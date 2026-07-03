Tech for Retail 2026: hét Europese platform voor de toekomst van retail

Op 30 november en 1 december vindt Tech for Retail opnieuw plaats in Paris Expo Porte de Versailles (Hal 7.2). De beurs is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor de Europese retailsector. Meer dan 15.000 retailprofessionals, 420 exposanten en ruim 200 congressessies komen samen om de nieuwste technologieën, innovaties en businessmodellen te ontdekken die de toekomst van retail vormgeven.

De retailtransformatie staat centraal

Nu technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, richt Tech for Retail 2026 zich op de veranderingen die de volledige retailketen beïnvloeden. Onderwerpen als agentic AI, retail media, hyperpersonalisatie, unified commerce, automatisering van de supply chain en digitale soevereiniteit staan centraal.

Daarnaast wordt ingegaan op de opkomst van Large Language Models (LLM's), de ontwikkeling van marketing in het tijdperk van AI-agenten en de veranderende rol van de fysieke winkel binnen een steeds digitalere retailomgeving.

Onderwerpen op de agenda

Productiviteit, organisatie en talent: hoe agentic AI het hoofdkantoor verandert

Slimmer inkopen: wanneer AI (bijna) namens u onderhandelt

Autonome marketing: campagnes aangestuurd door AI-agenten

Autonome supply chains: hype of de volgende logistieke revolutie?

Slimme distributiecentra: hoe AI en robotica de logistiek veranderen

LLM's en retail: gaan zoekmachines verdwijnen?

Retailers versus A-merken: hoe AI de machtsverhoudingen verandert

AI en no-code: nieuwe mogelijkheden voor softwareontwikkeling

Kan Europa nog een leidende rol spelen op het gebied van AI?

Luxe in transitie: exclusiviteit opnieuw definiëren

Retail media: de nieuwe goudmijn... maar hoe lang nog?

Tweedehands en circulariteit: trend of blijvend businessmodel?

De winkel van de toekomst: retail media gecombineerd met energie-efficiëntie

Regelgeving en duurzaamheid: rem of juist aanjager van innovatie?

Unified commerce: marketingbelofte of dagelijkse praktijk?

Retailleiders delen hun visie

Ook dit jaar verwelkomt Tech for Retail verschillende toonaangevende executives uit de retailwereld, onder wie:

Alexandre Bompard, Chairman en CEO van Carrefour

Credits: Tech for Retail

Michelle Lamberti-Ceaux, Global Omnicommerce Director en lid van het Executive Committee van Adeo

Credits: Tech for Retail

Delphine Viguier-Hovasse, Chief Innovation & Prospective Officer en lid van het Executive Committee van L'Oréal Groupe

Credits: Tech for Retail

Bernard Osta, CEO van Vestiaire Collective

Zij delen praktijkvoorbeelden en inzichten over de ontwikkelingen die de retailsector momenteel ingrijpend veranderen. Het programma is samengesteld in samenwerking met een Advisory Board van retailers, bestuurders en branche-experts, zodat de inhoud nauw aansluit bij de strategische uitdagingen van de sector.

Meer dan alleen een congres

Naast het uitgebreide congresprogramma biedt Tech for Retail volop gelegenheid om nieuwe innovaties te ontdekken en contacten te leggen. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen langs de meest innovatieve oplossingen op de beursvloer, pitches bijwonen waarin exposanten hun nieuwste technologieën presenteren en aanwezig zijn bij de Tech for Retail Awards, waar de meest innovatieve retailprojecten worden bekroond.

Daarnaast biedt het evenement uitgebreide netwerkmogelijkheden, waar retailers, merken, beslissers en technologiepartners elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.