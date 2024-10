Tijdlijn: Tien jaar denimbeurs Kingpins Amsterdam in vogelvlucht

Kingpins tikt dit jaar een tienjarig jubileum aan in Nederland. Het evenement, dat ooit startte in Amsterdam en inmiddels is verhuisd naar Halfweg, heeft genoeg veranderingen doorgemaakt in het afgelopen decennium.

Het denim sourcing evenement ontwikkelde zich de afgelopen jaren met de denim industrie mee. Er werd gewisseld van locaties, randevenementen toegevoegd en weer aangepast én ging het evenement enkele edities digitaal tijdens de coronapandemie.

FashionUnited zet de belangrijkste punten voor u op een rij in een interactieve tijdlijn.

Navigeer door de tijdlijn met de pijlen of klik op een moment op de lijn om meer te lezen.