Waar prestaties en mode samenkomen: ISPO München 2024 presenteert de toekomst van sportmode

Met Zeitgeist by ISPO, 520M by Highsnobiety en JOOR als B2B-communicatiekanaal

ISPO München, de toonaangevende beurs voor de wereldwijde sportbusiness, opent van 3 tot 5 december haar deuren in het Munich Exhibition Centre. Het motto van dit jaar, “LOVE EVERY CONTACT”, combineert netwerken en inspiratie: bezoekers ervaren niet alleen de verbinding tussen sport en stijl, outdoor en mode, maar kunnen ook direct contact leggen met de merken en exposanten om waardevolle relaties aan te gaan. Het epicentrum hiervan is Hal B1, waar ISPO 520M by Highsnobiety het platform biedt om samen de toekomst van outdoor, mode en cultuur vorm te geven. Tegelijkertijd biedt het presentatieconcept Zeitgeist by ISPO merken een podium om de sportmode met hun innovatieve ontwerpen en concepten naar een hoger niveau te tillen. De nieuwe samenwerking met JOOR, 's werelds grootste digitale groothandelsplatform voor mode, zorgt daarnaast voor directe toegang tot mode- en lifestyle retailers.

“Eigentijdse outdoor, tenniscore, basketbal of hardlopen: ongeacht welke sport geïnspireerde lifestyle momenteel populair is of dat binnenkort zal zijn, het is duidelijk dat sport- en outdooractiviteiten met hun tijd meegaan. Bij ISPO München laten we zien hoe veelzijdig en inspirerend de fusie van sport en stijl, outdoor en mode is in de twee speciale zones Zeitgeist by ISPO en 520M by Highsnobiety,” legt Exhibition Director Lena Haushofer uit. Deze zones bieden ook de ideale ruimte om waardevolle contacten te leggen en je netwerk winstgevend uit te breiden.

520M by Highsnobiety

De combinatie van de mode- en outdoorwereld heeft geleid tot een nieuw tijdperk van creatieve samenwerking. 520M by Highsnobiety positioneert zich als een platform op het snijvlak van mode, outdoor lifestyle en cultuur. Door gebruik te maken van de expertise van ISPO op het gebied van prestaties en de invloed van Highsnobiety op het gebied van mode en cultuur, belicht 520M de evoluerende wereld van outdoormode en de merken, producten en mensen die hier vorm aan geven. David Fischer, CEO en oprichter van Highsnobiety, zegt: “Wij bij Highsnobiety zijn verheugd om opnieuw een partner van ISPO te zijn. Ook dit jaar is onze Area 520M op ISPO weer de smeltkroes waar stijl en cultuur samenkomen met sport en innovatie. ISPO München biedt hiervoor het perfecte podium; de toekomst van sport en sportmode gaan hier hand in hand.” 520M is bovendien een plek voor de community, waar zij kunnen samenwerken met de thought leaders en creatieve geesten van de respectievelijke scene. Merken als HOKA en Stanley hebben al toegezegd om dit jaar deel te nemen.

Zeitgeist by ISPO

Na de succesvolle première van vorig jaar keert Zeitgeist by ISPO ook dit jaar terug naar ISPO München. De tweede editie van het presentatieconcept biedt gerenommeerde sportmodemerken en opkomende streetwearmerken een passend podium. “Het doel is om de meest opwindende namen in de industrie samen te brengen - trendsetters en baanbrekende merken, gevestigde namen en nieuwkomers. De rode draad is creativiteit en originaliteit, wat betekent dat Zeitgeist by ISPO de frisse perspectieven laat zien die de toekomst van mode, sportmode en street fashion vorm kunnen geven. Het baanbrekende karakter wordt duidelijker als je het juiste kader creëert,” zegt Lena Haushofer.

Het merkenportfolio van dit jaar omvat deelnemers van vorig jaar zoals Quartz Co, Sandqvist Bags & Items AB, We Norwegians, Varsity Headwear en Snowpeak, maar ook nieuwe exposanten zoals VEJA, Amundsen Sports AS, Haglöfs AB, The Mountain Studio, CHPO en nog veel meer.

JOOR als nieuw B2B-communicatiekanaal

Met 14.000 merken, waaronder Saint Laurent, Giorgio Armani, Descente en Umbro, en meer dan 600.000 kopers uit 150 landen in de luxe-, mode-, schoenen-, accessoires- en sportbranche, biedt de samenwerking tussen ISPO München en JOOR een belangrijk nieuw communicatiekanaal met talloze voordelen voor de sport- en outdoorsector. Het JOOR-platform maakt direct contact mogelijk met mode- en lifestyle retailers en houdt deze op de hoogte van producten, innovaties en trends in de sport- en outdoorbranche. Dit nieuwe, digitale 360-graden kanaal genereert extra B2B-bereik en sluit aan bij het basisidee van ISPO als wereldwijd innovatie- en inspiratieplatform.

Met het JOOR-platform dat is opgenomen in het deelnamepakket voor ISPO München 2024, biedt ISPO haar exposanten een extra, toekomstgerichte service. Het JOOR Passport biedt het exclusieve voordeel om niet alleen digitale winkel- en verkoopmogelijkheden te verkennen, maar ook om de aanwezigheid op de beurs digitaal uit te breiden.

Met de projecten Zeitgeist by ISPO en 520M by Highsnobiety en de nieuwe samenwerking met JOOR benadrukt ISPO München zijn wereldwijde ambitie om sport en stijl, outdoor en mode op internationaal niveau te verenigen.