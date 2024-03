Texhibition Istanbul richt zich op denim en een verschuiving naar een hoger marktsegment

Van 6 tot 8 maart 2024 bracht Texhibition Istanbul 25.752 bezoekers uit 112 landen en 560 exposanten van stoffen en accessoires voor de SS25-collecties samen. De vijfde editie van de beurs bood de gelegenheid om de belangrijkste materialen te ontdekken die door Turkse bedrijven worden geproduceerd, maar ook een nieuw gedeelte op de beursvloer gewijd aan denim. Het was ook een kans om de perspectieven van belanghebbenden in de Turkse textielsector te leren kennen en te erkennen dat het middenprijssegment dat deze sector bedient het in veel landen moeilijk heeft.

Het feit dat Turkije zijn eigen inkoopbeurs heeft, is opmerkelijk. Vóór de Covid pandemie werd de Franse vakbeurs Première Vision in Istanbul gehouden, maar sindsdien hebben de Turkse spelers deze taak zelf op zich genomen en organiseert de Istanbul Textile and Apparel Exporters Association (Ithib), een lid van de Turkse mode- en textielassociatie Itkib, de beurs. Er staat veel op het spel voor het land, dat geïntegreerde productiecapaciteiten heeft waarmee het alle (of bijna alle) productiestappen in de textiel- en kledingindustrie kan uitvoeren, in tegenstelling tot andere productielanden zoals Tunesië of Marokko.

Texhibition Istanbul March 2024, digital animation by Kerim Dündar Credits: F. Julienne

Tekenend voor het belang van de beurs was de aanwezigheid van veel functionarissen bij de openingsceremonie op woensdag 6 maart, waaronder minister van Handel Ömer Bolat, de voorzitter van de Turkse Vereniging van Exporteurs Mustafa Gültepe en Ithib-voorzitter Ahmet Öksüz. Een overwegend mannelijke vertegenwoordiging van de beroepsgroep, zoals de foto laat zien. De heren kondigden aan de beurs "de belangrijkste ter wereld" te willen maken.

At the inauguration of Texhibition Istanbul Credits: F. Julienne

Alle sprekers haalden cijfers aan om de invloed van de Turkse textiel- en kledingsector te illustreren, die in 2023 een totale exportwaarde van 28,5 miljard US dollar heeft bereikt. Met een jaarlijkse export van 12 miljard US dollar staat de Turkse textielsector op de vijfde plaats in de wereldwijde export en is het de op één na grootste leverancier aan de Europese Unie.

Hoewel Europa de grootste markt is waar Turkije produceert voor merken als Zara, Mango en H&M, zet de welig tierende economische crisis het land aan om op zoek te gaan naar alternatieve bestemmingen: VS, Mexico, Midden-Oosten of Rusland (wel door de huidige beperkingen te omzeilen).

Texhibition Istanbul March 2024 Credits: F. Julienne

Welke materialen worden geproduceerd in Turkije?

Op de Texhibition Istanbul waren de getoonde materialen verdeeld over verschillende hallen: Hal 4 toonde 145 leveranciers van gebreide stoffen zoals jersey, jacquard en wol; Hal 5 toonde 126 leveranciers van polyester, polyviscose, viscose en acryl; Hal 6 bracht 70 leveranciers van wol, katoen en overhemden samen terwijl 121 fabrikanten van accessoires zoals knopen, ritsen en dergelijke en garens te vinden waren in Hal 8. Voor katoengarens geldt het bovengenoemde "bijna": Turkije produceert 65 procent van zijn katoen in eigen land en importeert de rest voornamelijk uit de VS, Griekenland en Egypte.

Deze keer omvatte Texhibition ook hal 7, die was gewijd aan de nieuwe "Blue Black Denim Trend Area", een denimzone die onlangs werd geopend voor het SS25-seizoen. Hier werden originele presentaties gegeven met streetwear creaties in een esthetisch opgezet terrein.

Blue Black Denim Trend Area, Texhibition Istanbul March 2024 Credits: F. Julienne

Creation by Alldenims, Texhibition Istanbul March 2024 Credits: F. Julienne

In deze context is de spectaculaire jurk gemaakt van jeansafval (zie hierboven), ontworpen door Alldenims, het vermelden waard. Het bedrijf, dat als een van de weinige door twee vrouwen wordt geleid, produceert denimkleding voor een internationale klantenkring en ontwikkelt ook het eigen merk Syga.

Alldenims boothCredits: F. Julienne

In deze ruimte (en niet alleen hier) spraken exposanten veel over duurzame mode. Besim Özek, lid van Ithib en hoofd bedrijfsstrategie bij Bossa, was een van hen. De in Zuid-Turkije gevestigde denimproducent benadrukte hoe belangrijk het is voor het land om zich te positioneren in de denimsector en daarbij sociale en milieuverantwoordelijkheid te nemen. Het bedrijf gebruikt 45 procent traditioneel katoen, 35 procent gerecycled katoen (van ingezamelde katoenen kleding), 15 procent biologisch katoen (geteeld zonder chemische meststoffen of pesticiden) en 5 procent regeneratief katoen (landbouwpraktijken die de bodemkwaliteit op natuurlijke wijze verbeteren en de vruchtbaarheid van de bodem herstellen).

Bossa booth. Credits: F. Julienne

Trendforums richten zich op duurzame ontwikkeling en vergroting van het assortiment materialen

Over duurzaamheid gesproken: FashionUnited ontmoette Pascaline Wilhelm, voormalig modedirecteur van Première Vision en huidige oprichtster van het agentschap P W N E W, in de Innovation Hub (Hal 8), waar tal van presentaties plaatsvonden. Het doel? Het leveren van de belangrijkste trends voor Lente/Zomer 2025, inclusief innovaties en nieuws met betrekking tot duurzame en milieuvriendelijke ontwikkelingen. De focus lag op biogebaseerde stoffen, biologische afbreekbaarheid, natuurlijke stretch, nieuwe gerecyclede materialen en andere, waarbij begrippen als afval, overconsumptie en de impact daarvan werden benadrukt.

Trend presentation spring/summer 2025 by Pascaline Wihelm Credits: F. Julienne

Hub Innovation Texhibition Istanbul March 2024 Credits: F. Julienne

Andere gebieden zoals de Trends Creative Hub voor gebreide en geweven kleding benadrukten ook het concept van duurzaamheid, maar dan gecombineerd met een premium benadering. Met "Silent Luxury" (breigoed, Hal 4) benaderde de Luxury Hub, die staat voor niche smaken, mode vanuit het perspectief van "minimalisme van een nieuw tijdperk" en legde de nadruk op elegantie, hoogwaardige materialen (scheerwol, kasjmier, katoen en wol), exclusiviteit, uniciteit en vakmanschap.

Luxury Hub, Texhibition Istanbul March 2024 Credits: F. Julienne

Op dezelfde locatie verwees "Vegan Jungle" naar innovatieve processen op basis van planten, vruchten en zaden die een reeks gerecyclede materialen bieden die biologisch afbreekbaar zijn.

Vegan Jungle, Texhibition Istanbul March 2024 Credits: F. Julienne

In de afdeling geweven goederen (Hal 5), "The Talented Mr Ripley", gebaseerd op de Amerikaanse remake van de Franse film "Plein Soleil", een zomertragedie die zich afspeelt in de wereld van luxe en luiheid, verwees naar de stijlvolle garderobe van de film: gebreide dassen, kasjmier truien, elegante linnen overhemden en chino's (katoenen keperstof broeken).

Luxury Hub, Texhibition Istanbul March 2024 Credits: F. Julienne

Luxury Hub, Texhibition Istanbul March 2024 Credits: F. Julienne

Betekent dit dat de Turkse textiel- en kledingindustrie zich wil positioneren in het hogere prijssegment? Fatih Zengin, adjunct-secretaris-generaal van Itkib, bevestigde in een interview met FashionUnited dat de industrie omhoog wil in het licht van de ineenstorting van het middenprijssegment, dat bestaat uit polyester dat in Turkije wordt geproduceerd. Deze inzinking was te wijten aan de pandemie, lockdowns, inflatie en de oorlog in Oekraïne.

Volgens hem is het land nu een directe concurrent van Portugal, maar de uitdaging is om zich op hetzelfde niveau als Italië te positioneren. "We willen een land zijn dat mode maakt en onze eigen merken creëert," concludeerde hij. Op de volgende editie van Texhibition, die plaatsvindt van 11 tot 13 september 2024, zullen we zien hoe het aanbod van materialen zich ontwikkelt.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.