Waar inspiratie, connectie en innovatie samenkomen: Trademart Retail Happening

Op maandag 31 augustus wordt Trademart opnieuw hét ontmoetingspunt voor retailers uit de Benelux. Tijdens de Trademart Retail Happening komen ondernemers, merken en experts samen voor een dag vol inspiratie, waardevolle ontmoetingen en nieuwe inzichten. Dit jaar staat ook de lancering van het najaarsnummer van het Curated by Trademart-magazine op het programma: hét magazine dat retailers inspireert met de nieuwste trends, inzichten en verhalen uit de sector.

Retail verandert razendsnel. Consumenten verwachten beleving, authenticiteit en een zorgvuldig samengesteld aanbod. Om retailers daarbij te ondersteunen, organiseert Trademart op 31 augustus opnieuw de Trademart Retail Happening: een inspirerend event waar kennisdeling & ontmoeting centraal staan.

Meer dan een inkoopmoment

De Trademart Retail Happening is veel meer dan een klassieke inkoopdag. Bezoekers kunnen zich verwachten aan een inspirerend panelgesprek, ontmoetingen met collega-retailers, waardevolle gesprekken met leveranciers en experts. Het event brengt verschillende retailsectoren samen onder één dak en creëert zo een unieke kruisbestuiving tussen trends, concepten en ondernemers.

Bovendien valt de Trademart Retail Happening samen met verschillende belangrijke inkoopmomenten binnen Trademart, waaronder Fashion & Accessories Happening, Monday Opening Baby & Kids en het Brussels Interior Event (Part I). Dat maakt van 31 augustus de uitgelezen kans om inspiratie op te doen én nieuwe collecties te ontdekken en inkopen.

Lancering van Curated by Trademart

Een absolute primeur tijdens deze editie is de officiële lancering van Curated by Trademart met een uniek trendpanelgesprek. Het magazine bundelt inspirerende cases, interviews en trends die retailers helpen om bewuste keuzes te maken en hun zaak verder te laten groeien. Daarmee wil Trademart niet alleen een fysieke ontmoetingsplek zijn, maar ook een inhoudelijke partner die ondernemers ondersteunt met relevante kennis en inspiratie.

Retail van morgen begint vandaag

Of je nu op zoek bent naar nieuwe merken, frisse ideeën, praktische inzichten of interessante contacten: de Trademart Retail Happening biedt alles wat een retailer nodig heeft om het nieuwe seizoen sterk te starten.

Credits: Trademart

Programmatie Trademart Retail Happening – maandag 31 augustus

10.00 – 12.00 uur | Lancering & trendpanel – Curated by Magazine

Het nieuwste Curated by Magazine wordt gelanceerd tijdens een inspirerend trendpanel met onder andere Feeling, MMBSY en nog enkele gastsprekers.

10u – 11u ontbijt + onthulling nieuwe magazine

11u – 12u: panelgesprek

12u – 13u: Let's connect met een lekkere lunch.

Gratis deelname, maar verplichte inschrijving via de website.

13.00 – 16.00 uur | Connectingsessies met retailers & partners

Ga in gesprek met experts en stel al je vragen. Tijdens de namiddag zijn Liantis, UNIZO en BOIP aanwezig om al je vragen te beantwoorden.