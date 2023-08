Turkije verdedigt zijn positie onder de mondiale modeleiders bij IFCO

De Turkse mode-industrie heeft wereldwijd een sterke positie verworven, staat op de vijfde plaats in het wereldwijde aanbod van de textielindustrie en verstevigt haar positie als het op één na invloedrijkste land in Europa, nek aan nek met Bangladesh, met China op de eerste plaats.

Dankzij de strategische geografische ligging, de solide infrastructuur, de concurrerende prijzen, de gediversifieerde productiecapaciteit, het uitmuntende ontwerptalent en het vermogen om gebruik te maken van technologie, is Turkije uitgegroeid tot een belangrijke speler op het wereldtoneel van de mode-industrie.

FashionUnited was hiervan getuige tijdens de recente Istanbul Fashion Connection (IFCO), een toonaangevende textielbeurs die van 9 tot en met 11 augustus plaatsvond in de Turkse hoofdstad. Met dit evenement geeft Turkije een sterke boodschap af aan de wereld: het heeft de ambitie om het mondiale epicentrum van de mode te worden.

Meer dan 30.000 handelsbezoekers

Ondanks de zware aardbevingen van zes maanden geleden, die worden beschouwd als de ergste natuurramp in een eeuw in Europa, blijft IFCO veerkrachtig. Gedreven door de dringende noodzaak om de economie te versterken en de hoge inflatie in Turkije terug te dringen.

Het doel van de beurs was om nauwere banden te smeden tussen Turkse producenten en het ambitieuze aantal van 30.000 verwachte handelsbezoekers uit de hele wereld, waaronder Latijns-Amerikaanse kopers, aangezien veel Latijns-Amerikaanse landen belangrijke spelers zijn in de mondiale textielsector.

Dit doel werd bereikt tijdens de tweede dag, die volgens de organisatoren de vorige bezoekersaantallen in het herfst/winterseizoen met meer dan 50 procent overtrof.

Tot nu toe waren Turkse modemerken het meest gewild in markten als Rusland, Noord-Afrika en de Arabische wereld. Nu zijn ze echter vastbesloten om ook een groot aantal andere landen te veroveren, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea.

FashionUnited // Alicia Reyes Sarmiento Credits: Beeld van IFCO.

IFCO heeft dit jaar zijn expositieruimte in het Expo Center, gelegen aan de rand van Istanbul, uitgebreid tot 20.000 vierkante meter, die in verschillende paviljoens werd georganiseerd om plaats te bieden aan meer dan 400 exposanten die verschillende segmenten bestrijken, zoals damesmode, herenmode, kindermode, denim, leer en bont, sportkleding, avondkleding en lingerie.

De diversiteit en breedte van het aanbod vormden een uitdaging bij het kiezen van een stand, want kledingstukken met prachtige texturen, zorgvuldige afwerking en hoogwaardige stoffen - om nog maar te zwijgen van de scherpe prijskaartjes - waren een constante verleiding.

Kleding van het merk Bubble bij IFCO. Credits: FashionUnited // Alicia Reyes Sarmiento.

Traditie van hedendaagse esthetiek

"The Core Istanbul". Credits: FashionUnited // Alicia Reyes Sarmiento.

’The Core Istanbul’ was een van de boeiendste gedeelten van het evenement. In dit onderdeel presenteerden de organisatoren een prachtig samengestelde selectie van 24 Turkse ontwerpers die erin geslaagd zijn wereldwijd de aandacht te trekken dankzij hun unieke creaties die de catwalks van de belangrijkste modesteden hebben veroverd.

"The Core Istanbul". Credits: FashionUnited // Alicia Reyes Sarmiento.

Namen zoals Alaii, Arzu Kaprol, Bist, Çiğdem Akın, Ece Erigi, Essin Baris, Emre Erdemoğlu, Ezgi Karayel, Eynaco, F.Ilik, Guaj London, Kuela, Meltem Özbek, Mert Erkan, Murat Aytulum, Mohair & Angora, Nej, Özlem Erkan, Selin Küçüköz, Shyz Wear, Tuba Ergin, Viola & Vesper en Y Plus namen deel aan dit programma voor deze kunstenaars die traditioneel vakmanschap laten samensmelten met gedurfde hedendaagse esthetiek en zo mode creëren die grenzen overstijgt en zichzelf cultureel belangrijk maakt.

Showroom van Meltem Özbek. Credits: FashionUnited // Alicia Reyes Sarmiento.

Meltem Özbek nodigde FashionUnited uit in zijn creatieve universum tijdens een bezoek aan zijn showroom in het hart van Istanbul. Daar presenteerde hij ons zijn nieuwste aanbod voor Herfst/Winter 2024, met een minimalistische tendens. Deze benadering, geïdentificeerd als een van de dominante trends van het komende seizoen volgens het seminar aangeboden door WGSN-experts, omarmt minimalisme met ingetogen elegantie en een diepgaande aandacht voor detail.

Showroom van Meltem Özbek. Credits: FashionUnited // Alicia Reyes Sarmiento

Strategische positie, creativiteit en kwaliteit tegen concurrerende prijzen

De Turkse mode-industrie is tot bloei gekomen dankzij een unieke combinatie van factoren die haar een strategische positie op het wereldtoneel hebben gegeven.

De ligging tussen Europa en Azië biedt een unieke logistieke positie voor de wereldwijde distributie van modeproducten. Dit is een essentieel onderdeel geweest bij het optimaliseren van de gevestigde toeleveringsketen in Turkije. Het heeft ook de veelzijdigheid en het aanpassingsvermogen van de industrie bevorderd..

Afbeelding van kledingstukken van Napapijri, Timberland en Vans geproduceerd door Gelisim. Credits: FashionUnited // Alicia Reyes Sarmiento

Ondernemers uit de sector hebben aan FashionUnited uitgelegd dat de moeilijke economische situatie in Turkije op dit moment geen invloed heeft op de meeste van hun bedrijven, omdat veel van hen alleen hun producten exporteren, zoals het herenmodebedrijf Rafaello en Gelisim. Maar ze worden net zo hard getroffen door de crisis in de kosten van levensonderhoud die zich in de rest van de wereld voordoet.

Inkoopmanagers, die onder druk staan door de lage vraag van hun klanten, zetten op hun beurt Turkse bedrijven onder druk: "Ze zijn op zoek naar producten tegen lage kosten en in kleine hoeveelheden," zegt Dilek Gucluer, directeur Verkoop en Marketing bij Gelisim.

Lage prijzen zonder de integriteit van mens en planeet op te offeren

Sweatshirt met patches van internationale merken die hun productie aan Gelisim toevertrouwen. Credits: FashionUnited // Alicia Reyes Sarmiento

De aantrekkingskracht van de Turkse mode-industrie is gebaseerd op het kostenvoordeel ten opzichte van andere markten. De relatief lage prijzen hebben bedrijven uit de hele wereld aangetrokken die de efficiëntie en concurrentiekracht willen maximaliseren zonder aan productkwaliteit in te boeten. Dit voordeel is een doorslaggevende factor geweest bij het behouden van interesse en investeringen in de sector.

Maar hoe is het mogelijk om betaalbare producten te maken zonder afbreuk te doen aan ethische en milieuwaarden? Voor Gucluer ligt het geheim in interne controle, waarbij hij zegt dat "kwaliteit begint bij de grondstoffen".

Kiezen voor lokale productie maakt het mogelijk om elke fase van het proces te controleren, wat vooral relevant is in het tijdperk van traceerbaarheid. In tegenstelling tot traditionele complexe en ondoorzichtige toeleveringsketens die verstrengeld zijn tussen meerdere bedrijven en soms landen, zorgt deze nabijheid voor een nauwkeurige traceerbaarheid.

Ook bij de verwerking van deze materialen tot kleding wordt de voorkeur gegeven aan hernieuwbare energie, die wordt verkregen via zonnepanelen die in Anatolië zijn geïnstalleerd. Dit initiatief leidt tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen.

Nadruk op ontwerp en training

Bij Gelisim benadrukken ze de breedte en diversiteit van hun teams, die specialisten hebben die zich toeleggen op stofontwikkeling en een volledige integratie van 3D-ontwerp in hun processen.

Het is een feit dat de uitstekende positie van de Turkse mode niet alleen te danken is aan de productiecapaciteit en de diversiteit in de productie, variërend van textiel tot schoenen en accessoires.

Constante investeringen in geavanceerde technologie zijn een belangrijk element geweest in de aanzienlijke verbetering van de efficiëntie en kwaliteit van de modeproductie in Turkije. Deze toewijding aan innovatie heeft ervoor gezorgd dat de industrie voorop loopt bij technologische ontwikkelingen en dat producten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en design.

Mukadder Ozden, oprichter van Ozmoz en haar man houden een monster van hun gepatenteerde product vast "Clean & Safe Babywear". Credits: FashionUnited // Alicia Reyes Sarmiento

Ozmoz, een bedrijf gespecialiseerd in kindermode, presenteert een product dat opvalt in het marktaanbod: babykleding ontwikkeld met innovatieve technologie die het proces vrijmaakt van chemische producten.

Deze kleding komt ontsmet aan bij de eindgebruiker via een proces dat de veiligheid voor baby's garandeert, waardoor voorwassen niet meer nodig is. Ze worden geleverd in een verzegelde verpakking met "voedselkwaliteitsnormen". Noord-Europese landen zoals Finland en Nederland tonen veel interesse in de producten van dit merk.

In de schaduw van China

China, een industriële en producerende grootmacht, heeft zichzelf gevestigd als leider in de wereldwijde modeproductie. Turkije, dat vaak wordt beschouwd als het epicentrum van grootschalige productie, heeft echter het reactievermogen en de flexibiliteit van de productie geperfectioneerd, terwijl het goede kwaliteitsnormen handhaaft.

Toen FashionUnited de woordvoerder van Rafaello's bedrijf vroeg hoe professionals in de industrie hogere prijzen dan die in China kunnen rechtvaardigen, wees hij erop dat dit onderscheid uiteindelijk wordt begrepen door de meningen van hun klanten. De kwaliteit is duidelijk vanaf de eerste wasbeurt.

Woordvoerder van het bedrijf Rafaello. Credits: FashionUnited // Alicia Reyes Sarmiento

Om met succes te kunnen concurreren in de wereldwijde mode-industrie, in het bijzonder met China, zal Turkije gebruik moeten maken van zijn onderscheidende voordelen, zoals zijn rijke culturele erfgoed, ambachtelijke vaardigheden, strategische geografische ligging en ontwerpvaardigheden. Daarnaast zal het essentieel zijn om te investeren in technologie, innovatie, de ontwikkeling van talent en marketingstrategieën om zich te onderscheiden in een zeer concurrerende markt. De belangrijkste factor blijft echter het constante behoud van kwaliteit.

Hoewel ze zich richten op een groot aantal landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea, staat de Spaanse markt momenteel niet op het radarscherm van de Turkse handelaren.

Dit heeft te maken met lokale concurrentie, vertegenwoordigd door giganten als Inditex, en douaneproblemen die de kosten verhogen en de distributie bemoeilijken. Desondanks doet Turkije zijn intrede op de Spaanse markt dankzij grote merken die vertrouwen hebben in zijn productiecapaciteit en kwaliteit.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Emilie van Kinschot.