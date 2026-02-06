Van visie naar voorsprong: 24h Circular Fashion Journey

De mode-industrie staat op een beslissend kruispunt. Margedruk, geopolitieke onzekerheid, strengere ESG-wetgeving en veranderende consumentenverwachtingen komen samen, terwijl traditionele wholesale- en pre-ordermodellen duidelijke tekenen van vermoeidheid vertonen. Fragmentatie in de keten is uitgegroeid tot een van de meest onderschatte belemmeringen voor duurzame groei.

Tegen deze achtergrond vindt op 12–13 februari in Amsterdam The 24h Circular Fashion Journey plaats. Een select gezelschap van senior leiders uit het wereldwijde mode-ecosysteem komt samen rond één urgente vraag: hoe vertalen we circulaire ambities naar operationele realiteit—op schaal?

Het initiatief is genomen door GS1 Netherlands en WAIR Retail Geeks, en wordt mogelijk gemaakt door Bleckmann en SPS Commerce. Het 24-uurs executive format is nadrukkelijk gericht op meer dan inspiratie alleen: het draait om uitvoering.

Waar erfgoed en de toekomst van mode samenkomen

De locaties onderstrepen de ambitie van de Journey. Het dagprogramma vindt plaats in Meet Berlage, gevestigd in de historische Beurs van Berlage—een iconische plek waar handel, standaarden en internationale samenwerking al meer dan een eeuw samenkomen.

’s Avonds verplaatst het gezelschap zich naar de Ship Chandlers Warehouse voor een exclusief executive diner. Ooit een cruciale schakel in de maritieme handelsroutes van Amsterdam, nu een intieme en inspirerende omgeving waar leiders afstand nemen van de dagelijkse operatie, perspectieven uitwisselen en elkaar inspireren. Een ideale setting voor gelijkwaardige netwerken, waar strategische ideeën vaak ontstaan buiten de formele agenda.

Een reality check voor fashion leadership

De Journey opent met een keynote van Achim Berg, die de discussie verankert in actuele research en marktdynamiek. Zijn boodschap is helder: de polarisatie in de sector neemt toe, innovatie binnen traditionele businessmodellen blijft achter en duurzaamheidsstrategieën zijn te vaak losgekoppeld van de dagelijkse operatie.

Deze keynote vormt de rode draad van het programma en verbindt marktdruk direct aan de noodzaak van Digital Product Passports (DPP), end-to-end transparantie en samenwerking op basis van wereldwijde standaarden.

Digital Product Passport: van regelgeving naar strategisch instrument

Waar het Digital Product Passport vaak wordt gezien als een compliance-verplichting, positioneert de Journey DPP nadrukkelijk als strategische enabler.

Cases van Filippa K en Interloop laten zien hoe DPP concrete waarde oplevert in de keten—van vezeltraceerbaarheid en transparantie in productie tot meer consumentenvertrouwen en merkwaarde.

De conclusie is duidelijk: DPP werkt het best via een bottom-up benadering, waarbij betrouwbare data van upstream productie tot downstream retail en logistiek stroomt, ondersteund door internationaal erkende identificaties zoals GTIN en GLN.

Eerst de basis op orde, dan AI en VMI

Hoewel innovatie in mode vaak wordt geassocieerd met artificial intelligence, kiest de Journey voor een pragmatische benadering. In een sessie onder leiding van Nico Wartenbergh staat samenwerking in de keten centraal als fundament voor zowel circulariteit als commercieel rendement.

Het uitgangspunt is simpel: bereid je voor op het nieuwe door eerst de basis op orde te brengen. Het “nieuwe” omvat Vendor Managed Inventory (VMI) en AI-gedreven vraagvoorspelling, waarbij oplossingen zoals WAIR.ai helpen om supply beter af te stemmen op daadwerkelijke consumentenvraag. De “basis” blijft doorslaggevend: EDI, PIM en masterdatamanagement, en consistente, interoperabele productdata—ondersteund door full-service EDI-oplossingen van SPS Commerce.

Met GS1-standaarden zoals GTIN, GLN en EDI kunnen merken en multibrand retailers onverkochte voorraad terugdringen, voorraadzichtbaarheid verbeteren en circulaire businessmodellen opschalen. Zonder deze basis blijft AI theoretisch; mét deze basis wordt het een concurrentievoordeel.

Circulaire waarde ontstaat downstream

De Journey verlegt de aandacht bewust naar waar waarde vaak verloren gaat: voorraad, retouren, repair en resale.

Bleckmann laat samen met partners, waaronder Karl Lagerfeld, zien hoe beschadigde retouren en onverkochte voorraad kunnen worden omgezet in rendabele nieuwe businessmodellen. Wanneer DPP-data al beschikbaar is, worden downstream processen—van herstel tot doorverkoop—sneller, efficiënter en economisch haalbaar.

Leiderschap, AI en de strategische noodzaak

Tijdens het executive diner verzorgt Remy Gieling een high-level AI-keynote over hoe artificial intelligence besluitvorming, productiviteit en concurrentiekracht transformeert—binnen en buiten de mode-industrie. In samenhang met de supply-chain-discussies onderstreept deze keynote een kerninzicht van de Journey: AI versterkt strategie, maar alleen als de datagrondslag klopt.

Waarom dit nú telt

Tussen 2026 en 2028 maakt de sector de overgang van barcodes naar QR-codes gekoppeld aan Digital Product Passports, terwijl ESPR- en ESG-wetgeving de druk op transparantie en voorraadbeheer verder opvoeren.

Voor executives is de vraag niet langer of verandering komt, maar of hun organisatie deze zal leiden of erdoor wordt ingehaald.

De 24h Circular Fashion Journey is ontworpen voor leiders die willen sturen in plaats van volgen. In een sector die wordt gekenmerkt door fragmentatie en margedruk, wordt het volgende concurrentievoordeel steeds duidelijker: circulariteit, gedreven door data en mogelijk gemaakt door samenwerking.

