Tennis, tartan en citroenen: Dit was Pitti Uomo

Drukke wandelpaden, een goed humeur en een meer modieus middenstuk, met veel kleur en een meer casual look – dat was de 106e Pitti Uomo afgelopen week.

"We zijn erg tevreden, ook al is de algemene situatie niet eenvoudig", vat Raffaello Napoleone, CEO van de beursorganisator Pitti Immagine, samen. "We hebben in het verleden eigenlijk ervaren dat Pitti Uomo het in moeilijke tijden zoals nu erg goed doet, omdat het de enige gelegenheid biedt om in een paar uur de hele keten van de herenmode-industrie te ontmoeten."

Pitti Immagine telde na afloop van de beurs ongeveer 15.000 bezoekers. 11.500 van de bezoekers waren inkopers, waarvan 46 procent uit het buitenland kwam. Over het geheel genomen stegen de cijfers daarmee licht ten opzichte van de vorige editie in de zomer, wat vooral te danken is aan de internationale kopers. Het aantal Italiaanse gasten bleef ondertussen achter bij de verwachtingen en daalde met zeven procent. De bezoekers kwamen vooral uit (in deze volgorde) Duitsland (+15 procent en ongeveer 680 inkopers), Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Japan, Turkije, de VS, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, België, Zuid-Korea, Polen en Rusland.

Exposanten en bezoekers enthousiast

Veel van de exposanten waren tevreden over de goede uitwisseling, inclusief gezamenlijke probleemoplossing en nieuwe strategieën, aldus de Pitti-directeur. Dat komt echter ook door het groeiende aantal bezoekers, dat vooral op de eerste twee dagen erg hoog was. Zo waren er uit sommige landen, zoals Duitsland, tot 20 procent meer kopers aanwezig.

Ook Monique Fischer was als bezoeker enthousiast over de beurs en verheugde zich over het internationale aanbod met een groot aandeel Duitse merken. "Pitti Uomo is de beurs die je moet bezoeken", zei de Zwitserse expert in product- en marketingstrategieën. Haar landgenoot Heinz Ramseier sluit zich daarbij aan en vindt Pitti Uomo "de toonaangevende beurs ter wereld". Toch betreurt de oprichter van het adviesbureau BlueDom het gebrek aan innovatie bij de productpresentatie en de digitalisering van de merken op de stand. "Merken moeten meer leven."

Op donderdag was er dan ook "minder leven" te merken bij de bezoekers op de beursstands, wat zich op vrijdag voortzette. Toch houdt Pitti Immagine vast aan een vierdaagse beurs, omdat er ook voor de laatste dag nog tot 2000 bezoekers werden verwacht, die deels pas arriveerden om daarna direct door te reizen naar Milaan. Toch stellen sommige exposanten zich de vraag of drie dagen niet genoeg zouden zijn. Daartoe behoort ook de Duitse hemdenspecialist Eterna, die in de tweede helft van de beurs duidelijk minder frequenties waarneemt, aldus Chief Sales Officer (CSO) Dirk Heper, en op de laatste dag ook slechts met een geringere aanwezigheid van goederen en personeel bij zijn lijn 1863 vertegenwoordigd was.

Zomerhemden zonder zomer

Toch is ook Heper zeer tevreden over de beurs. "Het was gewoon top en we zien onszelf, omdat het voor ons ook de eerste keer was, absoluut bevestigd in de beslissing om hier te zijn", aldus de salesmanager. Daarbij blijven ook de moeilijkere thema's zoals de huidige algemene situatie en de "uitgestelde zomer" op de thuismarkt niet uit de gesprekken. "Juist als hemdenspecialist hebben we, vooral op de Duitse markt, bepaalde aandelen in de korte mouw en dat segment is echt sterk afhankelijk van het weer."

Andere aanbieders zoals Olymp reageren ondertussen op de terughoudendere vraag naar formele kleding met investeringen in een breder assortiment. Zo wil Olymp ook meer inzetten op het T-shirt, zei Elias Banai, Area Sales Manager Noord bij Olymp Bezner KG.

Mii-medeoprichter Bapan Dutta Foto: Ole Spötter / FashionUnited

Terwijl het weer in Midden-Europa niet zo veelbelovend is, schijnt in Florence bij 27 graden de zon. Passend daarbij bieden ook steeds meer overhemdenmerken die niet uit Italië komen, naast hun klassieke formele kleding ook losse en casual overhemden aan. Of het nu helemaal in Italiaanse stijl is in beige met een opstaande, open kraag of met veel kleur en kleurrijke patronen – bedrijven als het Californische merk Robert Talbott, het Frans-Indiase merk Mii en het Britse merk Ben Sherman laten zien hoe een hemd zowel chic als cool kan zijn.

Linnen en zomerruitjes

Bij de materialen speelt linnen - 100 procent of als mix - een speciale rol voor SS25, dat in geen enkele collectie mocht ontbreken, maar ook te maken heeft met de steeds stijgende grondstofprijzen. Zo waren er bij Robert Talbott, die korte mouwen linnenhemden in het hogere prijssegment voor 245 tot 275 euro aanbiedt, aanpassingen tot 15 procent. Andere aanbieders zoals Eterna konden hun prijzen echter over het algemeen handhaven.

Robert Talbotts Creative Director Sebastian Dollinger bij het debuut van het merk op Pitti Foto: Ole Spötter / FashionUnited

Lyle & Scott speelde ondertussen ook met eerder ongebruikelijke patronen voor de zomer en presenteerde als onderdeel van hun nieuwe, meer verfijnde lijn Reframed een poloshirt met een licht tartan, dat het Schotse merk voor het eerst in een andere kleurstelling in de herfst presenteerde. Het merk, dat dit jaar zijn 150-jarig jubileum viert en daarvoor ook talrijke samenwerkingen presenteert - zoals voor kinderkleding met het Duitse speelgoedmerk Playmobil - staat niet alleen met de zomertartan. Ook andere merken zoals Marine Serre combineerden verschillende tartanpatronen in een patchworkjas. De gastontwerper van de 106e Pitti Uomo zette met haar collectie een teken van saamhorigheid.

Zomerse tartan bij Lyle & Scott Foto: FashionUnited

Eerste opslag en matchbal

Het beursconcept “Pitti Lemon” liep als een “gele draad” door de locatie Fortezza da Basso, wat zich uitstrekte van verschillende stands met limonade tot bloemen en de inrichting van het terrein. Daarnaast volgde Pitti Uomo ook de tennistrend, die werd gepresenteerd door specialisten zoals Macron. Met een grote stand in de entreehal probeerde het Italiaanse tennismerk vooral aan het einde van elke dag de bezoekers bij het verlaten van het terrein actief naar de stand te lokken met een cocktailevenement, om hen ook hun meer lifestyle-georiënteerde stukken te presenteren. Maar ook modemerken zoals KNT by Kiton en de kasjmieraanbieder Casheart tonen collecties die zijn geïnspireerd op sport.

KTN-stand zet in op tennis Foto: FashionUnited

Sport speelt ook een rol bij beursnieuwkomer Drake Piper. De gelijknamige oprichter, die uit Chicago komt maar in Milaan woont en werkt, wil zich met zijn eerste collectie aan de wholesalemarkt presenteren. De stukken vinden hun inspiratie in verschillende Amerikaanse sporten zoals lacrosse, honkbal en surfen en slaan een brug tussen de sportieve noot en een op streetwear en lifestyle gerichte tendens.

Sportieve looks bij Drake Piper Foto: Ole Spötter / FashionUnited

Ook voor het eerst op Pitti Uomo en uit de VS is het merk Rag & Bone. De denimspecialist, die begin dit jaar werd overgenomen door het Amerikaanse modeconcern Guess Inc. en het merkmanagementbedrijf WHP Global, wil zich meer richten op de Europese markt.

Momenteel is het merk in Duitsland verkrijgbaar bij retailers zoals AboutYou, Breuninger, Apropos en KaDeWe, maar het is van plan om dit jaar één en volgend jaar drie winkels in Duitsland te openen. In Londen zijn er al twee vestigingen van het merk, dat in de thuismarkt ongeveer 40 winkels heeft. Ontwerper Robert Geller heeft met zijn benoeming het merk opnieuw op de kaart gezet. Hij bracht drie verschillende lijnen samen tot één grote en gaf het merk ook een lossere, lichtere touch.

De renaissance van de stropdas

Casual lijkt over het algemeen ook het sleutelwoord te zijn en zich te vestigen bij de minder modieuze middenklasse. Trendexpert Julian Daynov, die goede gesprekken heeft gevoerd op de beurs, trekt ook een positieve conclusie. Hij is vooral blij dat de door hem zo genoemde "norm-core"-merken van de burgerlijke middenklasse de silhouetten veranderen. Er wordt meer gespeeld met volume bij stukken als broeken en overhemden, en dat niet alleen bij de meer experimentele, jongere merken, maar ook in de klassiekere hoofdlijn. Bovendien ervaart hij de "renaissance van de stropdas", die niet alleen meer wordt gebruikt in formele kleding, maar ook wordt gestyled met een modern, streetwear-georiënteerd tintje met een kortmouw overhemd.

Bugatti is een goed voorbeeld van de door Daynov beschreven verandering. Het Duitse merk toonde tijdens zijn eerste modeshow onder leiding van Chief Brand Officer Florian Wortmann een collectie die inzet op comfort en kwaliteit met een modieuzer tintje. Daaronder waren zomerse overhemden en moderne knitwear. Qua kleur stonden vooral de merk kleuren blauw, wit en bruin centraal.

Bugatti toont eerste modeshow voor SS25 in Florence Foto: Bugatti

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling door AI en bewerking door Caitlyn Terra.