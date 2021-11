Tweede editie modebeurs Preview in januari focust op herensegment

Op maandag 24 januari vindt de tweede editie plaats van Preview, de modebeurs van het Nederlandse handelsplatform Cast. Dat kondigt Cast aan in een persbericht. Deze editie zal volledig gericht zijn op het ‘fashion forward herensegment’, zo is in het bericht te lezen.

Tijdens de editie in januari zullen in totaal 45 merken aanwezig zijn uit het midden- en hogere segment, drie meer dan tijdens de eerste beurseditie in juli. Nieuwkomers op de beurs zijn onder meer Kings of Indigo en J Lindeberg. De beurs wordt georganiseerd op de locatie van Cast aan de Buizerdlaan 6 in Nieuwegein.

Preview laat zich voorstaan op zijn kleinschalige en intieme karakter waarbij ‘de connectie tussen product, merk en inkoper weer centraal staat’. Service speelt daarbij een belangrijke rol. “Wij ontzorgen de deelnemende merken volledig. Gasten – zowel bezoekers als exposanten – worden door onze organisatie in de watten gelegd met gratis drankjes, lunch, hapjes en entertainment, zodat de focus voor hen op het product en de samenwerking blijft liggen”, aldus Caroline Beitler van Cast in het persbericht. De aankomende beurseditie zal bovendien met een borrel op de beursvloer afsluiten.