Veelzijdigheid, comfort en gemak: acht duurzame modemerken delen wat er nu echt verkoopt
Uit een kleine enquête onder duurzame modemerken komt een duidelijke conclusie naar voren: comfortabele basics met klassieke, elegante silhouetten en tijdloze designs presteren het best aan de kassa. Ze werken wanneer ze veelzijdig te combineren zijn en een look 'put together' laten ogen, zonder er lang over na te hoeven denken. Andere belangrijke aspecten zijn functionaliteit, ademend vermogen, natuurlijke textiel en zichtbare kwaliteit.
Kings of Indigo
Artikel: LEILA - Holo Black Used 80 procent pre-consumer gerecycled katoen, 20 procent post-consumer gerecycled katoen
"LEILA is een van onze best presterende denimmodellen, omdat het structuur, comfort en een strakke silhouet combineert – en dat volledig in gerecyclede stof. De jeans is vooral populair bij vrouwen tussen de 25 en 40 jaar." Beata Bondyra, Kings of Indigo
Pretty Vacant
Artikel: Acorn Fairisle 100 procent biologisch katoen
"Dit type trui heb ik deze winter veel aan mijn retailers verkocht en zij behaalden er uitstekende resultaten mee. Populair bij vrouwen die graag winkelen in zelfstandige boetieks, tussen de 30 en 75 jaar." Brenda Boos, Agentur Boos
Genesis
Artikel: G-ECO'99 Veganistisch leer van maisafval en andere materialen
"Voor de G-ECO'99 zagen we al vóór de marktlancering in het eerste kwartaal van 2026 een grote vraag op beurzen en in onze showroom. Vooral populair bij stedelijke consumenten tussen de 20 en 40 jaar." Louis Hüsken, Genesis
Greenbomb
Artikel: Loom-motief shirts 100 procent gecertificeerde merinowol
"De shirts komen uit onze activewear-lijn. Ze zijn antibacterieel en blijven lang fris. We merken dat consumenten hun garderobe verkleinen en meer op zoek zijn naar veelzijdig inzetbare kledingstukken." Alexander Abts, Greenbomb
Stapf
Artikel: NENA 100 procent mulesingvrije lamswol
"NENA spreekt klanten met verschillende stijlvoorkeuren aan – zowel vrouwen die moderne looks kiezen en de trui combineren met jeans of eenvoudige broeken, als klanten die hem traditioneel dragen met een rok of over een dirndl."
MELA
Artikel: Geribde sokken 97 procent biologisch katoen, 3 procent afbreekbaar elastaan
"De MELA geribde sokken zijn momenteel bijzonder populair bij milieubewuste volwassenen en jonge gezinnen. De zachte materialen zorgen voor een aangenaam draagcomfort." Jonas Stolze, MELA
Mademoiselle YéYé
Artikel: Mod Shift Top 100 procent biologisch katoen
"Deze top spreekt een brede leeftijdsgroep aan. Het is ongecompliceerd, comfortabel en tegelijkertijd een klein style-statement." Florence Shirazi, Agentur Boos
Engel
Artikel: Loungebroek Interlock-collectie 70 procent biologische merinoscheerwol (kbT), 30 procent zijde
"Deze loungebroek toont hoe sterk de vraag naar duurzame, comfortabele én veelzijdige kleding groeit. Hij begeleidt vrouwen de hele dag door – van kantoor naar vrije tijd tot yoga." Vera Kolompar, Engel
