Van Scandinavisch design tot internationale labels: ontdek de merken van Modefabriek zomer 2026

Tijdens de zomereditie van Modefabriek op 5 en 6 juli in TAETS Art & Event Park valt er volop te ontdekken. Van Scandinavische modehuizen tot Italiaanse labels en Nederlandse merken: de beursvloer biedt een veelzijdige selectie die laat zien wat er speelt binnen de mode van het komende seizoen.

2NDDAY - Stand 314

Het Deense 2NDDAY brengt een moderne kijk op de Scandinavische garderobe. Het merk combineert sterke tailoring, eigentijdse denim en verfijnde basics voor vrouwen die houden van een minimalistische stijl met een eigentijds randje.

Babouche Lifestyle - Stand 366

Babouche Lifestyle is een Nederlands schoenenmerk dat elk seizoen een nieuwe collectie presenteert. Met warme kleuren, natuurlijke materialen en een laid-back uitstraling sluit het merk goed aan bij het zomerse karakter van deze editie. Van loafers tot laarzen, de collecties combineren comfort met een ontspannen uitstraling.

Coster Copenhagen - Stand 320

Met haar vrouwelijke collecties en toegankelijke uitstraling heeft Coster Copenhagen een vaste plek veroverd binnen het Scandinavische modelandschap. Het merk, dat ruim twintig jaar bestaat, staat bekend om comfortabele mode met een eigentijdse uitstraling, ontworpen voor dagelijks gebruik.

Deblon - Stand 104

Van de yogastudio tot het dagelijks leven, Deblon beweegt zich al jaren op het snijvlak van sport en mode. Het Amsterdamse merk heeft een sterke positie opgebouwd binnen het premium athleisure-segment en staat bekend om hoogwaardige materialen, vrouwelijke pasvormen en tijdloze ontwerpen. Het merk werd opgericht door vrouwen, voor vrouwen.

Credits: Modefabriek

Gossia - Stand 356

Gossia behoort tot een nieuwe generatie Deense merken die mode toegankelijk én onderscheidend weten te maken. Het label speelt met vrouwelijke silhouetten, verrassende details en een eigentijdse uitstraling die aansluit bij de wensen van de moderne consument. Het merk combineert Scandinavische eenvoud met een eigentijdse visie op mode.

Lala Berlin - Stand 118

Het Berlijnse Lala Berlin groeide uit tot een internationaal modemerk met een herkenbare stijl. Het label combineert de creatieve energie van de Duitse hoofdstad met luxe materialen, uitgesproken prints en een eigentijdse uitstraling.

MAC Jeans - Stand 370

Binnen het premium denimsegment is MAC Jeans al jarenlang een gevestigde naam. Het Duitse merk onderscheidt zich met sterke pasvormen, innovatieve materialen en bovenal een focus op comfort. Met een sterke focus op kwaliteit en draagcomfort weet het merk zich al jaren te onderscheiden binnen de denimmarkt.

Credits: Modefabriek

MKT Studio - Stand 338

Het Franse MKT Studio brengt Parijs naar de beursvloer. De collecties combineren casual invloeden met een modieuze edge en bieden retailers een eigentijds Frans perspectief op womenswear. De collecties laten zich inspireren door muziek, film en de creatieve energie van Parijs.

Minus - Stand 102

Minus behoort al jaren tot de bekende namen binnen de Deense mode-industrie. De collecties kenmerken zich door Scandinavische eenvoud, draagbaarheid en een veelzijdigheid die moeiteloos aansluit op het dagelijks leven van de moderne vrouw.

Silvian Heach - Stand 386

Het Italiaanse Silvian Heach staat bekend om zijn vrouwelijke collecties en trendgerichte aanpak. Met invloeden uit de mediterrane modecultuur vertaalt het merk internationale trends naar toegankelijke mode voor een breed publiek dat op zoek is naar vrouwelijke mode met een eigentijdse uitstraling.

Credits: Modefabriek

Ontdek alle merken op Modefabriek

Deze tien merken vormen slechts een kleine greep uit het aanbod van Modefabriek zomer 2026. Samen laten zij zien hoe divers het merkenaanbod van Modefabriek is: van gevestigde namen tot nieuwe ontdekkingen, en van Scandinavisch design tot internationale mode.

Alle deelnemende merken van Modefabriek zomer 2026 zijn hier te vinden.