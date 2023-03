Vind antwoorden op al jouw vragen over duurzaam en circular textiel op de Circular Textile Days

Pak je agenda erbij want Circular Textile Days 2023 wordt groter, informatiever en inspirerender dan haar voorgaande edities. Het internationale zakelijke evenement vindt plaats op 5 en 6 juni 2023 in Congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch.

Waarom Circular Textile Days

Duurzaamheid en circulariteit zijn niet meer weg te denken uit onze hedendaagse textielindustrie. Binnen de wet- en regelgeving worden steeds meer voorwaarden gesteld ten gunste van deze key-pointers, zowel binnen als buiten landsgrenzen. Partnerschappen en samenwerkingen zijn essentieel om de gevraagde en verwachte veranderingen in de textielproductie en -consumptie te realiseren.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor organisaties om deel te nemen aan Circular Textile Days, zoals exposeren met een stand, sponsoren van bijvoorbeeld podia of sprekers, pitchen en/of een presentatie op de verschillende podia. Kom je als bezoeker van de Circular Textile Days dan is je toegangsticket nu verkrijgbaar via de ticketpagina.

Nieuws, feiten en innovaties

Op de Circular Textile Days delen exposanten, kennisinstituten, workshopcoaches en vele vooraanstaande textielexperts hun visie, inzichten en expertise over circulair ondernemen. Je verkrijgt de actuele stand van zaken op het gebied van circulaire technologieën, ondersteund door betrouwbare informatie en feiten. Uitgebreide informatie om direct mee aan de slag te gaan.

Interactie en leren

Het programma belooft zeer divers en pakkend te worden. Het Main stage biedt inspirerende actuele onderwerpen in de vorm van presentaties, open interviews en paneldiscussies, interessant voor het grote publiek. De eerste dag, 5 juni, staat in het teken van 'The Success of a Circular Mindset'. Hoe kun je als bedrijf binnen de textielindustrie beter circulair gaan ondernemen. De tweede dag, 6 juni, gaat over zakendoen in de Circulaire textielindustrie ‘Getting things done’.

Op het Expert stage worden specialistische onderwerpen uitgelicht en afgewisseld met pitches van exposerende bedrijven. Het Innovatieforum is wederom ingericht en biedt zowel productpresentaties als pitches met de laatste textielinnovaties. Kortom: Inspireer en laat je inspireren!

In aanvulling op de afgelopen editie wil Circular Textile Days dit jaar een Fashion Hub realiseren. Zo zijn we in gesprek met diverse fashion ondernemers en professionals om middels de Hub de modesector bij elkaar te brengen, van elkaar kan leren en door elkaar geïnspireerd te raken. Dit alles onder het mom van 'Alleen samen kom je verder." Ben jij die fashion ondernemer en/of expert en wil jij je hierbij aansluiten? Dan heet Circular Textile Days je van harte welkom.

Netwerken en partnerschappen

De Circular Textile Days-community is internationaler geworden, van Turkije tot Scandinavië. Het is ‘THE PLACE TO BE’, voor alle organisaties en individuen die geïnteresseerd zijn in circulariteit en duurzaamheid in textiel. Steeds meer textielsectoren sluiten aan bij het evenement, zoals werk- en promotiekleding, mode, lingerie, sportkleding en huishoudtextiel. Deelnemende en bezoekende professionals zijn onder andere producenten, eindgebruikers, brancheverenigingen en onderzoeks- en kennisinstellingen. Dit maakt het zakelijke evenement een ideale plek om jouw netwerk uit te breiden en kansen te vinden voor zakelijke samenwerkingen met verschillende stakeholders binnen de gehele waardeketen van circulair textiel.

Wanneer, waar

De volgende editie van Circular Textile Days vindt plaats op 5 & 6 juni 2023 in Congrescentrum 1931, 's-Hertogenbosch.