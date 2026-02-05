Trendkleuren als businessmodel: Een kijkje achter de schermen bij het nieuwe Première Vision

Tijdens de september 2025 editie van Premiere Vision Parijs kreeg FashionUnited het idee dat er voor de beurs kansen lagen in de sectoren buiten textiel, leer en modeaccessoires. Zes maanden later, tijdens de editie van 3 tot 5 februari 2026, is de rode draad van deze nieuwe strategie duidelijk. In werkelijkheid is die niet rood, maar volgt hij de kleuren van het seizoen. In dit geval, lente-zomer 2027.

Nu Première Vision meer wil zijn dan alleen een leveranciersbeurs en een generator van creatieve ecosystemen wil worden, is kleur een overkoepelende code. Een gemeenschappelijk instrument voor verschillende industrieën en een toegangspoort buiten de textielsector.

Seizoenskleuren als teken van een strategische koerswijziging

Het seizoenskleurenpalet, onthuld door Première Vision, is een creatie van Desolina Suter, de modedirectrice. Dit gebeurt in overleg met internationale stijlbureaus die actief zijn op verschillende geografische markten. De modedirectrice bundelt al deze gegevens.

Het resultaat is een trendy kleurengamma dat, volgens Frédéric Loeb, consultant voor alle GL Events-beurzen, functioneert als een “universele muziekleer”. Een gemeenschappelijke partituur, gedeeld door alle creatieve industrieën. “De seizoensgebonden trendkleuren maken een meer overkoepelende visie mogelijk, iets minder gericht op de historische kernactiviteit, namelijk stoffen, accessoires en leer”, legt de consultant uit aan FashionUnited.

Hij voegt eraan toe: “Laten we het spectrum geleidelijk verbreden, laten we proberen, experimenteren om te zien waar we nieuwe groeimogelijkheden kunnen vinden ter vervanging van bepaalde textielsectoren die aan kracht inboeten.”

Prospective Forum Credits: Alex Gallosi

Beauty, patisserie, muziek, fotografie en parfumerie: de nieuwe creatieve domeinen van Première Vision

In de Prospective-ruimte (Hal 5) krijgt deze uitbreiding van het model concreet vorm. Het eerste zakelijke experiment vond plaats in september 2025 met Fiabila. Zes maanden later neemt het merk opnieuw deel.

Fiabila heeft meer dan 40 jaar expertise in de formulering en productie van nagellak, kleuren en nagelverzorging. Fiabila werkt als white-labelproducent en kan daardoor inspelen op de vraag van merken die een bijpassende nagellak aan hun textielcollectie willen toevoegen.

Fiabila Credits: F. Julienne

Voor deze editie wordt deze belangrijke speler op de wereldwijde nagellakmarkt vergezeld door een ‘Next Gen’ (Nieuwe Creatieve Generatie) met uiteenlopende profielen: parfum, fotografie, patisserie, dj. Het doel? Frisheid, ontwrichting en ongeremdheid.

Davis Félicité Credits: F. Julienne

Voor de jonge pâtissier Davis Félicité, te gast in de Prospective-ruimte, is kleur het startpunt van zijn creaties: “Ik maak veel zeer kleurrijke patisserie”, legt hij uit aan FashionUnited. “Ik heb creaties die geel, roze of rood zijn, zelfs als dat de verwachtingen doorbreekt.”

Hier is kleur niet decoratief, maar structureel en conceptueel. De trendpaletten van de beurs zijn in die zin een directe inspiratiebron. Door ze te verkennen, creëert hij een dialoog met mode. Hij gebruikt patisserie als een ander expressiemiddel, dat merken kunnen inzetten voor hun evenementen of als productaanbod.

Malo en Felix, Abondance Credits: F. Julienne

Het dj-duo Abondance claimt een direct verband tussen modekleuren en muziekcomposities. Hun methode is geen wetenschappelijke vertaling van een tint naar geluid, maar een reis door de verbeelding. Zo roept oranje een zonsondergang op, die zij associëren met zweverige en meeslepende deep house.

Felle lichten vragen daarentegen om een veel ritmischer muziekstijl. Kleur wordt zo een sfeerindicator, een startpunt voor het bepalen van de sound van een merk.

Tegenover FashionUnited leggen Malo en Félix uit dat hun uitnodiging voor Première Vision volgde op een ontmoeting op Sirha, de vakbeurs voor de horeca en gastronomie in Lyon, georganiseerd door de GL events-groep: “Frédéric presenteerde ons een project om Première Vision te ontwikkelen naar meer experimentele formats, door muzikale voorstellen te integreren in het beursconcept.”

Victor Boccard Credits: F. Julienne

Fotograaf en regisseur Victor Boccard maakt van kleur het startpunt van elk project. “Zolang ik de kleur niet heb gevonden, bestaat het moodboard niet”, stelt hij. Zijn beelden ontstaan vanuit een dominante tint of een kleurencombinatie, die vervolgens de hele shoot structureert.

De seizoenspaletten zijn dan ook een referentiepunt. “Een bezoek aan Première Vision stelt me in staat te anticiperen op wat er volgend jaar gaat gebeuren.” Dit beïnvloedt zowel de kleuren als de texturen van zijn decors. Deze zichtbaarheid biedt hem ook de kans om toekomstige klanten te ontmoeten, in een ietwat gespannen context voor fotokunstenaars, ondanks zijn vele referenties (LVMH, Chanel, Christian Louboutin, etc.).

Redkids Noé Chiabai Miquel Badia en Solal Marinier (fotograaf) Credits: F. Julienne

Bij fotoproductiestudio Red Kids draait kleur om suggestie. Hun beelden, vaak in zwart-wit, proberen tinten niet zozeer te tonen als wel op te roepen. “We verbeelden kleuren zonder ze per se met onze ogen te zien, maar we kunnen ze waarnemen met de verbeelding”, aldus Noé Chiabai en Miquel Badia. Een keuze die ruimte laat voor interpretatie door de kijker, waardoor kleur een mentale ervaring wordt in plaats van een puur visueel effect.

Parfumhuis Robertet gebruikt kleur als startpunt voor olfactorische creatie. Voor dit project kreeg Sidonie Lancesseur carte blanche om geurnoten te creëren op basis van Pantone-kleuren. Ze koos de kleuren die haar het meest inspireerden.

Elke tint wordt een grondstof: een lichtroze geassocieerd met ylang-ylang geeft een uiterst comfortabel, romig gevoel; een donkerrood en een blauw worden vertaald door iris met harsachtige en leerachtige accenten; okertinten roepen de woestijn op voor een zand- en zeeakkoord; en tot slot is een oranjerood opgebouwd rond zwarte bes. Het kleurenpalet transformeert zo in een geurenpalet.

Robertet Credits: F. Julienne

Deze ‘Next Gen’-benaderingen, nu nog perifeer, schetsen nieuwe creatieve mogelijkheden en dragen bij aan het doorbreken van de grenzen binnen de sector. Kan de mode nog functioneren als een gesloten systeem, uitsluitend gericht op textiel? Zijn de traditionele spelers klaar om buiten de gebaande paden te treden? Ontstaat het succes van een merk echt waar men het verwacht? Is het daarom nodig om andere domeinen te verkennen? Al deze vragen komen op na afloop van Première Vision Parijs februari 2026.