Tussen veerkracht en creativiteit - een 'wandeling' met CIFF-directeur Sofie Dolva

Met het thema ‘Wandeling in het park’ geeft de 65e CIFF een duidelijk signaal af dat de branche zich ook in ‘moeilijke tijden kan aanpassen en verder kan ontwikkelen’, aldus Sofie Dolva. Bewustere en tijdloze mode staan daarbij centraal voor de directeur.

Rond 1.200 exposanten en 18.300 bezoekers maakten in januari gebruik van het platform in Kopenhagen. Dit is een lichte groei ten opzichte van CIFF 63, een teken van de aanhoudende relevantie van de beurs als Scandinavische business- en inspiratiehub.

Voor de 65e editie nodigt CIFF uit voor een wandeling in het park. Wat is het idee achter dit concept?

‘Wandeling in het park’ weerspiegelt de wens om terug te keren naar eenvoud, natuur en tijdloze stijl. Na jaren van turbulentie in de branche wilden we een ruimte creëren die gegrond, inspirerend en relevant is.

Het concept moet zowel letterlijk als symbolisch worden opgevat: een langzamere, bewustere omgang met mode en business, waarbij bezoekers merken in een frisse, uitnodigende sfeer kunnen ontdekken. Het gaat erom inspirerende momenten te creëren en tegelijkertijd de kernwaarden creativiteit en gemeenschap weer op de voorgrond te plaatsen.

Hoe ziet jouw perfecte look eruit voor een wandeling in het park?

Persoonlijk zou ik kiezen voor iets ontspannends, maar goed gemaakt. Duidelijke lijnen gecombineerd met natuurlijke materialen, comfortabele schoenen en misschien een vleugje kleur of een detail dat persoonlijkheid uitstraalt. Iets dat functionaliteit combineert met moeiteloze elegantie - dezelfde balans die we ook bij CIFF nastreven.

De klaproos verschijnt in deze editie als symbool voor ‘veerkracht, rebellie en vernieuwing’. Wat betekent dit voor jou als beursorganisator in een tijd waarin het wereldwijde consumentenvertrouwen laag is?

De klaproos heeft een diepe betekenis voor ons. Ze staat symbool voor het vermogen van de branche om zich aan te passen en te ontwikkelen, zelfs in moeilijke tijden. Als beursorganisator zien we onszelf als promotor van deze vernieuwing en bieden we een ruimte waar veerkracht wordt gevierd en creativiteit tot bloei komt. Bij CIFF draait het niet alleen om zakendoen, maar ook om het stimuleren van optimisme en dynamiek in een branche die zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt.

Hoe beoordeel je de situatie in de Deense modebranche?

De Deense mode is nog steeds opmerkelijk sterk en innovatief. Ondanks de economische druk lopen Deense merken voorop op het gebied van duurzaamheid, vakmanschap en modern design. Er is ook een verfrissende openheid voor samenwerkingen en branche-overschrijdende innovaties. We zien dat merken hun storytelling-strategieën aanscherpen, flexibeler worden en dicht bij hun community’s blijven. Dit zijn allemaal factoren die de branche helpen om ook moeilijkere tijden te doorstaan.

Heb je veranderingen in het consumentengedrag van de Denen opgemerkt?

Absoluut. De Deense consumenten worden steeds selectiever. Er is een duidelijke trend naar minder, maar betere producten met een lange levensduur. We zien ook een groeiende behoefte aan transparantie en authenticiteit.

Hoe reageren de merken hierop?

Merken reageren hierop met een sterkere nadruk op verantwoorde productie, tijdloos design en direct contact met de klant. Het gaat minder om constante nieuwe producten en meer om doelgerichte collecties.

In welke mate is de beurs ook afhankelijk van de algemene economische situatie?

Natuurlijk hebben macro-economische omstandigheden altijd een zekere invloed. We hebben echter ook gemerkt dat in moeilijke tijden de behoefte aan hoogwaardige branchebijeenkomsten zoals CIFF juist toeneemt. Merken willen rechtstreeks met inkopers in contact komen, relaties versterken en nieuwe mogelijkheden verkennen. Hoewel de budgetten voorzichtiger worden gepland, zien we een constante interesse en positieve betrokkenheid rond CIFF, omdat we ons richten op het creëren van toegevoegde waarde.

Delen exposanten hun zorgen met jou?

We voeren een open, continue dialoog met onze exposanten.

Welke onderwerpen komen daarbij aan bod?

Voor velen staat kostenefficiëntie momenteel voorop, wat we volledig begrijpen. Daarom evalueren we voortdurend ons aanbod, passen we waar mogelijk aan en zorgen we ervoor dat merken het gevoel hebben dat deelname veel waarde toevoegt. Het doel is altijd om een evenwicht te vinden tussen betaalbaarheid en een impactvolle, hoogwaardige ervaring.

Welke veranderingen voer je door voor deze editie?

Deze editie is nog meer gericht op selectie, met verfijnde segmenten en storytelling. We verbeteren de beursorganisatie en integreren mode, lifestyle en opkomend talent naadlozer. We hebben ook onze speciale evenementen doorontwikkeld, waaronder intiemere gesprekken, netwerksessies en gecureerde ruimtes die zowel zakelijke als creatieve uitwisseling bevorderen. De algehele ervaring zal samenhangender en inspirerender aanvoelen.

In januari werden in het kader van het Neudeutsch-concept ook ‘Home and Living’-merken gepresenteerd. Zal dit segment ook zonder de showcase onderdeel van de beurs zijn?

Ja, het Home & Living-segment blijft een belangrijk onderdeel van CIFF, maar wordt organischer in de beurs geïntegreerd en niet afzonderlijk gepresenteerd. We geloven dat mode, design en lifestyle steeds meer samensmelten, en dat willen we weerspiegelen in de bezoekerservaring. Inkopers zijn op zoek naar holistische concepten, en deze integratie ondersteunt dat.

Je bent voor het eerst ook beschermvrouwe van het NewTalent-programma van Copenhagen Fashion Week, dat opkomende merken ondersteunt, ook na de beurs. Vertel ons meer over het langetermijnprogramma.

Onze betrokkenheid bij NewTalent maakt deel uit van een bredere inzet voor het stimuleren van de volgende generatie ontwerpers. We bieden niet alleen een platform tijdens CIFF, maar ondersteunen deze merken het hele jaar door met mentoring, internationale aanwezigheid en mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. Het doel is om opkomende merken te helpen bij het opbouwen van duurzame bedrijven met wereldwijd potentieel.

Deze stap brengt de beurs en de Fashion Week nog dichter bij elkaar. Zou CIFF in de toekomst ook eigen modeshows en presentaties kunnen organiseren?

We zien de kracht van CIFF in het creëren van meeslepende merkbelevingen, niet in het kopiëren van Fashion Week-shows. Toch breiden we creatieve evenementen, pop-uppresentaties en gecureerde storytelling-formats uit. We staan altijd open voor de ontwikkeling van het format, maar onze focus blijft het creëren van een sterk B2B-platform dat Copenhagen Fashion Week aanvult in plaats van ermee concurreert.

Met Diesel als speciale gast staat deze keer een groot Italiaans merk in de schijnwerpers. Bij welke exposantenlanden heb je een groei gezien?

We hebben met name een mooie groei gezien vanuit Italië, Frankrijk en Duitsland. Er was ook hernieuwde interesse vanuit Groot-Brittannië en een spannende dynamiek van Scandinavische merken, waaronder opkomende Scandinavische ontwerpers. Het internationale bereik neemt weer toe, wat het groeiende vertrouwen in CIFF als belangrijk knooppunt voor Noord-Europa weerspiegelt.

Weerspiegelt zich dat ook in de bezoekersaantallen van het afgelopen seizoen?

Ja, we hadden afgelopen seizoen een sterke internationale deelname, met meer inkopers uit heel Europa en daarbuiten. De combinatie van CIFF en Copenhagen Fashion Week trekt nog steeds belangrijke bezoekers die op zoek zijn naar zowel zakelijke mogelijkheden als creatieve inspiratie.

Onderdeel van de vernieuwing is ook de herlancering van het kindermodeconcept. Wat verandert er voor het kindermodesegment?

Het kindermodesegment wordt vernieuwd met een sterkere focus op kwaliteit, duurzaamheid en lifestyle-integratie. We stappen af van de traditionele segmentering en presenteren kindermode in plaats daarvan naast andere relevante lifestylecategorieën, waardoor het toegankelijk wordt voor een breder scala aan inkopers. Het doel is om de categorie te moderniseren, toonaangevende merken te belichten en ervoor te zorgen dat kindermode volledig is geïntegreerd in de algehele CIFF-ervaring.

