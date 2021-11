Unieke mix tussen modeweek en modebeurs: dit is nu bekend over het programma van Antwerp Fashion Week 2022

Op 6 en 7 februari 2022 staat Antwerpen in het teken van de tweede editie van Antwerp Fashion Week. Tijdens het event vinden modeshows plaats en openen showrooms in de stad hun deuren om collecties voor de herfst ‘22 te tonen. Daarnaast vinden verspreid door de stad diverse pop-up evenementen plaats. Het B2B-event is volledig gratis toegankelijk.

Tijdens Antwerp Fashion Week hebben modeprofessionals de kans om van tientallen merken de nieuwste collecties te bewonderen. Een groot voordeel is dat hier de volledige collecties worden getoond, waar dat bij reguliere modebeurzen niet altijd het geval is. Bovendien geldt een opendeurenbeleid en is iedereen zonder afspraak welkom om de collecties te komen bekijken.

Volledig programma online te vinden

Antwerp Fashion Week biedt – naast de open showrooms – een mooi programma van modeshows en collectiepresentaties. Zo kunnen aanwezigen de collecties in hun volledigheid bekijken, foto’s maken en deze gebruiken bij het inkopen. Voor de shows is een reservering verplicht. Afhankelijk van persoonlijke interesses staat het iedereen vrij om een eigen programma samen te stellen uit alle shows en andere activiteiten die in het kader van Antwerp Fashion Week plaatsvinden.

Het programma van Antwerp Fashion Week wordt de komende maanden nog verder uitgebreid. Op antwerpfashionweek.com zijn alle georganiseerde activiteiten en de deelnemers te vinden. Eén week voorafgaand aan het event zal het definitieve programma hier te vinden zijn.

Antwerp Fashion Week en duurzaamheid

Bij de organisatie van Antwerp Fashion Week speelt duurzaamheid ook een rol. Tijdens het mode-event zijn steps van Bird en fietsen van Vélo beschikbaar waarmee aanwezigen naar de verschillende locaties kunnen gaan. Op die manier hoopt de organisatie de hoeveelheid stadsverkeer te verminderen. Bovendien zijn de step en fiets in veel gevallen sneller dan de auto.

Overzicht van deelnemende showrooms en merken

Hieronder staat een greep uit het voorlopige aanbod van showrooms en merken die deelnemen tijdens Antwerp Fashion Week:

A Mode | Eye On fashion | Mermin Agency | Selfedge showroom | Showroom Noire | Studio Fishbone | The Closet | Just Brands | Fox Agency | Les Soeurs | EE. Brands

De merken die (tot op heden) hun aanwezigheid hebben bevestigd:

&Co Woman | Actitude | Adam underwear | Another- Label | ArmedAngels | Betta Corradi | Black Colour DK | Brava | Butcher of Blue | Cast Iron | Clean Cut Copenhagen | Club l'Avenir | Co'Couture | Colorful Standard | Denham The Jeanmaker | Effio | Elisabetta Franchi | Enamel Copenhagen | Esmé Studios | Esqualo | Evelien Vanhooydonck | Fat Moose | Five Units | Fly Girl | Freebird | French Connection | Goosecraft | Grace | Grunt | Hunkon Studio | Hvisk | Iben | Jacki Collect | Joyce & Girls | Juicy Couture | Just Female | Kendall&Kylie | Kuyichi | Law of the Sea | Les Deux | Les Soeurs | Liviana Conti | LN Knits | Markberg | Marlboro Classics | Minimum | MKT Studio | Neuw Denim | NORR | Para Mi | Plain | PME Legend | Project AJ 117 | Rino & Pelle | Saint Steve | Second Female | Shoe Biz Copenhagen | Silvian Heach | Simple | Solid | Steel&Barnett | Summum | The Short | TheGoodPeople | Thinking Mu | Tramontana | Twinset | Uncle Bright | Vanguard | Won Hundred | Woodbird | Zoe Karssen