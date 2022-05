Tweede editie BrandsHatch wordt verschoven naar januari

De tweede editie van modebeurs BrandsHatch is verschoven van begin juli naar januari. Dat meldt de organisatie in een persbericht.

De beurs stond gepland voor tien en elf juli. Een aantal merken had zich al aangemeld voor de beurs, en de planning was voor een groot deel rond. De organisatie vreest echter dat er ‘niet dezelfde norm kan worden gegarandeerd waar de organisatie met haar kinderbeurs SundaySchool om bekend staat’, zo is in het persbericht te lezen.

Dat heeft er onder meer mee te maken dat verscheidene merken hun deelname nog niet hebben bevestigd vanwege problemen in de toeleveringsketen. De coronalockdown in China, bijvoorbeeld, zorgt bij meerdere merken voor een vertraagde levering van de samples die voor de beurs juist hard nodig zijn.

“De organisatie mikt nu op de januari-editie, mits de omstandigheden dan weer wat normaler zijn,” zo staat in het persbericht. Met deze beslissing neemt het team achter de beurs ‘haar verantwoordelijkheid naar de ingeschreven deelnemers’.

BrandsHatch is een relatief jonge modebeurs voor merken in het gebied tussen het midden- en het hoge segment. De beurs debuteerde begin februari in De Fabrique in Maarssen, de locatie die ook voor de aanstaande editie was gereserveerd.