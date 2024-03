vanHaren op de Nationale Carrièrebeurs: Een stijlvolle stap vooruit in je carrière

Dit voorjaar neemt vanHaren, de bekende Nederlandse schoenenretailer, deel aan de gerenommeerde "Work in Fashion" Fair. Op 22 en 23 maart 2024 transformeert de RAI Amsterdam in een bruisend centrum van modeprofessionals, waar vanHaren zichzelf presenteert als een aantrekkelijke werkgever met een stand die niet te missen is.

vanHaren staat voor fair and vertrouwd

vanHaren is een toonaangevende schoenenretailer in Nederland, met een indrukwekkende geschiedenis die teruggaat tot 1929. Door de jaren heen heeft vanHaren zich ontwikkeld tot een marktleider in de Nederlandse schoenenmarkt, bekend om zijn brede assortiment van kwaliteitsschoenen tegen betaalbare prijzen en voor het hele gezin. Met de overname door het Duitse familiebedrijf Deichmann Schuhe in 1985, werd vanHaren onderdeel van Europa's grootste schoenenretailer, wat de groei en expansie verder stimuleerde. Vandaag telt vanHaren zo’n 140 winkels verspreid over Nederland en heeft het een groeiende aanwezigheid in België, met al 57 filialen.

Werken bij vanHaren betekent deel uitmaken van een team waar het familiegevoel centraal staat. De retailer biedt zijn medewerkers niet alleen een warme en inclusieve werkomgeving, maar ook uiteenlopende doorgroeimogelijkheden en opleidingstrajecten. Zo biedt vanHaren jonge, ambitieuze talenten de unieke kans om op jonge leeftijd hun eigen winkel te leiden.

De bedrijfscultuur bij vanHaren draait om samenwerken, plezier in het werk, en resultaatgerichtheid, met een sterke focus op klanttevredenheid. Medewerkers worden aangemoedigd om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten ten volle te benutten, ondersteund door een uitgebreid aanbod aan trainingen en workshops via de vanHaren Academy. Dit alles maakt vanHaren een plaats waar werknemers niet alleen groeien in hun professionele vaardigheden, maar ook als individu.

Bezoekers van de "Work in Fashion" Fair worden van harte uitgenodigd om de stand van vanHaren te bezoeken en meer te ontdekken over de carrièremogelijkheden binnen dit vooruitstrevende bedrijf. Of je nu een passie hebt voor retail, mode, of klantenservice, vanHaren biedt een omgeving waar je passie tot bloei kan komen en waar je elke dag met een glimlach naar je werk gaat. Mis deze kans niet om meer te leren over werken bij een van de meest geliefde schoenenretailers van Nederland en ontdek waarom vanHaren al jarenlang tot de topwerkgevers in de retail behoort.