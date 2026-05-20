Van ambitie naar realiteit: Circular Textile Days 2026

Op 30 september en 1 oktober 2026 vindt de zesde editie van Circular Textile Days plaats in de Koepelhal in Tilburg. Het evenement brengt meer dan 1.200 bezoekers uit ruim 25 landen samen, verspreid over de gehele textiele waardeketen. Hoewel het evenement naar een nieuwe locatie verhuist, maakt de rijke textielgeschiedenis van Tilburg de stad een logische keuze voor Circular Textile Days en haar missie om de industrie te verenigen. Onder het thema “Van ambitie naar realiteit” richt deze editie zich op een grote uitdaging voor de sector: het omzetten van circulaire doelstellingen in praktische en financieel haalbare oplossingen.

De ambitie voor circulariteit groeit, maar de uitvoering wordt steeds complexer. Bedrijven in de hele waardeketen staan voor moeilijke beslissingen door stijgende kosten, nieuwe wetgeving en wereldwijde concurrentie van goedkope import. Circular Textile Days faciliteert precies die gesprekken, connecties en praktische inzichten waar de industrie momenteel het meest behoefte aan heeft.

Navigeren door kosten en complexiteit

Volgens Rachel de Gooijer van Circular Textile Days maken de huidige uitdagingen voor bedrijven samenwerking belangrijker dan ooit. “Wat we steeds weer horen vanuit de industrie, is dat bedrijven vooruit willen, maar dit niet alleen kunnen,” aldus De Gooijer. “Circulariteit is niet langer alleen een toekomstgesprek. Nieuwe wetgeving hervormt de industrie, terwijl bedrijven te maken hebben met stijgende kosten en toenemende complexiteit in de toeleveringsketen. Bedrijven zoeken naar manieren om circulariteit financieel en operationeel haalbaar te maken. Juist daarom zijn plekken voor eerlijke gesprekken en echte samenwerking zo belangrijk.”

In tegenstelling tot veel vakbeurzen die zich op één specifiek onderdeel van de keten richten, brengt Circular Textile Days het volledige ecosysteem samen. Bezoekers krijgen een compleet overzicht van de oplossingen die de toekomst van Europees textiel vormgeven, waaronder recyclingtechnologieën, innovatieve materialen, sourcing, traceerbaarheid, machines en circulaire bedrijfsmodellen.

Een vernieuwde opzet voor dialoog in de sector

De editie van 2026 introduceert een vernieuwde opzet die is ontworpen om sterkere verbindingen te stimuleren tijdens het tweedaagse programma. Dag één begint in de middag met keynotesessies, rondleidingen over de beursvloer en actieve matchmaking, en gaat vervolgens over in een gezamenlijk diner en het nieuwe CTD Café-concept.

Het CTD Café, ontwikkeld naar aanleiding van feedback van exposanten en bezoekers, verlengt de netwerkmogelijkheden van de dag in een meer informele setting. Door een ontspannen sfeer te bieden nadat de beursvloer sluit, creëert het ruimte voor de interactieve discussies en ideeën die vaak het belangrijkst zijn.

“Wat vorig jaar het meest opviel, was niet alleen de innovatie zelf, maar ook de bereidheid van bedrijven om openlijk te bespreken wat nog niet werkt,” zegt De Gooijer. “Die eerlijke gesprekken zijn het startpunt van echte vooruitgang.” Deze transparantie vormt de basis voor het programma van 2026, dat zal ingaan op aankomende wetgeving, circulaire businesscases, sourcing- en kostprijsdruk, materiaalinnovaties, traceerbaarheid en de toekomst van circulair textiel in de praktijk.

Praktische informatie

Tickets zijn nu online verkrijgbaar via Circular Textile Days .

30 september – 1 oktober 2026

Koepelhal Tilburg, Nederland