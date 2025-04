Transparantie als versneller: waarom deze 4 solution providers kozen voor Circular Textile Days

Van blockchain tot Digital Product Passports — de weg naar een circulaire textielketen vraagt om slimme, schaalbare oplossingen. Tijdens Circular Textile Days 2024 waren solution providers als Aware, Tex.Tracer, GS1, bAwear én Carbonfact aanwezig. Vijf verschillende bedrijven, elk met hun eigen technologie en invalshoek, maar allemaal met dezelfde missie: meer transparantie in de keten mogelijk maken.

Vier perspectieven, één doel

Aware maakt gebruik van innovatieve tracertechnologie en blockchain om textielstromen te verifiëren — en daarmee greenwashing aan te pakken.

Tex.Tracer focust op het inzichtelijk maken van sociale en milieuaspecten in de supply chain, met een gebruiksvriendelijk platform voor merken en producenten.

GS1, bekend van de barcodes en standaardisering in de retail, helpt de sector voorbereiden op de nieuwe eisen rondom data-uitwisseling, traceerbaarheid en Digital Product Passports.

Carbonfact biedt een platform dat de CO₂-voetafdruk van textielproducten meet en visualiseert — een krachtig hulpmiddel voor merken die serieus werk willen maken van datagedreven duurzaamheidsrapportages.

bAwear ondersteunt merken en fabrikanten met betrouwbare LCA-data (life cycle analysis), zodat duurzaamheid meetbaar én vergelijkbaar wordt.

Alle vier speelden zij in 2024 een zichtbare rol op het event: op de beursvloer, in gesprekken met deelnemers én in inhoudelijke sessies. Gesprekstafels als katalysatorOp het Associate Square werd over dit thema verder gesproken tijdens een van de rondetafels over transparantie en tools, met onder meer Aware, Tex.Tracer en bAwear aan tafel. Ook bedrijven als Healixa (specialist in water- en energieoplossingen) en Portance (adviseur rondom CSRD en ketendata) sloten aan om de brug te slaan tussen technologie, beleid en praktijk.

Daarnaast organiseerde GS1 een eigen rondetafel waarin werd ingezoomd op datastandaarden, interoperabiliteit en de rol van sectorbrede afspraken. Een belangrijk signaal: de tijd van losse tools is voorbij — er is behoefte aan verbinding en overzicht.

Waarom dit relevant is voor jouw organisatie?

Werk je aan traceerbaarheid, rapportage, due diligence of circulaire KPI’s? Dan is Circular Textile Days dé plek om up-to-date te blijven, oplossingen te vergelijken en direct in gesprek te gaan met de voorlopers. Deze bedrijven kozen bewust voor deelname — niet alleen om te laten zien wat ze doen, maar vooral waarom ze het doen: omdat transparantie de basis is van systeemverandering. Ook in 2025 krijgt dit thema een centrale plek op o.a. Associate Square. Met GS1 die wederom inzichten zal brengen over hun aanpak richting een standaard in de industrie.

Wil je deel uitmaken van het gesprek of ontdekken welke solution providers er dit jaar bij zijn? Hou de kanalen in de gaten voor updates of neem direct contact met ons op.