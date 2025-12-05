Voorbereiden op 2026: Belangrijkste evenementen in de sector voor kindermode, baby- en zwangerschapsartikelen

Elk jaar in december, wanneer modemerken hun bedrijfsplannen afronden en de prognoses voor het komende jaar bijstellen, blikt FashionUnited terug op het afgelopen jaar. We kijken ook vooruit naar de ontwikkelingen die de toekomst zullen bepalen.

In dit eerste deel richten we ons op het kindersegment: mode, baby- en zwangerschapsartikelen. Deze sector gaat 2026 in met een bijzonder dynamische en zeer internationale beurskalender.

Van Istanboel tot Shanghai, en van Los Angeles tot New York: de grote professionele evenementen versterken hun rol als strategische platforms. Ze zijn essentieel voor sourcing, trendspotting en commerciële ontwikkeling. Ondanks regionale verschillen beweegt het wereldwijde ecosysteem zich naar hybride modellen. Ook zien we een meer gecureerd aanbod en ervaringen die gericht zijn op het optimaliseren van zaken in een steeds professionelere sector.

Hieronder volgt de bevestigde evenementenkalender voor 2026:

CBME Türkiye (Istanboel, Turkije) – 3 tot en met 6 december 2025

CBME Türkiye, een van de meest invloedrijke platforms die Europa verbindt met het Midden-Oosten en Centraal-Azië, vindt plaats in het Istanbul Expo Center. De beurs presenteert een compleet aanbod van babyproducten, kindermode en accessoires. Het is een strategische toegangspoort voor fabrikanten en distributeurs die willen uitbreiden naar opkomende markten.

LA Kids Market (Los Angeles, Verenigde Staten) – januari, maart en juni 2026

LA Kids Market, diep verankerd in het handelsecosysteem van de Westkust, vindt per kwartaal plaats. De beurs transformeert het California Market Center in een etalage voor Amerikaanse merken en opkomende projecten. Hoewel de focus voornamelijk regionaal is, bieden de edities van januari, maart en juni 2026 een aantrekkelijke kans voor internationale inkopers. Ze kunnen er nieuwe merken ontdekken en anticiperen op trends die de Amerikaanse markt vormgeven.

Preview Kids (Nieuwegein, Nederland) - 19 januari 2026

In de Benelux gaat men voor kindermode naar Preview Kids, onder de vleugels van de Preview-beurzen. Op 19 januari komen professionals samen in C.A.S.T. in Nieuwegein. Het is inmiddels de vijfde editie van de kindermodebeurs.

Babykid Spain + FIMI (Valencia) – 21 tot en met 23 januari 2026

De wintereditie van Babykid Spain + FIMI, georganiseerd door ASEPRI en Feria Valencia, valt samen met de honderdste verjaardag van FIMI, de internationale beurs voor kindermode. Het professionele evenement biedt plaats aan bijna 400 merken uit de sectoren kindermode, schoenen en babyartikelen.

In 2025 zag het evenement een stijging van 52 procent in internationale bezoekers ten opzichte van 2024. Daarnaast was er een groei in beursruimte en het aantal deelnemende merken.

De organisatie wil deze positieve trend voortzetten met een zakelijk format. De focus ligt op het faciliteren van handel en trendidentificatie voor retailers, inkopers, warenhuizen, ketens, agenten en distributeurs. De beurs is ingedeeld in themagebieden om de ervaring van de professionele bezoeker te optimaliseren.

Locatie Feria Valencia tijdens de viering van de twaalfde editie van Día Mágico by FIMI. Credits: Feria Valencia.

Pitti Immagine Bimbo (Florence, Italië) – 21 en 22 januari & 24 en 25 juni 2026

Vanuit de Fortezza da Basso in Florence behoudt Pitti Bimbo zijn status als een van de meest prestigieuze evenementen in de sector. De twee edities, in januari en juni, zijn vaste ankerpunten op de internationale kalender. Naast de traditionele line-up van toonaangevende merken, vergroot het digitale platform Pitti Connect de zichtbaarheid van exposanten. Het faciliteert ook doorlopende zaken buiten de fysieke beurs om.

Een van de eerdere edities van Pitti Bimbo. Credits: Pitti Immagine

Playtime Paris (Parijs, Frankrijk) – 24 tot en met 26 januari 2026

Playtime Paris, bekend om zijn creatieve identiteit en focus op duurzaamheid, transformeert het Parc Floral in een ruimte waar onafhankelijk design, zwangerschaps- en kindermode samenkomen. De komende editie staat in het teken van de herfst/winter 2026/27-collecties. Dit wordt aangevuld met Playtime Online, een permanente digitale showroom.

CIFF Kids (Kopenhagen, Denemarken) – 27 tot en met 29 januari 2026

CIFF Kids, onderdeel van de Copenhagen International Fashion Fair, is een hub voor Scandinavisch design in kindermode. De volgende editie in het Bella Center in Kopenhagen brengt Scandinavische en Europese merken samen. Deze merken zijn gespecialiseerd in duurzaamheid, functionaliteit en eigentijds kinderdesign. Het evenement richt zich op internationale inkopers en agenten. Het combineert een fysieke beurs met professionele content over innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de kindersector.

De ingang van CIFF 62. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Children’s Show & Playtime / Kid’s Hub New York (New York, Verenigde Staten) – 8 tot en met 10 februari 2026

In februari wordt New York een centrum voor kindermode met twee complementaire evenementen. Children’s Show, georganiseerd door de Italian Exhibition Group, debuteert in de Chelsea Industrial. Het is een professionele beurs voor luxe en hedendaagse kindermerken. Het evenement wordt ondersteund door internationale partners zoals het Spaanse ASEPRI en er zijn plannen voor een zomereditie in 2026.

Vlakbij, in het Metropolitan Pavilion, brengt Playtime & Kid’s Hub New York merken uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië samen. Het format combineert een beurs, workshops en netwerksessies. Beide evenementen versterken de Amerikaanse kindermodekalender. Ze bieden professionals strategische kansen om in contact te komen met inkopers en trends te verkennen in een vooruitstrevende B2B-omgeving.

MAGIC Fashion Marketplace – Kids (Las Vegas, Verenigde Staten) – 17 tot en met 19 februari 2026

Het kindersegment van MAGIC Las Vegas is onderdeel van de grootste modemarktplaats van Noord-Amerika. De wintereditie van 2026 heeft een speciale sectie voor kindermode binnen het grotere evenement voor heren-, damesmode en accessoires. MAGIC combineert een fysieke beurs met een krachtig digitaal platform. Hierdoor kunnen exposanten ook na de beurs contacten onderhouden en orders verwerken.

Pueri Expo (São Paulo, Brazilië) – 26 tot en met 28 april 2026

De toonaangevende beurs voor babyartikelen en -mode in Latijns-Amerika vindt plaats in het Expo Center Norte in São Paulo. Pueri Expo is een B2B-evenement dat fabrikanten en distributeurs uit Brazilië en Zuid-Amerika met elkaar verbindt. Er is een sterke deelname van lokale en regionale merken. Europese en Spaanse bedrijven zien het als een toegangspoort tot een grote, maar gereguleerde markt. Lokale partnerschappen zijn hier cruciaal. Het evenement omvat ook conferenties en workshops voor retailers.

ABC Kids Expo (Las Vegas, Verenigde Staten) – 13 tot en met 15 mei 2026

ABC Kids Expo, in het Mandalay Bay Convention Center, is een van de belangrijkste beurzen voor babyartikelen op het continent. Het aanbod omvat meubels, speelgoed, babyproducten en kindermode. Voor Spaanse bedrijven biedt het een belangrijke toegang tot de Amerikaanse markt, met name in de segmenten voor cadeausets en jonge kinderen.

Día Mágico by FIMI (Valencia) – 15 en 16 mei 2026

Día Mágico by FIMI viert zijn dertiende editie in Feria Valencia. Het is een professionele beurs gespecialiseerd in communie- en ceremoniemode voor kinderen. Het evenement brengt toonaangevende merken samen die collecties presenteren van communiekleding, kostuums en gelegenheidskleding. Het combineert commerciële tentoonstellingen, modeshows en ontmoetingen tussen ontwerpers, fabrikanten en distributeurs.

De laatste editie overtrof de verwachtingen. Deelnemende merken benadrukten de kwaliteit van de zakelijke contacten. De commerciële missie, georganiseerd door IVACE, Cámara Valencia en ASEPRI, trok 25 importerende bedrijven aan. Deze kwamen uit landen als Italië, Frankrijk, Mexico en de Verenigde Staten, wat het internationale bereik van de sector versterkt.

Feria Valencia tijdens de Día Mágico by FIMI-editie in mei 2022. Credits: Feria Valencia.

CBME China (Shanghai, China) – 15 tot en met 17 juli 2026

De grootste kinderbeurs ter wereld keert terug naar Shanghai met meer dan 4.000 merken en ruim 100.000 professionele bezoekers. Het digitale matchmakingplatform faciliteert distributieovereenkomsten en versnelt de markttoegang in Azië voor Europese bedrijven.

Indonesia Maternity, Baby & Kids Expo (Jakarta, Indonesië) – data nog te bevestigen

IMBKE is een belangrijk evenement in Zuidoost-Azië. Van 28 tot en met 30 november 2025 bracht het een professioneel en algemeen publiek samen, met hybride formats voor internationale exposanten. Hoewel de focus op babyproducten ligt, maakt de aanwezigheid van lokale kindermodemerken het een nuttig platform voor het spotten van trends in opkomende markten.