Terughoudende reacties op de beurzen van Düsseldorf

Op zaterdag miezert het aanhoudend in Düsseldorf. Als een herinnering aan de uitdagingen die het weer met zich meebrengt voor de retail, liet het zich ook tijdens het inkoopweekend niet van zijn beste kant zien. Maar wat houdt de modeondernemers, naast de afwezige zomer, bezig? Lokale en internationale merken geven antwoord tijdens de modebeurzen Fashn Rooms, Neonyt en Supreme Women & Men.

Fashn Rooms: Compacter concept en tegenvallende bezoekersaantallen

Bij de Fashn Rooms, die dit seizoen op het beursterrein Areal Böhler naar de nabijgelegen 'Kaltstahlhalle' zijn verhuisd met een kleiner oppervlakte, was het op zaterdagmiddag vrij rustig. De exposanten toonden zich echter niet verontrust en hoopten op meer aanloop op de traditioneel sterkere dagen zondag en maandag.

Thanh Minh neemt al meer dan 20 jaar deel aan de beurzen van Igedo in Düsseldorf en is er dus ook vanaf het begin bij. De oprichter van het gelijknamige merk uit Keulen is van mening dat beurzen in het algemeen kleiner moeten worden. Daarom vindt hij het compactere concept van de Fashn Rooms een goede ontwikkeling. Minh heeft zijn stand aanzienlijk verkleind, evenals zijn collectie, die gespecialiseerd is in microvezelproducten. Hij laat alleen nog produceren - 90 procent in Portugal - wat zijn klanten in de boetiek bestellen en heeft daardoor geen problemen met de voorraden.

Wat betreft de bezoekersaantallen op de beurs maakt Minh zich geen grote zorgen, ook al is het niet druk bij zijn stand. Hij was eerder op een beurs in Wiesbaden, waar zijn transformeerbare jas erg goed werd ontvangen. De prijs van 99 euro overtuigde, maar ook de veelzijdigheid van het kledingstuk. De jas heeft ritsen ter hoogte van de elleboog, waardoor de armen er op warmere dagen doorheen kunnen worden gestoken, legt Minh uit. Extra banden aan de binnenkant maken het mogelijk om hem als een rugzak op de rug te dragen.

Thanh Minh presenteert zijn transformeerbare jas, die op de rug gedragen kan worden Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Ook voor Tanja Wiesent, Area Manager voor Midden-, Noord- en Oost-Europa bij Desigual, is het niet de eerste keer in de Fashn Rooms. De beurs is nog steeds erg belangrijk voor het Spaanse merk, omdat ze hun eigen showroom in de hoofdstad van Noordrijn-Westfalen niet meer hebben en alleen op deze manier hun collectie in Düsseldorf kunnen presenteren, naast de showrooms in Berlijn en München. Samen met haar collega Victoria Heise, Sales Manager Duitsland, had ze veel vaste afspraken en maakte ze zich daarom geen zorgen over de extreem rustige eerste dag. Ze was er zeker van dat de andere twee dagen, zondag en maandag, zoals gewoonlijk de drukkere dagen zouden worden. Maar ze had op zaterdag ook al een potentiële nieuwe klant gesproken.

Bij bestaande en nieuwe handelspartners staan thema's als duurzaamheid en nauwe samenwerking hoog in het vaandel, bevestigt Heise. Op actuele thema's als voorraden reageert Desigual met een eigen verkoopplatform, waarmee retailers in het seizoen de goederen kunnen nabestellen. Toch merken de twee ook dat door het wisselvallige weer de afzet van hun specialiteit, de zomerjurken, moeilijk verloopt. Klanten neigen meer naar "tussenkleding" met een broek, lichte breisels en truien. Maar ook de denimprint, die het merk op eenvoudige tops en jurken laat zien, is erg populair. Verder zet het merk nog steeds in op veel heldere kleuren zoals abrikoos, turquoise en koraal.

Denimprints en heldere kleuren bepalen de collectie van Desigual Foto: Ole Spötter voor FashionUnited

Caroline Raffauf is voor het eerst met haar merk Raffauf op de door Igedo georganiseerde beurs. Bij het zien van de lege gangen hoopt ze op meer spontane bezoekers in de komende dagen. Ze kon met haar design-georiënteerde outerwear-merk geen afspraken maken. Veel retailers zouden haar product meer als aanvulling op de collectie zien en zich daarom in de eerste plaats concentreren op hun afspraken met de andere merken. In München is ze vertegenwoordigd op de beurs Supreme, die het weekend daarop weer van start gaat. In Düsseldorf, waar de Supreme centraal gelegen is tussen de showrooms aan de Kaiserswerther Straße, heeft Raffauf echter voor de Fashn Rooms gekozen omdat ze daar beter bij de merken past.

Beursdebutant Raffauf zet in op bijenwas bij outerwear Foto: Ole Spötter voor FashionUnited

Branche ontmoet elkaar aan de Kaiserswerther Straße

Op Supreme Women & Men lijkt het ook op zaterdag, de tweede dag van de beurs, al drukker te zijn. "Het wordt steeds duidelijker dat we met onze locatie aan de Kaiserswerther Straße een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen zijn voor de hoofdrolspelers", aldus een woordvoerder van de beursorganisator. De bezoekersaantallen waren het hele weekend "zeer goed". Op vrijdag en zaterdag waren er prominente klanten op de beurs om te bestellen en te bekijken. De organisatoren stelden ook vast dat er steeds meer klanten uit Oostenrijk en Zuid-Duitsland naar Düsseldorf reisden. Over het algemeen ziet de beurs zichzelf steeds meer als een netwerker. Zo trokken informele 'get-togethers' voor exposanten op de eerste twee beursdagen ook exploitanten en agenten van de omliggende showrooms en inkopers aan.

Voor Michiel van Dercruyssen van Dropout Agency is het de eerste keer op de Supreme. Hij vertegenwoordigt daar het Amerikaanse sneakermerk Etonic, dat net op de Duitse markt is gelanceerd met sneakerretailers zoals Asphaltgold, Afew en BSTN in de menswear. Nu wil het schoenenmerk ook zijn damesmodellen in Duitsland vestigen. Vorig seizoen maakte dameskleding nog 80 procent uit van het assortiment van het merk, dit seizoen is dat nog maar 60 procent. Voor Etonic, dat al vertegenwoordigd is in België, Nederland en Luxemburg (Benelux) en in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Scandinavië, draait het er bij de eerste keer in Düsseldorf om zichtbaarheid te creëren en niet om direct veel orders te schrijven. Daarom zijn de wat rustigere dagen vrijdag en zaterdag, zoals Van Dercruyssen ze beschrijft, geen probleem.

"We komen gewoon de volgende en de daaropvolgende seizoenen terug, totdat het lukt", zo legt hij de strategie uit. Zo werkte het ook bij de start op de Franse markt. In Van Dercruyssen’s focusmarkt, de Benelux, waar het merk zijn omzet de afgelopen vijf jaar van 5.000 euro naar een miljoen euro heeft zien stijgen, merkt de merkvertegenwoordiger momenteel een terughoudendheid bij de retailers. Daar zijn de gevolgen van de pandemie nu echt voelbaar. Etonic probeert daar echter in nauw overleg te blijven met de handelspartners en biedt hen ook aan om een seizoen over te slaan bij het bestellen, wat bij de grote concurrenten zoals New Balance en Nike absoluut ondenkbaar is. Doordat Etonic in zijn eigen Chinese productiefaciliteiten ook alleen produceert wat de retailers hebben besteld, heeft het merk geen probleem met zijn voorraden.

Etonic trekt bezoekers op de beurs met archiefstukken en exclusieve modellen voor dames Foto: Ole Spötter voor FashionUnited

Een vergelijkbare aanpak volgt ook het merk Von&Zu, legt Eva-Maria Czerny uit, die verantwoordelijk is voor de verkoop van het familiebedrijf Czerny Manufaktur GmbH achter het premiummerk. De dameskledingspecialist zet in op gelimiteerde collecties, waarvan het exacte aantal stuks per artikel zichtbaar is aan de hand van een label, en produceert alleen wat vooraf is besteld. Mocht er dan toch nog behoefte zijn bij de handelspartners, dan zouden deze ook onderling met elkaar in contact worden gebracht, zodat de vraag kan worden gedekt door de voorraad van een andere winkel.

Het bedrijf, dat slechts twee leverdata per jaar hanteert, heeft ondanks de weersgerelateerde moeilijkheden goede feedback gekregen van de retail, maar benadrukt ook dat de collecties over het algemeen seizoensoverschrijdender moeten worden. Von&Zu zet daarvoor in op nieuwe snitten en andere materialen, zodat katoenen breisels ook in de zomer een rol spelen. Ook items zoals een lichte leren blazer horen daar volgens Czerny bij. Om de prijzen stabiel te houden en de prijsbewuste markt niet af te schrikken, past Von&Zu de afwerking aan. Zo zou er volgens Czerny een eenvoudigere naad worden gebruikt in plaats van een Franse naad - besparingen die niet per se de kwaliteit beïnvloeden.

Von&Zu-stand op de Supreme Foto: Ole Spötter voor FashionUnited

Herrlicher-oprichter Erwin Licher is ondertussen tevreden over de aanwezigheid van zijn merk op de Supreme. De bezoekersaantallen waren tot nu toe goed, maar het gaat meer om de aanwezigheid op de beurs dan om de orders. Daarvoor moeten de bestaande klanten naar de twee showrooms gaan, waarbij de menswear-ruimte zich op slechts een steenworp afstand van de Supreme aan de Kaiserswerther Straße bevindt. Ook bij Herrlicher loopt het thema breisels goed, ook met een vleugje glitter, dat het merk nu al enkele seizoenen in het assortiment heeft. Naast kleding zijn er sinds het vorige seizoen ook schoenen van het merk, die de collectie compleet maken.

B2C-focus bij Neonyt

Aanwezigheid lijkt ook het sleutelwoord te zijn van de duurzame beurs Neonyt, die voor SS25 niet meer samen met de Fashn Rooms op één locatie te vinden was, maar op een eigen locatie, de Bilker Bunker. De evenementenlocatie in de voormalige schuilkelder is met zijn locatie in de zuidelijker gelegen wijk Bilk een extra trekpleister voor bezoekers, die zich niet in de directe nabijheid van andere showrooms en evenementen bevindt.

'Doodlopende weg'-borden wijzen op geen doorgang bij het nieuwe concept van Neonyt. Foto: Ole Spötter voor FashionUnited

Het nieuwe concept van de beurs, die in de namiddag ook toegankelijk is voor consumenten, is verdeeld over drie verdiepingen van de vrij kleine, labyrintische locatie. Een van de weinige bekende namen op de lijst van ongeveer 50 exposanten is het lokale merk Wunderwerk, dat met zijn stand in de entree nog een van de grotere heeft. Heiko Wunder, directeur van Rheinstoff E-Commerce GmbH, ziet de deelname aan de beurs meer als een "informatiestand" om mensen te informeren over zijn duurzame merk. Het merk, dat zich momenteel richt op de business-to-consumermarkt en verder alleen verkrijgbaar is bij Mode Weber in Zwitserland en Woggon in Göttingen, wil op de Neonyt helemaal geen orders schrijven. Daarvoor biedt de stand ook niet de capaciteit, legt Wunder uit.

Vanuit een groothandelsperspectief is de verhuizing van het Areal Böhler, waar retailers ook voldoende parkeergelegenheid hadden, bijna triest. Toch prees hij de organisatie van de organisator Igedo, die de beurs in licentie exploiteert. De Wunderwerk-directeur, die zijn merk vorig jaar zelf van de ondergang redde, is nog steeds op zoek naar investeerders die de groothandelsactiviteiten van het merk willen overnemen. Hij is daarover nog in gesprek met verschillende kledingaanbieders. Hij houdt zich momenteel meer bezig met de problemen in de toeleveringsketen en het feit dat hij bij zijn stofleveranciers vooruit moet betalen en daardoor soms 10.000 meter stof direct moet betalen.

Neonyt presenteert zich voor het eerst in de labyrintische Bilker Bunker Foto: Ole Spötter voor FashionUnited

Naast de weinige gevestigde merken waren er ook veel upcyclinglabels en duurzame start-ups op de Neonyt. Daaronder ook het label Frijda Jun uit München. Voor oprichtster Claudia Frühholz is het niet alleen de eerste beurs, maar ook de start in de groothandel. Ze hoopte op zaterdagmiddag op meer bezoekers, omdat ze er niet in was geslaagd om van tevoren afspraken te maken. Met haar minimalistische merk, dat zich in het hogere prijssegment bevindt, wil ze boetieks in de DACH-regio bereiken. De branche heeft het momenteel echter moeilijk, aldus Frühholz. Ze zouden vasthouden aan hun bestaande partners en weinig risico willen nemen.

Claudia Frühholz met haar merk Frijda Jun Foto: Ole Spötter voor FashionUnited

Over het algemeen leken vooral internationale bezoekers te zijn aangetrokken tot de drie evenementen. Zo hoorde je op zaterdag in de gangen van de Fashn Rooms, toen veel Duitse retailers waarschijnlijk nog in hun boetieks aan het werk waren, onder andere Frans en Nederlands. Ook een Kroatisch inkopersduo begaf zich van het Areal Böhler naar de Neonyt en vervolgens verder naar de Kaiserswerther Straße om de verschillende silhouetten van de inkoopdagen te verkennen tijdens hun eerste bezoek. De Supreme was ondertussen verheugd over de groeiende bezoekersaantallen van buitenlandse inkopers en distributeurs, aldus de woordvoerster. Zo waren er bezoekers uit de VS, Canada, Japan, Taiwan en "heel duidelijk merkbaar" uit Oekraïne.