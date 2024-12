Transforming Mindsets: Embracing Circular Business Models in Textiles Bij Circular Textile Days 2025

Op 10 en 11 september 2025 vindt de 5e editie van Circular Textile Days plaats. Dit jubileum staat volledig in het teken van vooruitgang in de circulaire textielindustrie. Onder het thema “Transforming Mindsets: Embracing Circular Business Models in Textiles” draait het om de mentale shift die nodig is om circulariteit tot de nieuwe standaard te maken.

De vorige editie bracht meer dan 1.300 bezoekers uit 26 landen samen—een krachtige basis voor echte actie. Maar om verder te komen, is meer nodig. Daarom heeft Circular Textile Days voor de 2024 editie, samen met studenten van Saxion Hogeschool en het Amsterdam Fashion Institute, onderzocht waar de textielindustrie écht staat en wat nodig is voor verandering.

Het resultaat? Het Manifest voor Circulaire Textiel, met vijf concrete prioriteiten om de sector vooruit te helpen:

Sterke samenwerking door de hele keten,

Duurzaam ontwerpen met focus op levensduur en recyclebaarheid,

Meer transparantie en traceerbaarheid,

Schaalbare circulaire businessmodellen,

Beleidsaanpassingen om duurzaam ondernemen te versnellen.

Dit Manifest werd na de vorige editie breed gedeeld en gaf richting aan veel gesprekken en samenwerkingen tijdens de vorige editie. Deze inzichten blijven centraal staan bij de voorbereidingen voor het evenement in 2025. Zoals Rachel de Gooijer van Circular Textile Days zegt: “Het Manifest is niet alleen een visie; het is een oproep tot actie. Het pakt de echte uitdagingen van de industrie aan en inspireert tot concrete stappen vooruit.” De editie van 2024 maakte indruk met een inspirerend programma, met namen als Patagonia, IKEA en de Ellen MacArthur Foundation die volle zalen trokken. Innovaties zoals de BASF loopamid®-jas, ontwikkeld in samenwerking met Zara, boden tastbare oplossingen voor grote uitdagingen in de industrie. Exposanten merkten dat de interesse overweldigend was—een duidelijk bewijs dat Circular Textile Days de juiste mensen en ideeën samenbrengt.

Circular Textile Days is meer dan een evenement. Het is dé plek waar bedrijven samenwerken, nieuwe strategieën ontwikkelen en concrete stappen zetten naar een circulaire toekomst. Hier ontstaan de ideeën en connecties die het verschil maken.

Met het oog op 2025 bouwt Circular Textile Days verder op dit sterke fundament. De 5e editie belooft opnieuw een keerpunt te worden voor de textielindustrie. De early bird-registratie opent in januari 2025. Wil je deel uitmaken van deze beweging? Zorg dat je erbij bent en bouw mee aan de toekomst van textiel.