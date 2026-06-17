Tussen zwembad en uitdagingen: Pitti Uomo start energiek aan SS27

Pitti Uomo is dinsdag met een sierlijke duik het nieuwe seizoen ingesprongen. De Italiaanse mannenmodebeurs heeft voor haar 110e editie 'het zwembad' als thema. Bij zomerse temperaturen duikt de beurs even het koele water in, voordat de uitdagingen van de sector weer boven komen drijven.

De Italiaanse mannenmode behaalde in 2025 een omzet van 11,2 miljard euro. Dit is een daling van 2,2 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens een maandag gepubliceerde studie van de Italiaanse modefederatie Confindustria Moda, gebaseerd op gegevens van het Milanese marktonderzoeksbureau Sita Ricerca.

“We hebben geschiedenis, traditie en expertise, maar we beschikken ook over de middelen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen en die de hele mode-industrie raken”, aldus Antonio De Matteis, president van Pitti Immagine, in een verklaring op maandag. “Deze factoren hebben ons in staat gesteld om op elk cruciaal moment het concept van de beurs opnieuw te definiëren. Pitti Uomo is hierdoor niet alleen een commercieel evenement, maar ook een culturele aanjager; een plek voor dialoog die nieuwe ideeën, trends en connecties voortbrengt.”

Pitti Uomo start bij zomerse temperaturen en goede bezoekersaantallen Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Seizoensopening aan het zwembad

Tijdens de huidige editie van de mannenmodebeurs presenteren ongeveer 740 merken tot 19 juni hun lente/zomer 2027-collecties. Zo'n 45 procent daarvan komt uit het buitenland, met meer dan 30 nationaliteiten, aldus Pitti Immagine. Voor de modieuze 'bom' zorgen dit keer gastontwerpers Simone Rocha en DSM Kei Ninomiya, evenals de speciale projecten Sunflower en JiyongKim.

Het onafhankelijke Koreaanse label JiyongKim presenteert tijdens de beurs een tentoonstelling die het natuurlijke verfproces door zonlicht belicht. De centrale installatie toont een proces waarbij een jas honderd dagen lang aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld. Met twee lange waterbassins waarboven de jassen hangen, integreert het label ook het seizoenthema van Pitti Uomo, 'The Pool'.

Tentoonstelling van JiyongKim op Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Dit wordt benadrukt door een installatie op het Florentijnse beursterrein Fortezza da Basso. De installatie is gemaakt door de Parijse ontwerper Philéo Landowski in samenwerking met de Libanese kunstenaar Pascal Hachem. Met een netwerk van grote buizen brengt het de meestal verborgen techniek achter een zwembad onder de aandacht.

Energieke start

Op de eerste dag was de motivatie al in de vroege ochtenduren hoog, voordat de temperatuur opliep tot 30 graden Celsius. Nog voor de officiële start op het beursterrein trok Prohibited de hardloopschoenen aan en jogde met zijn eigen Running Club door Florence. De sfeer onder de ongeveer 60 deelnemers was zo goed dat de wachttijden bij de verkeerslichten werden gebruikt voor een danspauze, aldus het Berlijnse merk achteraf.

Deze energie sloeg ook over op de beurs, waar de bezoekersaantallen op de eerste dag opvallend hoog waren. Volgens Marc Götz was er op deze openingsdag meer te doen dan in voorgaande jaren. De algemene sfeer is ondanks de huidige omstandigheden positief. De bezoekers nemen de warmte en de sfeer van de stad in zich op, aldus de oprichter van het Duitse merk Drykorn.

Ook American Vintage is blij met de goede bezoekersaantallen, meldt Markus Dambacher, wholesale manager voor mannenmode in Duitsland. Voor het Franse merk, bekend om zijn vintage-look, is de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) de op een na sterkste markt. De focus ligt nu op de Amerikaanse markt en Azië. Dat het merk nieuwe 'reisbestemmingen' heeft, wordt ook getoond op de beursstand. Daar wordt de collectie – een mix van werk- en kantoorkleding en de 'New Pyjama'-look – gesymboliseerd door een bagageband.

De stand van American Vintage op de Pitti Uomo Credits: Ole Spötter voor FashionUnited

Beursnieuwkomer Alpenhaus is ondertussen blij met de positieve feedback en is van plan ook in januari aanwezig te zijn bij de komende wintereditie. In september lanceert het Canadese, op lifestyle gerichte outerwear-merk in Europa. De focus ligt op Duitsland, Frankrijk en Italië, legt oprichter Alan Pivovar uit.

Ook Bugatti is dit seizoen weer in Florence aanwezig. Pitti Uomo is voor het merk nog steeds de belangrijkste beurs, aldus Florian Wortmann, chief brand and commercial officer bij Bugatti. Toch zou het bedrijf het waarderen als er, gezien de huidige sfeer, weer iets vergelijkbaars op de thuismarkt zou zijn. Dan hoeft men voor de uitwisseling niet eerst naar Florence te vliegen, voegt Bugatti-CEO Julius Brinkmann toe. Het merk reist woensdag naar Forte dei Marmi voor een evenement met een modeshow. Daar is het momenteel actief in een strandresort en gebruikt dit moment om zowel terug als vooruit te kijken.

Bugatti zet in op beachclub-vibes Credits: Ole Spötter voor FashionUnited