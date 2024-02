Voorbij vooruitgang: de toekomst van de kledingindustrie op Texprocess

Inspirerend, baanbrekend, toekomstgericht: Texprocess van 23 tot 26 april 2024 in Frankfurt is de place to be voor de wereldwijde textielindustrie. De toonaangevende internationale vakbeurs voor de verwerking van textiel en flexibele materialen toont de nieuwste machines en apparatuur, digitale en geautomatiseerde processen en diensten voor kledingproductie. Samen met Techtextil, dat tegelijkertijd plaatsvindt, weerspiegelt het de innovatieve kracht en toekomst van technisch textiel, textielproductie en verwerkingstechnologieën.

Technologie. Efficiëntie. Vooruitgang.

Het brede assortiment producten en diensten van Texprocess omvat alle processtappen: Hier ervaart u digitale diensten en baanbrekende ontwikkelingen op het hoogste niveau. De komende editie staat in het teken van automatisering, digitalisering en duurzaamheid, evenals toekomstbestendige oplossingen voor de gehele textielwaardeketen.

Wereldwijde ontmoetingsplaats voor de industrie in Frankfurt

Of het nu gaat om internationale fabrikanten van technologieën, accessoires en diensten of textielverwerkers - Texprocess brengt experts van over de hele wereld samen in het expositiecentrum in Frankfurt. Bekende bedrijven uit Duitsland zoals Assyst/ Style3D, Brother Internationale Industriemaschinen, bullmer GmbH/ Jack Group (Germany/China), Dürkopp Adler evenals Veit en Vetron Typical Europe zullen deelnemen. Gerenommeerde internationale exposanten zoals Barudan Europe (Frankrijk), IMA (Italië), Juki Central Europe (Polen), Kornit (Israël), Lasembor (Portugal), Macpi (Italië), Morgan Tecnica (Italië), Orox Group (Italië) en Tajima Industries (Japan) zullen ook aanwezig zijn op Texprocess. Alle deelnemende exposanten aan Texprocess zijn te vinden in de online exposantenzoeker.

Credits: Messe Frankfurt/Pietro Sutera

Focus op de toekomst van de kledingindustrie

Naast spannende exposantenpresentaties en -ruimtes wacht de bezoekers een ondersteunend programma op maat. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste onderzoeksresultaten, de nieuwste productontwikkelingen en de meest vooruitstrevende innovaties? Dan bent u op het Texprocess Forum aan het juiste adres! Het hoogwaardige lezingenprogramma biedt inzicht in innovaties en belangrijke onderwerpen in de kledingindustrie - van automatisering tot toeleveringsketens. Gerenommeerde experts uit de industrie en onderzoek delen hun waardevolle expertise en nodigen u uit om ideeën uit te wisselen en in discussie te gaan. De. Een ander hoogtepunt van de beurs: de Texprocess Innovation Award. Hier wordt de toekomst van de textielindustrie weerspiegeld in baanbrekende ideeën, oplossingen en ontwikkelingen voor de sector. Een deskundige jury reikt prijzen uit voor uitmuntende innovaties in de industrie - van AI en digitalisering tot duurzaamheid, nieuwe materialen en processen.

Credits: Messe Frankfurt

All about denim

De Denim Talks richten de schijnwerpers op de toekomst van de denimindustrie. Van innovatieve technologieën voor de productie en verwerking van denim tot circulaire recyclingstrategieën - in de Denim Talks geven exposanten en experts eersteklas inzichten en duurzame benaderingen van de onderwerpen wassen, vernietigen, bleken, laseren, verven, re- en upcycling of customising. Een bezoek waard!

Credits: Messe Frankfurt

Econogy: Duurzaamheid als motor voor innovatie

Platform voor groene pioniers: Texprocess stimuleert duurzaam gedrag en duurzame productie in de wereldwijde textielindustrie. ‚Econogy' creëert transparantie en standaardiseert evaluatiecriteria voor grondstofbesparende producten en processen op alle textielbeurzen van Messe Frankfurt wereldwijd. Deze worden gecontroleerd door onafhankelijke, externe duurzaamheidsexperts aan de hand van de huidige erkende keurmerken en certificaten en de Sustainable Development Goals.

De Econogy Finder op Texprocess geeft een overzicht van gecertificeerde leveranciers van duurzame producten. Zo kunnen bezoekers ze direct vinden - via de online exposantenzoeker of door ze op de stand te labelen. De Econogy Talks bieden de ideale ruimte voor een gezamenlijke dialoog over duurzame oplossingen en de Econogy Tours stellen bezoekers in staat om uit eerste hand kennis op te doen bij geselecteerde exposanten met duurzame producten.

Daarnaast winnen duurzame, recyclebare materialen aan belang door de toegenomen relevantie van duurzaamheid en de schaarste van grondstoffen. Op Texprocess presenteren tal van exposanten de nieuwste recyclingtechnologieën.