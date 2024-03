Waar werk en avontuur hand in hand gaan: Outdoorspecialist Bever op de Carrièrebeurs

Outdoorfans opgelet! Als onderdeel van de Nationale Carrièrebeurs keert het langverwachte carrière-evenement voor modeprofessionals 'Work in Fashion' terug naar de RAI Amsterdam – en met hen het gerespecteerde outdoormerk Bever. Op 22 en 23 maart krijgen liefhebbers van beweging en avontuur in de buitenlucht de kans om uitgebreid geïnformeerd te worden en hun passie om te zetten in een bloeiende carrière.

Bever: een community voor outdooravonturiers

Bever maakt deel uit van de Yonderland Group, de meest succesvolle outdoorwinkelketen van Europa, en heeft zijn hoofdkantoor in Pijnacker. Sinds de oprichting in 1977 heeft Bever zich ontwikkeld tot een bedrijf dat nu voor het derde jaar op rij is uitgeroepen tot de beste outdoorretailketen en beste online platform van Nederland. Met een gedeelde liefde voor de natuur en een toegewijd klantenserviceteam worden zowel klanten als medewerkers outdoor-experts.

Deel uitmaken van het team betekent frisse lucht inademen, maar ook gelijkgestemden vinden. Sanne, een ervaren bergbeklimster, geniet van haar werk in de Amsterdamse winkel van het merk, terwijl Heleen uit Leidschendam tijdens de werkpauzes vertelt over de magische momenten van haar trekkingtochten. Een gemeenschap van outdoor-experts staat klaar in meer dan 40 winkels om niet alleen hun kennis te delen, maar ook om advies te geven bij het kiezen van de juiste uitrusting voor elk avontuur.

Credits: Bever

Medewerkers worden niet alleen een inspirerende, vriendelijke werkomgeving geboden in moderne verkoopruimtes die zijn ontworpen met materialen uit de 'Great Outdoors'. Ook worden verschillende voordelen aangeboden, zoals 20 procent korting, verschillende trainingen en andere activiteiten. Bij Bever spelen zelfs de werknemers de hoofdrol in de campagnes: van het maken van content zoals blogs en vlogs tot televisiespots – overal is betrokkenheid mogelijk.

Om deel uit te maken van het dynamische Bever-team, dat een gemeenschap van outdoorliefhebbers vormt die hun knowhow delen met gelijkgestemden, mag je de merkpresentatie op de Carrièrebeurs niet missen. Want bij Bever begint het buitenleven pas echt.