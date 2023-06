Texworld Evolution viert zijn 25-jarig jubileum in het hart van Parijs

Texworld Evolution Paris viert zijn zomereditie van 3 tot 5 juli 2023 met meer dan 1350 exposanten. Voor het eerst zal het evenement plaatsvinden in het centrum van Parijs, in het Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Deze dynamische editie viert het 25-jarig jubileum van Texworld Paris, dat gedurende drie dagen zijn deuren zal openen naast Apparel Sourcing Paris, Avantex Paris en Leatherworld Paris om het wereldwijde modetotaal te presenteren, van prêt-à-porter tot luxe.

Ter gelegenheid hiervan zal het evenement plaatsvinden in het Parc des Expositions bij Porte de Versailles, in plaats van de gebruikelijke Parc des Expositions du Bourget; de laatstgenoemde moest worden verlaten vanwege de voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2024. "Het centrum van Parijs is zeer aangenaam, zowel voor exposanten als voor bezoekers van over de hele wereld, die tijdens hun verblijf gemakkelijker van de stad kunnen genieten," zegt organisator Messe Frankfurt France.

Dit jaar markeert eigenlijk het 26-jarig jubileum van Texworld, opgericht in 1997. "We hadden vorig jaar ons 25-jarig jubileum moeten vieren, maar met het wereldwijde herstel van de zaken en deze verandering van locatie hebben we besloten om de gelegenheid te markeren en ons jubileum dit jaar te vieren," legt Julien Schmoll, Marketing- en Communicatiedirecteur van Messe Frankfurt France, uit.

Credits: Messe Frankfurt

Nieuwe synergieën voor een uitgebreid inkoopplatform

"Samen met de WSN Développement-groep hebben we besloten om synergieën te creëren, zodat kopers kunnen profiteren van een zeer uitgebreid inkoopplatform. Met dezelfde badge kunnen bezoekers van het ene evenement naar het andere gaan en vrij alle shows bezoeken," voegt hij eraan toe. Inderdaad, de shows Curve en Interfilière Paris van WSN, de bijeenkomsten voor de lingerie-, loungewear-, badkleding- en sportkledinggemeenschap, zullen plaatsvinden in Hal 5, van 2 tot 4 juli, in het Parc des Expositions de la Porte de Versailles.

Sinds de oprichting heeft Texworld zich ontwikkeld van een beurs gewijd aan textiel, grondstoffen en accessoires tot een aanbod van prêt-à-porter en inkoop. Het is nu de grootste beurs voor prêt-à-porter en inkoop in Europa, met een ecosysteem dat denim, leer en duurzame modeproducten en oplossingen omvat.

1350 exposanten uit ongeveer 20 landen

"Deze editie opent met veel energie en enthousiasme, zowel aan de kant van de exposanten als van de bezoekers", zegt Frédéric Bougeard, voorzitter van Messe Frankfurt France. Dit is het eerste semester sinds 2019 dat de productie niet gehinderd wordt door sanitaire beperkingen. Deze hernieuwde dynamiek binnen de Aziatische zone heeft een positieve invloed op onze textiel- en kledingbeurzen: de juli-editie zit vol en we hebben al een lange wachtlijst voor de editie van februari 2024."

Onder de exposanten van Texworld Evolution Paris zal China voor 60 procent vertegenwoordigd zijn, gevolgd door Turkije, dat een paviljoen zal hebben onder leiding van de Kamer van Koophandel en Industrie van Istanbul met honderd Turkse exposanten en voor het eerst ook een klein paviljoen over Apparel Sourcing zal hebben, "als erkenning dat de sourcing van nabijheid investeert in kleding".

Altijd sterk, Azië en Zuidoost-Azië (India, Zuid-Korea, Pakistan, Bangladesh, Taiwan) zullen aanwezig zijn, evenals een delegatie uit Zuid-Afrika voor leder op Leatherworld Paris. Het aanbod zal worden aangevuld met andere landen zoals Myanmar, Indonesië, Ethiopië, Nederland en Italië.

Apparel Sourcing Paris zal 500 fabrikanten van afgewerkte producten en accessoires uit een tiental landen ontvangen, waaronder verschillende opkomende sourcinglanden voor afgewerkte producten, zoals Cambodja, Egypte of Myanmar, die sinds 2019 niet meer hadden deelgenomen en aanwezig zullen zijn met vijf bedrijven onder leiding van de MGMA (Myanmar Garment Manufacturers Association).

Credits: Messe Frankfurt

Duurzame mode: paviljoens uit Pakistan en Taiwan op Avantex Parijs

Avantex verandert van opzet. "De Hub wordt een ander formaat dan de klassieke show, meer verspreid, met schermen om innovatieve producten en oplossingen te presenteren. Bovendien zal de ESMOD School een ruimte voor Metavers voorstellen onder de naam "Meta-Wear, gewijd aan digitale modecreatie", onderstreept Julien Schmoll.

Onder deze innovatieve oplossingen bevonden zich benaderingen voor een meer verantwoorde mode. Ook op Avantex Parijs zullen Pakistan en Taiwan hun duurzame mode-initiatieven onder de aandacht brengen. Zo exposeren 14 Pakistaanse bedrijven en zes Taiwanese bedrijven voor eindproducten in hun eigen duurzame paviljoens.

Voor jonge ontwerpers en kleine bedrijven die een beperkte hoeveelheid stoffen en accessoires gebruiken, is een speciaal parcours gepland. Voor luxemerken die op zoek zijn naar meer kwalitatieve producten zal een Hand Made traject worden gepresenteerd. "Ook al leveren we vooral aan fast-fashion merken, we bestrijken het hele spectrum van entry-level tot zeer high-end. We zullen bijvoorbeeld zeer mooie Indiase borduursters en prachtige Chinese zijde verwelkomen", aldus de directeur Marketing en Communicatie van Messe Frankfurt.

Een conferentie over de SDG's door de Verenigde Naties

Conferenties en rondetafelgesprekken over de Agora vormen een aanvulling op het aanbod van exposanten over onderwerpen als milieudisplay, alternatieven voor synthetische vezels of een conferentie van de Verenigde Naties over de SDG's (Sustainable Development Goals): de leidraad voor goed gedrag voor alle industrieën.

Voor nieuwe merken die een algemeen beeld van de beurs willen krijgen, werd tijdens de vorige editie Le Fil Rouge opgezet, met een rondleiding door alle belangrijke zones van de beurs.