Topinkopers vertellen waarom White Milano het toonaangevende platform voor mode blijft

Het aantal inkopers bij White Milano, de beurs die van 26 februari tot 1 maart plaatsvond in het Tortona Fashion District in Milaan, is met twaalf procent gestegen. De aanwezige internationale en Italiaanse inkopers reageren zeer positief. “White is de ideale plek voor het vinden van nieuwe collecties en het ontdekken van nieuwe trends. Onze zoektocht richt zich op merken met een fris design en trendy kleuren.

Bij de keuze voor een merk geven we de voorkeur aan de duidelijke en herkenbare originaliteit van kledingstukken en accessoires die de wensen van onze klanten vertegenwoordigen en hun behoeften en stijl weerspiegelen,” benadrukken bijvoorbeeld de inkopers van een speler als United Arrows uit Tokio. “White bevestigt zijn positie als een referentieplatform voor de ontdekking van nieuwe spelers: het presenteert innovatieve merken en is voor ons een onmisbare afspraak, juist omdat het de plek is waar de echte vernieuwingen in de sector te vinden zijn,” voegt Part Leo Guegan, senior inkoper luxe accessoires & schoenen van het Parijse Printemps, toe.

Beeld: White Milano

Uberta Zambeletti (Wait and See): “deze beurs is essentieel om in contact te blijven met mijn huidige merken en om nieuwe te ontdekken”

“Sinds de opening van Wait and See vijftien jaar geleden, heb ik elke editie van White bijgewoond. Ik vind deze beurs essentieel, niet alleen om in contact te blijven met mijn huidige merken, maar ook om nieuwe te ontdekken,” legt Uberta Zambeletti uit, oprichtster van Wait and See, een zeer bekende winkel in Milaan. Kortom, de zojuist afgesloten editie van de beurs bevestigt ook dit jaar zijn rol als ideale hub voor de merken en inkopers die in de stad zijn voor de modeweek.

Wat de cijfers betreft, waren er meer dan 300 merken aanwezig, een stijging van tien procent ten opzichte van februari 2025: 46 procent uit het buitenland en 54 procent uit Italië. De significante aanwezigheid van nieuwe merken is een uiting van een steeds gerichtere zoektocht naar onafhankelijke, innovatieve en zeer herkenbare spelers, die de nieuwe taal van de hedendaagse mode authentiek interpreteren.

In detail bevestigt het evenement zijn rol als strategisch referentieplatform voor hedendaagse damesmode, met groeiende prestaties in zowel het aantal merken als de kwaliteit van de professionals.

De editie wordt gesponsord door de regio Lombardije en de gemeente Milaan en ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking. Het evenement benadrukt in het bijzonder de bijdrage van Ice–Agenzia, een strategische partner samen met Confartigianato Imprese. Dit versterkt de internationale positionering van het evenement verder.

Beeld: White Milano

Sterke vertegenwoordiging van inkopers uit Japan, Spanje, Duitsland, China, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Korea en de Emiraten

De opkomst van internationale inkopers is bijzonder opmerkelijk en groeit ten opzichte van voorgaande edities. Er is een sterke vertegenwoordiging uit onder andere landen als Japan, Spanje, Duitsland, China, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Korea en de Emiraten.

“De samenwerking met Agenzia Ice, waarvan voorzitter Matteo Zoppas het evenement opende, heeft ons in staat gesteld om samen met de inzet van ons team een aanzienlijke toename van internationale inkopers te realiseren. Dit is een groei van twaalf procent ten opzichte van februari 2025,” zegt Massimiliano Bizzi, oprichter van White Milano. Hij benadrukt dat de inkopers de nieuwe visie op de merkenmix van het platform zeer waardeerden.

Onder hen is ook Dorota Jagiello, inkoopmanager van de Poolse boetiek Catwalk Zakopane. “Als inkoper vind ik White een van de belangrijkste beurzen in Europa en ik sla een bezoek nooit over, omdat ik er voortdurend nieuwe collecties voor mijn klanten vind. Het is een onmisbare beurs vanwege de kwaliteit, de schoonheid en de ontdekking van nieuwe ontwerpers,” aldus Jagiello.

Beeld: White Milano

Junha Moon, hoofdinkoper Opener Seoul: “White Milano is een essentiële stop op onze inkoopkalender”

Junha Moon, hoofdinkoper van Opener Seoul, sluit zich hierbij aan: “White Milano is een essentiële stop op onze inkoopkalender. Het biedt bevoorrechte toegang tot hedendaagse ontwerpers met een sterke, eigen identiteit en een duidelijke culturele visie. Het stelt ons in staat nieuwe merken te ontdekken, wat essentieel is om onze positie als referentiepunt voor mode in Seoul te behouden. Vandaag de dag zoeken we naar authenticiteit, coherentie en een duidelijk standpunt, aangezien inkopers steeds selectiever worden en minder geïnteresseerd zijn in generieke, hedendaagse merken.”

