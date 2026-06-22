VivaTech 2026: de toepassing van generatieve AI door modeprofessionals

Parijs - Op VivaTech 2026 illustreren Rebuilder AI, LVMH Dreamscape, Perfect Corp en Stytrix de concrete toepassingen van generatieve AI in mode en beauty, van productontwerp tot klantervaring.

Tijdens de opening van VivaTech 2026 verdedigt Bernard Arnault (LVMH) het idee dat AI een uitvoerend hulpmiddel is. Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin) stelt dat het de tijd tussen een idee en de realisatie ervan verkort. Een perspectief die terugkomt in verschillende demonstraties op de beurs. Naar aanleiding van een reportage ter plaatse, onderzoekt FashionUnited de generatieve AI-toepassingen voor mode en beauty, ontwikkeld door Rebuilder AI, LVMH Dreamscape, Perfect Corp en Stytrix.

Rebuilder AI x Asics: generatieve AI ten dienste van productontwerp

Rebuilder AI is een Koreaanse startup, opgericht in 2021. Het bedrijf werkt sinds 2024 samen met Asics. Het project op de stand van VivaTech richt zich op het ontwerpen van schoenen. Dit gebeurt op basis van 3D-scans van looppatronen, slijtagegegevens, voetgedrag en de archieven en historische data van Asics. De AI analyseert deze gegevens en genereert voorstellen voor schoenontwerpen. Deze kunnen worden geëxporteerd als 3D-bestanden, klaar voor productie of 3D-printing.

VivaTech 2026: Rebuilder AI Credits: F. Julienne

Volgens Lewis Suaton, ontwerper bij Rebuilder AI, besteedde een creatief voorheen anderhalve week aan het ontwerpen van een schoen. Dankzij generatieve AI is een eerste resultaat nu binnen enkele minuten of uren mogelijk.

Op de vraag of er geen risico is dat generatieve AI de banen van creatieven vernietigt, antwoordt Lewis Suaton: “Ik zie generatieve AI niet als een bedreiging. Vanaf het begin werd het ons zo voorgesteld, maar uiteindelijk zie ik bij bedrijven waar ik werk dat velen het gebruiken. Het bespaart tijd en geld.” Hij voegt eraan toe: “Generatieve AI is niet bedoeld om ontwerpers te vervangen. Het is slechts een hulpmiddel. Basiskennis is nog steeds nodig om het ontwerpproces voort te zetten, de juiste bestanden en formaten te versturen, enzovoort.”

Een ander voorbeeld op de stand van Rebuilder AI is het gebruik van de archieven van de overleden Koreaanse ontwerper André Kim. De familie van André Kim gebruikt de AI om nieuwe voorstellen te genereren die het DNA van het merk respecteren. Zo wordt de technologie ingezet om een creatieve erfenis voort te zetten.

VivaTech 2026: Rebuilder AI x Andre Kim Credits: F. Julienne

LVMH Dreamgallery: Sephora, Dior en Céline, AI-assistenten om de klantervaring te verrijken

Sephora, momenteel beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada, heeft een integratie ontwikkeld met verschillende grote taalmodellen, waaronder ChatGPT en Gemini. De gebruiker kan de Sephora-optie activeren vanuit ChatGPT door ‘Add Sephora’ te typen. De antwoorden worden gevoed door de database van Sephora.

De gebruiker kan aanbevelingen vragen, foto's sturen, productsuggesties ontvangen, producten aan het winkelmandje toevoegen en de aankoop afronden zonder de conversatie-assistent te verlaten. Hier wordt de AI een beauty-adviseur, aanbevelingsmotor en aankoopinterface. De klant is niet langer op zoek naar informatie, maar neemt deel aan conversationele handel. Dit verkort de stappen tussen intentie en uitvoering.

VivaTech 2026: LVMH Dreamgallery Credits: LVMH

Dior ontwikkelt een AI-agent die niet alleen producten adviseert, maar ook een winkelbezoek voorbereidt. De klant communiceert met de agent, selecteert producten en geeft de data van het bezoek aan Parijs door. De agent stelt vervolgens een afspraak in de winkel voor en informeert de teams ter plaatse, zodat zij het bezoek kunnen voorbereiden.

De AI is niet bedoeld om de fysieke winkel te vervangen. Het doel is de behoefte van de klant te specificeren, het werk van de verkopers voor te bereiden, de ontvangst te personaliseren en de omnichannel-ervaring te stroomlijnen.

Een andere toepassing van generatieve AI: intern beschikken de adviseurs van Céline over een AI-assistent gebaseerd op het interne Maya-model van LVMH. Het systeem helpt verkopers bij het beantwoorden van klantvragen, zoals een kras op een tas, productidentificatie en fotoanalyse. Het doel is niet om de verkoopadviseur te vervangen, maar om te helpen de best mogelijke respons te geven.

Perfect Corp: een virtuele pasoplossing voor retailers

Perfect Corp, opgericht in 2015 in Taiwan, ontwikkelt oplossingen voor kunstmatige intelligentie en augmented reality voor mode- en beautymerken en e-commerce spelers. Het bedrijf, met naar eigen zeggen meer dan 800 merkklanten wereldwijd, verkoopt een virtuele pastool. Hiermee kunnen retailers die de technologie integreren hun klanten een gepersonaliseerde ervaring bieden.

VivaTech 2026: Perfect AI Credits: F. Julienne

Na het scannen of fotograferen van hun silhouet, kunnen consumenten het resultaat van kleding op hun eigen lichaam bekijken. Om de lichaamsdelen die door de oorspronkelijke outfit worden bedekt – armen, benen of schouders – te reconstrueren, genereert de AI de ontbrekende elementen. Zo wordt een coherente weergave van het eindresultaat gecreëerd.

Stytrix: productontwerp versnellen en optimaliseren

Bij Stytrix, een ander Taiwanees bedrijf, wordt generatieve AI ingezet om de productontwikkeling te versnellen. Het bedrijf beweert bepaalde ontwerpfasen te kunnen verkorten van enkele maanden tot een paar dagen door de communicatie tussen ontwerpers, merken en fabrikanten te digitaliseren.

VivaTech 2026: Stytrix Credits: F. Julienne

In het kort Generatieve AI zorgt voor een revolutie in mode en beauty, van ontwerp tot klantervaring, zoals gedemonstreerd door Rebuilder AI, LVMH Dreamscape, Perfect Corp en Stytrix op VivaTech 2026.

AI is een krachtig hulpmiddel dat productontwerp versnelt, de tijd tussen idee en realisatie verkort en de klantervaring verrijkt zonder creatieven of verkoopadviseurs te vervangen.

Concrete toepassingen zijn onder meer het creëren van gepersonaliseerde schoenen, AI-assistenten voor beauty-aanbevelingen en conversationele aankopen, evenals virtuele passessies en de optimalisatie van productontwikkeling.