Veelzijdigheid, comfort en gemak: acht duurzame modemerken delen wat er nu echt verkoopt

Uit een kleine enquête onder duurzame modemerken komt een duidelijke conclusie naar voren: comfortabele basics met klassieke, elegante silhouetten en tijdloze designs presteren het best aan de kassa. Ze werken wanneer ze veelzijdig te combineren zijn en een look 'put together' laten ogen, zonder er lang over na te hoeven denken. Andere belangrijke aspecten zijn functionaliteit, ademend vermogen, natuurlijke textiel en zichtbare kwaliteit.

Kings of Indigo

Artikel: LEILA - Holo Black Used 80 procent pre-consumer gerecycled katoen, 20 procent post-consumer gerecycled katoen

Credits: Kings of Indigo

"LEILA is een van onze best presterende denimmodellen, omdat het structuur, comfort en een strakke silhouet combineert – en dat volledig in gerecyclede stof. De jeans is vooral populair bij vrouwen tussen de 25 en 40 jaar." Beata Bondyra, Kings of Indigo

Pretty Vacant

Artikel: Acorn Fairisle 100 procent biologisch katoen

Credits: Pretty Vacant

"Dit type trui heb ik deze winter veel aan mijn retailers verkocht en zij behaalden er uitstekende resultaten mee. Populair bij vrouwen die graag winkelen in zelfstandige boetieks, tussen de 30 en 75 jaar." Brenda Boos, Agentur Boos

Genesis

Artikel: G-ECO'99 Veganistisch leer van maisafval en andere materialen

Credits: Genesis

"Voor de G-ECO'99 zagen we al vóór de marktlancering in het eerste kwartaal van 2026 een grote vraag op beurzen en in onze showroom. Vooral populair bij stedelijke consumenten tussen de 20 en 40 jaar." Louis Hüsken, Genesis

Greenbomb

Artikel: Loom-motief shirts 100 procent gecertificeerde merinowol

Credits: Greenbomb

"De shirts komen uit onze activewear-lijn. Ze zijn antibacterieel en blijven lang fris. We merken dat consumenten hun garderobe verkleinen en meer op zoek zijn naar veelzijdig inzetbare kledingstukken." Alexander Abts, Greenbomb

Stapf

Artikel: NENA 100 procent mulesingvrije lamswol

Credits: Stapf

"NENA spreekt klanten met verschillende stijlvoorkeuren aan – zowel vrouwen die moderne looks kiezen en de trui combineren met jeans of eenvoudige broeken, als klanten die hem traditioneel dragen met een rok of over een dirndl."

MELA

Artikel: Geribde sokken 97 procent biologisch katoen, 3 procent afbreekbaar elastaan

Credits: Mela

"De MELA geribde sokken zijn momenteel bijzonder populair bij milieubewuste volwassenen en jonge gezinnen. De zachte materialen zorgen voor een aangenaam draagcomfort." Jonas Stolze, MELA

Mademoiselle YéYé

Artikel: Mod Shift Top 100 procent biologisch katoen

Credits: Mademoiselle YeYe

"Deze top spreekt een brede leeftijdsgroep aan. Het is ongecompliceerd, comfortabel en tegelijkertijd een klein style-statement." Florence Shirazi, Agentur Boos

Engel

Artikel: Loungebroek Interlock-collectie 70 procent biologische merinoscheerwol (kbT), 30 procent zijde

Credits: Engel

"Deze loungebroek toont hoe sterk de vraag naar duurzame, comfortabele én veelzijdige kleding groeit. Hij begeleidt vrouwen de hele dag door – van kantoor naar vrije tijd tot yoga." Vera Kolompar, Engel

Geef uw assortiment een upgrade die verkoopt en ontmoet deze duurzame modemerken en vele andere op de INNATEX-vakbeurs van 17 tot en met 19 januari 2026. Info en bezoekersregistratie: innatex.de

Interesse in de Innatex? Ontdek meer op de eventpagina