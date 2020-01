Tradefair LingeriePRO zet in op duurzaamheid en connectie

Antwerpen - Met het thema van de 39ste editie, ‘Let’s connect’, wil de vakbeurs onderling contact tussen de spelers in de branche aanmoedigen. Daarnaast werd er gefocust op een hot topic waar ook de onderkledingmerken niet omheen kunnen: duurzaamheid.

Het was druk bij de meeste standhouders in de Antwerpse Waagnatie zondagochtend die het thema ‘Let’s connect’ duidelijk ernstig nemen. “Het is een boodschap met meerdere lagen”, vertelt Agnes Wené van Pro-Tradegroup, de organisatie achter de beurs, aan FashionUnited.

Eerste Hulp Bij Instagram

Wené neemt ons meteen mee naar een van de gezellige salons waar alle deelnemers - van de standhouders tot winkeliers - elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten. “Elke vorm van ondernemerschap is gebaseerd op relaties tussen personen”, vervolgt ze. “LingeriePRO is daar het perfecte moment voor: mensen kunnen elkaar hier ontmoeten, ervaringen uit delen, langdurige contacten leggen. We nodigen exposanten en bezoekers actief uit om met elkaar te praten, onder meer in deze hoeken.” Daarnaast presenteert de beurs het concept ‘Word InstagramPRO’: informatieborden geven tekst en uitleg bij het belang van Instagram in het contact met klanten, zowel voor een merk als een winkel. “Er worden ook specifiek EHBI-sessies - Eerste Hulp Bij Instagram – georganiseerd waar content-specialist paperweight.be z’n expertise deelt.”

Triple P

Nog bij de ingang vindt de bezoeker de creatieve zone ‘Catch!’, na het succes van vorige winter werd het concept dit seizoen hernomen. Bovenop een hoop loyale exposanten in de meer dan 120 standen, verwelkomt de beurs immers ook kleinere merken die in de Benelux willen lanceren - zoals Andres Sarda, Trixie Baby, Undress Code Swim, Fake Love Swimwear, Care by Me, Have a Look, Lemon Mint en Bamboo Belgium. Dat laatste - uit het handvol volledig ecologische labels onder de aanwezigen - brengt ons naadloos bij een andere benadering van het ‘Let’s connect’-thema. Dat is de ecologische en sociale benadering: “Geen enkele ondernemer die zijn bedrijf serieus neemt, kan het nog langer negeren: de focus op duurzaamheid. Uiteraard vanuit een terechte zorg voor mens en planeet, maar ook met het oog op ‘3P’”, aldus Wené. Die term verwijst naar het bedrijfsmodel dat ontwikkeld werd om sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid aan te moedigen. De drie P's staan voor ‘people, planet and profit’. Wené citeert het onderzoeksrapport van McKinsey: "’Duurzaamheid is het nieuwe grote veld waar merken zullen vechten om de uitgaven van millennials’”. Het blijkt hoog tijd dat het thema binnen de sector wordt belicht: “Helaas zijn er nog steeds ondernemers die er helemaal niet mee bezig zijn, het gaat traag”, merkt ze op. Als organisator koos ze ook voor de meest duurzame optie bij elke beslissing: composteerbaar verpakkingsmateriaal voor de catering, LED-verlichting en er wordt zoveel mogelijk van het decoratie- en opbouwmateriaal hergebruikt. In de eetstanden is er eveneens een ruime keuze aan vegan opties.

The Good Shop

“In The Good Shop - een fictieve duurzame winkel – vinden bezoekers een verzameling van het beste dat de aanwezige exposanten op dat vlak te bieden hebben. We vroegen hen om ons duurzame stukken uit hun collectie op te sturen, als ze die hadden. Met The Good Shop tonen we voor het eerst op één plek wat er momenteel op de markt is, dat moet inkopers helpen om bepaalde keuzes te maken. Transparantie is uiterst belangrijk als het gaat om duurzaamheid, daarom worden ook de andere standen gemarkeerd met een groene in plaats van roze bol als ze iets duurzaams in het assortiment hebben”, legt Wené uit.

Roze bol

FashionUnited telde wel wat groene bollen, maar het roze overheerst nog. Ook de stand van Pluto draagt geen groene bol. Het Belgische loungewearlabel staat nochtans gekend om z’n ambacht en kwaliteitsmaterialen, en werkt met kleinschalige, Europese ateliers. FashionUnited vroeg zaakvoerder An Kluft om een verklaring: “We zijn er nog niet op dat vlak en willen het label dan ook nog niet claimen. Ik heb het erover gehad met de organisatie: duurzaamheid gaat over heel veel verschillende aspecten. Het is meer dan ‘iets duurzaams in het assortiment hebben’. Sommige merken gebruiken het als een verkoopargument, dat wil Pluto niet. Ik twijfel ook aan bepaalde stukken of merken die in The Good Shop hangen. Wij zijn alles aan het herbekijken – van productie en transport tot onze nieuwe kantoren – ja, tot en met het drinkwater. Maar het echte probleem zit ‘m vooral in de materialen. Je kan een mooie ecologische stof hebben – die hebben we ook in onze collectie - maar een niet-duurzame kleuring. We willen dat onze stukken zo mooi mogelijk zijn en helaas zit de tint met onze voorkeur vaak niet in het duurzame assortiment. Daar moet nog aan gewerkt worden, en dus hebben we de groene bol afgeslagen.”

Winstgevend duurzaam

Wél groen voor het Belgische slow-fashion-label Alice et Maman dat home-, night- én knitwear maakt: “Wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen, met centraal ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’. Onze ateliers worden regelmatig geaudit en alle productie moet in sociaal verantwoorde, correcte omstandigheden gebeuren”, klinkt het bij zaakvoerder Celine Lietaer. “Alle materialen hebben Oeko-Tex Standard 100 en komen zo vaak mogelijk van Belgische leveranciers. Het 100 procent organische en biologische jersey-katoen voor onze nachtmode is een vanzelfsprekendheid voor ons, en werd recent aangevuld met enkele nieuwe natuurlijke materialen zoals viscose, eco-modal en wol. Bovendien blijven we altijd kritisch en willen we meedenken en - werken aan een ecologisch werkproces -van creatie tot productie. Daarnaast geloven we sterk in het principe van ‘slow fashion’, met tijdloze collecties van hoge kwaliteit”, besluit Lietaer haar uitleg aan FashionUnited.

Vraag om ondersteuning

Het werd ook duidelijk voor de organisatoren dat ondernemers steeds meer ondersteuning kan gebruiken in deze periode van snelle verandering binnen de sector. Er is behoefte aan het delen van kennis, coaching en inspiratie. LingeriePRO wil daar een rol in spelen, onder meer met de aanwezigheid van een waaier aan servicegerichte bedrijven die een professionele meerwaarde om kunnen bieden. Dat gaat van geuren en verpakkingen tot (duurzame) verlichting en slimme kassa’s. LingeriePRO lanceerde ook, na een eerste publicatie ‘Hoe optimaliseer je je beursdeelname’ nu ook een tweede pamflet: ‘Hoe kan je duurzaam ondernemen?’ om bezoekers en standhouders op weg te helpen.

LingeriePRO vindt sinds 2001 elk half jaar plaats. Deze duidelijk gesmaakte wintereditie - de sfeer was positief bij zowel de exposanten als de vele bezoekers - bracht naast lingerie ook sportondergoed en een aanzienlijk aandeel loungewear, van nieuwe merken maar ook veel gevestigde waarden. FashionUnited merkte bovendien een groeiende aandacht voor ondergoed en nachtmode voor mannen en kinderen. De zomereditie valt op zondag 26 en maandag 27 juli 2020.