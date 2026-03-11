Voormalig directeur Hyères Festival lanceert nieuwe accessoires-vakbeurs

Van twee tot vijf oktober 2026 vindt tijdens Paris Fashion Week een nieuwe vakbeurs voor mode en accessoires plaats, gewijd aan samenwerkingen, unieke stukken en limited editions.

De artistieke leiding is in handen van Jean-Pierre Blanc, voormalig directeur van het Hyères Festival, onder begeleiding van Frédéric Maus, de CEO van WSN. Voor Blanc is dit een nieuwe onderneming in Parijs na veertig jaar festivals in Zuid-Frankrijk ter ondersteuning van jonge ontwerpers. Dit gebeurt binnen WSN, een beursorganisator en een langdurige partner van Blanc.

“Jill! Het iconische tijdschrift uit mijn beginjaren in 1983, bedacht en gecreëerd door de al even iconische, ik bedoel de buitengewone Babeth Djian. Het is nu een nieuw modemoment in Parijs geworden tijdens Paris Fashion Week, elk jaar in oktober,” aldus Blanc in het persbericht. “Een creatieve tijd gewijd aan inkopers, professionals, verzamelaars, journalisten, modeliefhebbers, studenten, ambachtslieden, kunstenaars en het publiek.”

De deelnemende merken die in het persbericht worden aangekondigd, zijn onder andere 10-03-53, Adam Jones, Anatomie Vêtement, Christine Phung, Emma Bruschi, Jean-Paul Lespagnard, La Cage, Maison Rabih Kayrouz, Maison Fabre (in samenwerking met Acne Studio voor Rosalia), Milia Maroun, Saskia Diez (met Tsatsas) en Stéphanie Coudert.

Jill markeert de terugkeer van Jean-Pierre Blanc

Jill vindt straks plaats in de Jardin des Tuileries, binnen de vakbeurs Premiere Classe. In navolging van een trend naar B2B- en B2C-hybridisering, die al zichtbaar was in pop-ups voor het herfst/winter 2026-seizoen (AW26), zal de beursvloer twee dagen open zijn voor het grote publiek.

Een circuit verbindt verschillende culturele en creatieve locaties, waaronder de ruimtes van India Mahdavi, de Pierre Passebon-galerie, het Palais Galliera, The Pill Gallery en de 0fr Bookstore.

“Ik ben verheugd over de lancering van Jill, die een nieuwe toegangspoort voor creativiteit binnen Premiere Classe biedt,” aldus Maus. “We maken er een erezaak van om nieuwe gebieden te verkennen en verschillende gemeenschappen te verenigen. Jill biedt bezoekers nieuwe creatieve voorstellen die aansluiten bij de wensen van de consument.”

“Als uitbreiding op de belangrijke Parijse evenementen die het ondersteunt, zal de Project Room (rue de Bellechasse) begin oktober een off-site programma inluiden voor de nieuwe vakbeurs Jill, gewijd aan mode en creativiteit,” voegde ontwerpster Mahdavi toe.