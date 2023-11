Verandering omarmen met de SEEK Conscious Club

De hele modeindustrie ondergaat radicale veranderingen en het is nu een goed moment om afscheid te nemen van oude conventies, vraagtekens te zetten bij de status quo, processen binnenstebuiten te keren en verandering te benutten als een kans. SEEK is een platform en podium voor een progressieve merkenmix van verheven streetwear, moderne klassiekers en duurzame mode en staat voor collectieve empowerment. Het team nodigt de mode- en lifestyle-industrie uit om op 16 en 17 januari 2024 naar Berlijn te komen om samen vooruit te kijken.

Een eerlijke uitwisseling is essentieel

Wanneer zijn we gestopt met naar elkaar om te kijken? Naar elkaar te luisteren? Van elkaar te leren? Buzzwords en eeuwig "met de vinger naar elkaar wijzen" helpen niemand en verspillen middelen die in constructieve oplossingen zouden kunnen worden gestoken. Tegelijkertijd bereikt het systeem, dat gericht is op onophoudelijke groei, zijn grenzen. Empathie, waardering en samenwerking zijn belangrijker dan ooit om de toekomst vorm te geven. SEEK is altijd een magneet geweest voor merken en mensen die een gemeenschappelijke visie delen: de grote problemen aanpakken en proactief innovatieve oplossingen vinden.

Het werkt alleen samen

Duurzame mode en verantwoord ondernemen zijn geen trend, maar een noodzaak. De druk van klanten en politici bereikt nieuwe hoogten. De opkomende generatie merken heeft het allang door en vormt de Conscious Club. De gemeenschap groeit, merken willen blijven leren en richten zich op samenwerking. Hier ontmoeten absolute pioniers, nieuwkomers en merken die serieus aan zichzelf willen werken elkaar en de organisatoren van SEEK kijken ernaar uit om onder andere Jan N' June, Kings of Indigo, Moea, O My Bag, Thinking Mu, Twothirds, Bask In The Sun, Dedicated, Girlfriend Collective en Ifeelnut te verwelkomen. Deze en vele andere merken combineren spannende verhalen met geweldige mensen en het SEEK team heeft het tot zijn missie gemaakt om deze verhalen, merken, collecties te vinden en onder één dak samen te brengen in Berlijn.

Genoeg gepraat. Laten we samen meer doen. Marie-Luise Patzelt, Show Director SEEK

SEEK en de Conscious Club bieden een platform waar de community kan netwerken en ideeën kan uitwisselen in een positieve sfeer. Er wordt een uitnodigende en open omgeving gecreëerd waarin iedereen graag samenkomt en zijn kennis en ervaring, maar ook zijn enthousiasme en frustratie deelt. Het draait allemaal om de speciale community vibe die altijd het DNA van SEEK is geweest.

Sluit je aan bij de community!

Brand Sneak Peek

ABOUT COMPANIONS / ANDERSON’S / BASK IN THE SUN / BENSIMON / CABAIA / CAMPER / CARE BY ME / CARPASUS / CHPO / CHROME / CUS / DANNER / DEDICATED / DEMOCRATIQUE SOCKS / EDWIN / FAGUO / GIRLFRIEND COLLECTIVE / GOLA CLASSICS / GOORIN BROS / HEIMAT / HEN’S TEETH / HESTRA / HOLDIT / IFEELNUT / ISAORA / IZIPIZI PARIS / JAN N ' JUNE / KARDO / KINGS OF INDIGO / LAKH SUPPLY / LEFRIK / LYLE & SCOTT / MATONA / MELA / MERZ B. SCHWANEN / MESSYWEEKEND / MOEA / NAUSHAD ALI / NOVESTA / O MY BAG / PARAFINA / PICTURE ORGANIC CLOTHING / PYRENEX / REGARDS / RIFÒ / RIVE DROITE PARIS / SANTA CRUZ SKATEBOARDS / SEBAGO / SECRID / SERVICE WORKS / STAPF / SUPERGA / TAION / THAT GORILLA BRAND / THE QUARTERMASTER / THINKING MU / TOPOLOGIE / TWOTHIRDS / WELTER SHELTER / ... en nog meer!