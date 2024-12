Tech for Retail: Zes kunstmatige intelligenties (AI) voor de mode-industrie

Kunstmatige intelligentie (AI) was hét gespreksonderwerp tijdens de Tech for Retail beurs, die plaatsvond op 26 en 27 november 2024 in het expocenter Porte de Versailles in Parijs (Frankrijk).

Bijna alle stands (325 in totaal) presenteerden AI als de nieuwe heilige graal voor een succesvolle business. De conferenties (150) stonden bol van getuigenissen over AI-analytics, generatieve (creatieve) AI en besluitvormende AI. Zo legde Angélique Diarra (Carrefour) tijdens een conferentie uit hoe, na het scannen van onze boodschappen, besluitvormende AI recepten kan aanbevelen met de geselecteerde producten, een boodschappenlijstje kan samenstellen voor een gezondere voeding, enzovoort.

Als modevakblad heeft FashionUnited ervoor gekozen om te focussen op de exposanten wiens AI specifiek is gericht op deze sector. Om te zien waar de toekomst ons brengt. Hoewel de meeste geïnterviewden AI beschouwen als een nieuwe tool, geven ze allemaal toe dat het een revolutie is die onze manier van werken radicaal zal veranderen. Zelfs tot het punt dat er een technologische kloof ontstaat voor veel werknemers, zoals internet dat deed voor ouderen? De gestelde vraag leverde geen concreet antwoord op.

Imki: Verfijning van data

Tech for Retail 2024 - IMKI Credits: F. Julienne

Deze kunstmatige intelligentie ondersteunt creatieve sectoren. De eerste die wordt verkend is mode en juwelen, maar ook architectuur, meubilair en objectdesign behoren tot de sectoren. “Het is een beveiligde tool op maat en eigendom van het merk dat het integreert”, legt Raul Cruz Bonnila (Imki) uit aan FashionUnited. “De toegevoegde waarde is dat het getraind wordt door onze vakspecialisten: AI-experts, stylisten, ontwerpers, creatieve directeuren, enzovoort.”

De tool voedt zich met de database van het merk om de DNA en de wereld ervan te definiëren. The Kooples heeft Imki bijvoorbeeld foto's en teksten over hun iconische leren jasje geleverd. Het team heeft woorden en een computercode toegevoegd aan elk product om een fusie tussen mens en machine te creëren (een beetje zoals in de film "Atlas" met Jennifer Lopez op Netflix, voor degenen die hem gezien hebben). Zo gevoed, kan de generatieve AI vervolgens artikelen creëren en de creatieve processen versnellen.

Livetrend: Verbeterde voorspelling van modetrends

Tech for Retail 2024 - Livetrend Credits: F. Julienne

Tot nu toe baseerden trendvoorspellers zich op de tijdsgeest, community fenomenen of de conjunctuur om modetrends te voorspellen. Livetrend biedt een geïntegreerde oplossing die het mogelijk maakt om de online zoekopdrachten van internetgebruikers op sociale media, webshops (uitverkochte modellen, promoties, enz.), modeshows en Google-zoekopdrachten te kwantificeren.

Het team decodeert deze data vervolgens met hun eigen expertise om afbeeldingen te genereren van producten die zowel aan een stijgende vraag als aan de realiteit van de markt voldoen. “Onze tool maakt het mogelijk om te kapitaliseren op de juiste trends, dat wil zeggen de juiste producten op het juiste moment”, aldus Barbara Maiocchi (Livetrend) tijdens haar pitch op de Tech for Retail beurs. “Gemiddeld verhogen we de productiviteit met 25 procent en minimaliseren we de ecologische voetafdruk. Onze klanten hebben hun collectie met 12 procent verminderd: minder onverkochte artikelen staat gelijk aan meer bestsellers.”

Fringuant: Verbeterd virtueel passen

Tech for Retail 2024 - Fringuant Credits: F. Julienne

Deze startup biedt een service voor gepersonaliseerde maten en pasvormen voor modemerken. Fringuant stelt de consument in staat om zijn maat te vinden met een eenvoudige selfie van zijn hoofd en schouders. De whitelabel-oplossing, geïntegreerd in de websites van de merken, berekent zijn morfologie en koppelt deze aan een kledingstuk. Als het niet past of niet beschikbaar is, beveelt de software soortgelijke producten aan die overeenkomen met zijn morfologie. Bovendien onthoudt het zijn aanbevelingen.

“Een klant gaat bijvoorbeeld naar Maje, kiest een broek en het systeem vertelt hem welke maat en welke pasvorm hij moet kiezen”, legt Jacques Allibert (Fringuant) uit. “Of hij nu van oversized of XXS houdt, de machine past zich aan zijn stijl aan.” Voor merken verhoogt dit de conversieratio, vermindert het de retourzendingen (met bijna 50 procent) en maakt het het mogelijk om, via de verkregen data, informatie te importeren, van productie tot klantenservice, om de collecties, de marketingtargeting en de verkoop te verbeteren.

Unify: Een unified commerce-oplossing

Tech for Retail 2024 - Unify Credits: F. Julienne

Dit Franse bedrijf biedt een unified commerce-oplossing. Schoenmerk Jonak, aanwezig op de stand, is al twee jaar partner. De AI is actief op twee gebieden: het Order Management System (OMS), een alles-in-één-oplossing die tot doel heeft het beheer van klantbestellingen te centraliseren en te optimaliseren. Een tweede onderdeel analyseert het aankooptraject van de klant om producten aan te bevelen die hem zouden kunnen interesseren op basis van wat hij bekijkt.

Deze oplossing kan op alle technologieën worden toegepast en kan worden gekoppeld aan Shopify, Magento of PrestaShop. “In principe is het een analytics AI, maar voor het OMS kan het interessante beheersregels voorstellen”, zegt Victor Fuggetta (Unify). “We halen data van overal vandaan en proberen die op één plek samen te brengen, zodat elk distributiekanaal, de webshop of de winkel, over maximale informatie beschikt.”

Meta x Ray-Ban: Tactiele en augmented reality-bril

Tech for Retail november 2024 - Ray-Ban x Meta Credits: F. Julienne

In samenwerking met Meta is deze Ray-Ban Wayfarer voorzien van technologie waarmee foto's en video's kunnen worden gemaakt via twee lenzen: door op de rechterpoot van de bril te drukken, kan een foto worden gemaakt; door de vinger erop te houden, wordt een video van drie minuten opgenomen. En natuurlijk bellen, dankzij de ingebouwde microfoons. Bovendien kan dankzij spraakbesturing met de AI worden gecommuniceerd door "Hey Meta" te zeggen.

"Bijvoorbeeld", zegt Samir Soihili (VR Academy), "'Hey Meta, wat voor weer is het?", en hij antwoordt. “Je kunt ook vragen stellen over wat je aan het bekijken bent: de bril maakt een foto, stuurt die naar de servers en geeft ons informatie.” Deze bril, die al een jaar op de markt is voor 300 tot 400 euro, afhankelijk van het gekozen glas, zal binnenkort ook simultaanvertaling bieden wanneer iemand in een vreemde taal tegen ons spreekt.

AutoRetouch: Genereren van virtuele modellen

Tech for retail 2024 - Autoretouch Credits: F. Julienne

Deze Franse startup biedt AI-oplossingen om alle tijdrovende taken te automatiseren voor een snellere online publicatie tegen een lagere prijs dan het inhuren van een team (fotografen, visagisten, kappers, enz.) en postproductie.

“Onze expertise is gebaseerd op geautomatiseerde postproductietools en het creëren van door AI gegenereerde modellen, specifiek gericht op de behoeften van modemerken en marketplaces”, zegt Priscilla Valente (Meero). “Hoewel we deel uitmaken van Meero, een bedrijf dat ook studio's in Parijs en Warschau heeft, onderscheiden onze diensten zich door hun complementariteit.”

Samenvatting De Tech for Retail beurs in Parijs toonde AI als dé sleutel tot succes in de retailsector, met toepassingen van AI-analytics tot generatieve AI.

Verschillende bedrijven presenteerden AI-oplossingen specifiek voor de mode-industrie, zoals Imki voor verfijning van data, Livetrend voor trendvoorspelling en Fringuant voor verbeterd virtueel passen.

AI wordt gezien als een revolutionaire tool die processen versnelt en efficiëntie verhoogt, maar roept ook vragen op over de toekomstige werkgelegenheid.