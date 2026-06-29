Top Green Fashion Picks: zes merken presenteren hun highlights, bestsellers en een wereldprimeur

De makers van duurzame modemerken lijken het erover eens te zijn: mode-items moeten makkelijk te combineren, comfortabel en functioneel zijn. Linnen dat de hele dag zijn vorm behoudt, een rugzak met veel extra's, ondergoed dat ook als bovenkleding kan dienen, of extra zachte hennepstoffen – consumenten zoeken mode die het dagelijks leven beter maakt. Zes merken presenteren de favorieten uit hun eigen collecties:

1. NÄZ Portugal

Item: Mara linnen broek

“Deze broek bestaat voor honderd procent uit hoogwaardig, kreukarm linnen met een aanpasbare band aan de achterkant en in de taille. De broek lost het grootste probleem van zomerkleding op: Mara behoudt de hele dag haar gestructureerde, elegante vorm. Het is een bewezen bestseller.”

Cristiana Costa, oprichtster NÄZ

Credits: NÄZ

2. Ann Kurz

Item: Light Baguette

“De Light Baguette kan zowel overdag als 's avonds worden gedragen. Het minimalistische ontwerp en de hoogwaardige afwerking geven het model een moeiteloze elegantie. In een tijd waarin veel merken hun productie verder uitbesteden, kiezen wij voor onze eigen fabriek in Spanje en langdurige samenwerkingen met lokale leveranciers.”

Ana Jaén, medeoprichtster en creatief directeur Ann Kurz

Credits: Ann Kurz

3. Hempage

Item: DH821

“Voor alle queer en straight hennepliefhebbers: we hebben weer iets geheel nieuws in de collectie, dat voorlopig alleen bij ons verkrijgbaar is: een heerlijk zachte kwaliteit van honderd procent hennep, die ook veel voordeliger zal zijn dan eerdere kwaliteiten.”

Robert Hertel, CEO Hempage

Credits: Hempage

4. Comazo

Serie 7501

“De serie combineert de hoogste kwaliteit natuurlijke vezels met een elegant ontwerp. Dankzij de decoratieve afwerking zijn de modellen niet alleen geschikt als ondergoed, maar kunnen ze ook met elke outfit worden gecombineerd. De snelle beschikbaarheid als NOS-artikel en de aantrekkelijke verkoopprijzen maken de serie een interessante aanvulling op het assortiment natuurlijke lingerie.”

Christine Götz, Comazo

Credits: Comazo

5. 360° Grad Segeltuschtaschen

Item: Rugzak Fjord

“Fjord is een nieuw model met veel extra's, zoals zijvakken, een rolsluiting, een gewatteerde rug, een verborgen zijvak en elastische banden aan de voorkant voor bijvoorbeeld truien, kranten of bloemen. In elke zeildoektas zit een ingenaaid herkomstbewijs dat de boot en de afgelegde reis vermeldt.”

Henrike Reinecke, 360° Grad Segeltuschtaschen

Credits: 360° Grad Segeltuschtaschen

6. NIX Berlin

Item: Collectie Lente/Zomer 2027

“Centraal staat een print die exclusief voor NIX Berlin is ontworpen door de Berlijnse textielontwerpster Vio Jaeger. Voor elk verkocht kledingstuk met de onderwaterprint doneert NIX aan Ghost Diving Germany en ondersteunt daarmee het bergen van spooknetten uit de Noord- en Oostzee.”

Barbara Gebhardt, ontwerpster en oprichtster, NIX Berlin

Credits: NIX Berlin

De internationale vakbeurs voor duurzaam textiel INNATEX nodigt retailers van harte uit voor de zomereditie van achttien tot en met twintig juli 2026 in Hofheim-Wallau bij Frankfurt am Main. Geef uw assortiment een upgrade en ontmoet de hierboven gepresenteerde internationale duurzame modemerken en vele anderen.

Info en tickets: innatex.de

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