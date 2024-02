UNIQLO: Werken in het modebedrijf dat staat voor ongedwongen elegantie

De mode-industrie bereidt zich vol verwachting voor op het langverwachte evenement 'Work in Fashion', waarbij één naam eruit springt: UNIQLO. Het merk, behorend tot de Japanse kledinggigant Fast Retailing Group, maakt deel uit van de populaire Carrièrebeurs die plaatsvindt op 22 en 23 maart in de RAI Amsterdam en belooft een keerpunt te worden voor modeliefhebbers die op zoek zijn naar nieuwe horizonten.

Pionier in casual elegantie

Sinds de oprichting in 1984 heeft UNIQLO een voortrekkersrol gespeeld, wat zich vertaalt in een revolutionair kledingconcept dat een wereldwijde beweging richting casual elegantie heeft geïnspireerd. Het centrale element van de merkfilosofie is het SPA (Specialty Store Retailer of Private Label Apparel) -model, dat alle aspecten van ontwerp, productie, distributie en retail omvat. Met 2434 winkels wereldwijd, waaronder prominente locaties in Europa, China en de VS, heeft UNIQLO zich gevestigd als gids voor toegankelijke stijl.

Eenvoud, kwaliteit en universaliteit zijn de sleutelkenmerken van het merk. Kledingstukken worden vervaardigd met het oog op naadloze integratie in de individuele stijl van de drager en verrijken hun dagelijks leven. UNIQLO vertegenwoordigt meer dan alleen mode; het staat voor een levensstijl – een filosofie gebaseerd op voortdurende ontwikkeling en het uitdagen van conventies. Ook op het gebied van duurzaamheid speelt het bedrijf een grote rol: al meer dan twee decennia zet het zich in voor milieubewuste praktijken en streeft het naar een gezondere planeet en samenleving. Van innovatieve productontwerpen tot ethische productieprocessen, de duurzaamheidsinitiatieven van UNIQLO onderstrepen het streven naar positieve veranderingen.

Werken in een dynamische omgeving

Bovendien bevordert UNIQLO een cultuur van diversiteit en inclusie en erkent het de waarde van de perspectieven en achtergronden van elk individu. Hierdoor verrijkt het merk niet alleen zijn personeelsbestand, maar stimuleert het ook bredere sociale verandering. Voor degenen die een carrière bij UNIQLO overwegen, zijn de mogelijkheden dan ook eindeloos.

Met twee winkels in Nederland – in Amsterdam en Den Haag – en een wereldwijde aanwezigheid, biedt het merk een dynamische omgeving voor persoonlijke en professionele groei. Betaald verlof om vrijwilligerswerk te doen voor een goed doel, uitgebreide trainings- en ontwikkelingsprogramma's en regelmatige promotiekansen getuigen van UNIQLO's toewijding aan de ontwikkeling en het welzijn van zijn medewerkers.

Kom zeker langs bij UNIQLO op de Carrièrebeurs en leer hoe je de kracht van kleding kunt benutten om je potentieel te ontketenen.