Textielshow Amsterdam: Een nieuwe adem van mode in RAI Amsterdam

Het aftellen is begonnen voor de Amsterdam Textile Show, die haar stempel zal drukken op de textielwereld in de Nederlandse hoofdstad. De eerste tweejaarlijkse textielbeurs georganiseerd door Exponew in de RAI Amsterdam, met een royale expositieruimte van 24.000 vierkante meter, verwelkomt haar bezoekers van 27 tot en met 29 maart.

De Amsterdam Textile Show community slaat met haar deelnemers en bezoekers een nieuwe weg in en is aan het einde gekomen van een spannend, dynamisch, innovatief en professioneel voorbereidingstraject om de textiel-, textieldeelindustrie en grondstoffenindustrie nieuw leven in te blazen. Het is tijd om elkaar te ontmoeten in de RAI, een van de grootste beurscentra ter wereld!

De groten uit de textielindustrie komen samen

De Amsterdam Textile Show biedt exposanten en bezoekers de kans om duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan op wereldwijde schaal en biedt platforms waar professionals uit de industrie elkaar kunnen ontmoeten en hun netwerken kunnen ontwikkelen.

Vele wereldberoemde merken en ketens uit vele landen zoals Turkije, Nederland, China, Italië, Frankrijk, Spanje, Pakistan, Bangladesh, India, Azerbeidzjan, Nepal en Japan zullen van 27 tot 29 maart 2024 samenkomen in Amsterdam om elkaar te ontmoeten en samen te werken met duizenden trending producten.

De beurs biedt textielproducenten, stoffenfabrikanten, accessoires voor denimstoffen, breigoed, garens en vezels, gebreide en geweven stoffen, wol, zijde, kant, bedrukking, stoffen voor overhemden, sokkengaren, accessoires, knopen, ritssluitingen, patroonateliers, textielpatronen voor bedrukte stoffen, sjaals en sjaals, ondergoed, pyjama's, breigoed en sokken, leer en leerproducten, lederen kleding, kunstleer, schoenen, tassen, leerlooierij en lederen accessoires, textielmachines en -uitrusting, ontwerp- en drukmachines, borduur- en verfmachines, weef- en spinmachines, industriële en snijmachines, software en machines voor nieuwe technologieën, accessoires voor textieldrukmachines, textielververijen en ontwerpstudio's, en een breed assortiment dames-, heren- en kinderkleding.

De wind van de mode waait in de fascinerende geest van Amsterdam

Met meer dan tienduizend bezoekers uit 24 verschillende landen in het vooruitzicht breekt de Amsterdam Textile Show met 130 gerenommeerde fabrikanten door in de textielwereld. De organisatie, die wordt ondersteund door de Kamer van Koophandel, vertegenwoordigers van handelsorganisaties, internationale resource offices, modevolgers en de textiel- en modemedia, heeft haar naam met hoofdletters geschreven in de textielwereld. Het zal zijn deuren openen voor bezoekers met een werk dat zeer gedetailleerd, creatief en nauwgezet is en de traditionele aanpak van beursorganisatie voedt met innovaties.

Het nieuwe adres voor samenwerkingen in textiel: Amsterdam Textile Show

Amsterdam Textile Show , waarvan de eerste editie wordt gehouden op 27 - 29 maart 2024 en de tweede editie op 02 - 04 oktober 2024, in de RAI Amsterdam beurscentrum in Amsterdam, Nederland, een van de oudste, meest georganiseerde en meest liberale landen van de Europese handelscultuur, wacht op haar gasten om kleur toe te voegen aan de textielwereld.