Two Days: Waarom een nieuw beursconcept, directeur Ulrike Kähler?

De Düsseldorfer beursorganisator Igedo wil met het nieuwe beursconcept Two Days de segmenten mode en schoenen verder integreren. Directeur Ulrike Kähler legt in dit interview de beweegredenen uit en kijkt terug op de beurzen Fashn Rooms en Neonyt afgelopen weekend.

Mevrouw Kähler, de Fashn Rooms zijn nog niet voorbij en u kondigt al een nieuw beursconcept aan. Waarom?

We ontwikkelen ons elk seizoen verder. Dit concept, dat we nu hebben gelanceerd, is voortgekomen uit vele gesprekken in de jaren 2023 en 2024. De branche wenst eigenlijk een samenvoeging met een nieuwe naam, maar dat is de komende seizoenen zeker nog niet haalbaar.

Hoe ziet het concept van Two Days eruit?

We willen een groot overzicht geven. Door de naamswijziging voelt de branche zich misschien beter aangesproken en ziet ze dat ze allemaal samen kunnen staan, zonder een bepaalde focus te benadrukken. Dat betekent: mode, schoenen, accessoires en tassen, samen en gelijkwaardig.

Ulrike Kähler, Managing Director Igedo Exhibitions, stelt het nieuwe concept Two Days voor. Credits: Igedo Credits: Igedo

Wat maakt de samenvoeging moeilijk, als in principe iedereen het wil?

Deze branches zijn zo heterogeen dat het nog niet lukt om alles op één datum te krijgen. Dat komt door zoveel factoren. Iedereen heeft zijn eigen gevoeligheden – productie, leveringsketens, materialen, collectie-productie, design – de branche als geheel krijgt het gewoon niet voor elkaar op één datum. De schoenbranche heeft zijn eigen datumcluster, de modebranche heeft zijn eigen datumcluster.

Ik werk al jaren aan dit doel van integratie. De branche heeft nog steeds wat meer toenadering nodig.

Daarom komt u de branche tegemoet met twee datums?

De vroege datum is van 20 tot 21 juli 2025. Dat is de datum van de Düsseldorf Fashion Days. Deze datum wordt door ons in Fashion Net voor de locatie Düsseldorf gezamenlijk vastgesteld en wij als Igedo Exhibitions zijn daar een belangrijke communicator. Met de latere datum van 24 tot 25 augustus geven we degenen die hun collectie nog niet eerder klaar hebben nog een mogelijkheid. De focus bij de acquisitie ligt op de zomerdag, dus de eerdere datum. Maar ik bied alle klanten die met ons mee willen ook een tweede, iets latere datum aan.

Worden de meeste merken op de vroege datum verwacht?

Dat zullen we zien. De datum in augustus, de latere datum, is misschien ook meer schoengericht, maar dat zal de komende weken duidelijk worden.

Waarom zijn er nog maar twee in plaats van drie beursdagen, zoals voorheen?

Ook dat is gekristalliseerd. Op de derde, laatste dag – dat ervaar ik nu weer – is iedereen in de stemming om afscheid te nemen. De merken voelen ook dat de frequentie van de handel op de derde dag niet zo groot is als op de eerste twee dagen. Dus hebben we in vele gesprekken gezegd om op twee gecondenseerde dagen van 9.30 tot 18.00 uur te werken. Dat is zeker zinvoller dan nog een derde dag toe te voegen, geen orders meer te schrijven en vroegtijdig de stand te verlaten. De derde dag kan ook commercieel worden bespaard, bijvoorbeeld door één nacht minder overnachting voor de exposanten, et cetera.

Betekent dit minder standhuur voor u?

Bij een reductie tot twee dagen bespaar ik daar niets op. Maar ik kan beargumenteren dat exposanten minder overnachtingen nodig hebben en hun personeel anders kunnen inzetten. Ik verlaag de standhuur bij twee dagen niet, maar ik hoef hem ook niet te verhogen. Laten we het eens andersom bekijken. Veel organisatoren verhogen hun standhuur, wat wij al jaren niet op deze manier hebben gedaan.

Hoe worden de segmenten mode en schoenen op de Two Days gepresenteerd? Zijn er verschillende zones of wordt het gemengd?

Door te zeggen dat deze beurs in principe als een conceptstore wordt opgezet, zit al in het woord besloten dat we de handel alles willen bieden wat daarbij hoort: mode, textiel, schoenen, accessoires, tassen. Of ik dat nu meng of in hallen verdeel – ik moet zien hoe de aanmeldingen zijn en waar de interesse bij de exposanten ligt. Daar kan ik vandaag nog niet veel over zeggen.

Wordt Neonyt dan ook onderdeel van Two Days?

Ja, die wordt ook geïntegreerd. Bij Shoes Düsseldorf hebben we bijvoorbeeld al een deel van Neonyt geïntegreerd in de vorm dat we Neonyt-gecureerde merken mengen. Het duurzaamheidsgebied wordt een onderdeel van Two Days. We hebben de licentie voor dit evenement en de aanbieders nemen we mee.

Waarom is Neonyt teruggekeerd naar het Böhler-terrein?

Neonyt was de vorige keer in de Bilker Bunker, een zeer duurzame locatie, erg jong en toekomstgericht. Op Neonyt staan de meeste startups, kleine merken, nieuwkomers – want de grote duurzame merken situeren zich inmiddels steeds sterker in het luxe- of commerciële segment. Die willen helemaal niet in die duurzaamheidsbubbel worden getoond. Dat is gek, maar het is zo.

We hebben gemerkt dat Neonyt met een Business-to-Consumer aanpak alleen niet de verdiende aandacht in de handel krijgt en daarom hebben we hem weer terug naar de beurs gebracht. Deze labels worden wel waargenomen, maar ze hebben nog een lange weg te gaan. Want we weten allemaal dat het woord duurzaamheid en alles wat erachter zit niet bepaald op de eerste plaats in de rangorde staat. Wij als organisator van Neonyt Düsseldorf willen daar ook de duurzame toekomst mee vormgeven, zoals het binnen onze mogelijkheden ligt.

Hoe merkt u dat op de beurs?

Veel mensen lopen langs zulke merken, hoewel ze erg innovatief zijn. We hebben daar ook veel voor gedaan in de drie dagen, maar de handel houdt zich er nog veel te weinig mee bezig en kan niet goed met deze merken omgaan. De inhoud is nog niet aangekomen in de handel. Dus we begeleiden hen en het thema met hoge prioriteit, maar het is nog een lange weg.

Hoe verliepen de afgelopen dagen in totaal op het Böhler-terrein?

We hebben het gevoel dat het een beetje opwaarts gaat. We hadden een goede frequentie, maar als organisator wil je altijd meer – zowel aan de kant van de bezoekers als aan de kant van de exposanten. Ik ben ook altijd erg ambitieus en hoop van seizoen tot seizoen dat de handel het lukt om zich meer te motiveren, meer te durven, weer nieuwe collecties te kopen en te bekijken. Maar zoals we allemaal weten, kunnen we zulke evenementen niet meer aan cijfers koppelen, meer aan kwaliteit en aanwezigheid.

Ik heb gehoord dat veel inkopers pendelen tussen de Kaiserswerther Straße, de hallen en de Mediahaven. Hoe werkt dat door op de Fashn Rooms?

We hebben een shuttleservice in Düsseldorf, toch blijven sommigen op de Kaiserswerther Straße. Anderen vinden de weg over de brug een verre reis. Weer anderen gaan daarentegen niet naar de haven.

Er was een overlapping van de Düsseldorfer orderdagen en de beurzen in Amsterdam afgelopen weekend. Hebben jullie dat gevoeld?

Natuurlijk voel je dat. Helaas is de concurrentie in Europa hard en de afspraken dienovereenkomstig slecht. Ik ben iemand die altijd weer open naar iedereen toe gaat en zegt dat we allemaal op elkaar moeten afstemmen. Dat is voor mij een vanzelfsprekendheid.

Als je de geschiedenis van de modestad Düsseldorf bekijkt, dan is het al meer dan 40 jaar hetzelfde weekend en al meer dan tien jaar waarop de Düsseldorf Fashion Days plaatsvinden. Dan begrijp ik niet waarom een organisator, die zijn rechtmatigheid heeft, een weekend kiest waarop 600 showrooms en twee beurzen in Düsseldorf hun deuren openen.

Hebben jullie dan geprobeerd om vooraf met de andere beurzen te communiceren?

We communiceren onze data een jaar van tevoren en de modestad Düsseldorf heeft altijd het bekende weekend in januari en dienovereenkomstig eind juli. Dat staat vast.

Afgelopen weekend kwam ook de Duitse modebranche in Düsseldorf samen. Hoe ervaart u de stemming in de branche?

Ze is erg heterogeen. Exposanten die hard werken en een goed product hebben, hebben ook hun klanten. Degenen die gaan staan en wachten tot er iemand langskomt, zullen daar gewoon geen geluk mee hebben en tegenwoordig al helemaal niet meer. Er zijn een aantal agentschappen die nog steeds uitstekend werken, die de showroom vol hebben en anderen die misschien niet meer zo gezocht worden, en de retailers zijn terughoudender. Iedereen probeert alleen het beste te geven, maar uiteindelijk beslissen de mensen daarbuiten hoeveel geld er wordt uitgegeven en of ze überhaupt nog in de winkels kopen.

Was er ook weer een zekere terughoudendheid te voelen?

Als de winkels nog vol zijn, als er eigenlijk nieuwe collecties moeten worden gekocht, is er natuurlijk een zekere terughoudendheid bij de inkoop te zien. Daar komen nog heel veel kleine regionale evenementen bij, die deze grote locaties al behoorlijk versnipperen. Zoveel reizen en steeds weer ergens naartoe gaan, dat is gewoon voorbij. Düsseldorf heeft in de winter goed gewerkt, maar we kunnen dat niet meer vergelijken met vroeger. Als we zeggen dat we vandaag goed hebben gewerkt, dan heeft dat betrekking op de klanten; de branche die geïnteresseerd is en op zoek is naar nieuwe trends en looks. Belangrijk is ook om de nieuwe oprichters met nieuwe concepten aan te spreken.

Zijn de orderdagen in Düsseldorf de plek voor merken die op de Duitse markt gezien willen worden?

Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. Ik vertegenwoordig Düsseldorf op drie manieren: ik ben zeer actief in de politiek, ik zit in het bestuur van Fashion Net en ik ben directeur van Igedo Exhibitions hier in de modestad. Düsseldorf heeft meer dan ooit de kans om zich ook in de toekomst als modestad nummer één te handhaven.