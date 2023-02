Waarom de Webwinkel Vakdagen onmisbaar zijn voor fashion professionals

Wat hebben My Jewellery, Bever en Tommy Hilfiger met elkaar gemeen? Eind maart delen ze allemaal ondernemerslessen op het hoofdpodium van de Webwinkel Vakdagen, dé vakbeurs op het gebied van digital commerce. Ook veel andere bekende namen uit de fashion zijn vertegenwoordigd in het sprekersprogramma. En het mooie is: je kunt er kosteloos naartoe.

Met ruim tienduizend bezoekers, tweehonderdvijftig exposanten en meer dan tweehonderd verschillende lezingen zijn de Webwinkel Vakdagen uitgegroeid tot het grootste event over digital commerce in de Benelux. Eind maart vindt alweer de zestiende editie plaats, in de Jaarbeurs te Utrecht.

De beurs is bedoeld voor iedereen die meer wil halen uit digitale activiteiten, in de volle breedte: van fabrikanten tot retailers, van webshops tot groothandels en van merkhouders tot verkopers op marketplaces. Op de Webwinkel Vakdagen kunnen bezoekers ervaringen uitwisselen met andere professionals en hun licht opsteken bij de vele exposanten. Zij hebben oplossingen voor zeer uitlopende vraagstukken, denk aan marketing, betalingen, verpakkingen, logistiek en klantcontact. Geen vraag blijft onbeantwoord.

Beeld: Webwinkel Vakdagen

Daarnaast bieden de Webwinkel Vakdagen veel inspiratie, dankzij het zeer uitgebreide lezingenprogramma. In liefst twaalf verschillende zalen delen ervaringsdeskundige sprekers hun digitale ondernemerslessen. De grootste van die zalen biedt plaats aan ongeveer zevenhonderd bezoekers. Op dit podium zullen verschillende keynote speakers uit de fashion een presentatie geven.

Zo vertelt Sharon Hilgers hoe ze My Jewellery groot heeft gemaakt. Wat is het geheim van haar succes, ook internationaal? In een andere presentatie legt marketingdirecteur Marjolein Vendrig uit hoe Bever in een concurrerend veld wist te groeien dankzij hernieuwd (buiten)specialisme. Chris Takkenberg van PVH, het bedrijf achter de iconische modemerken Tommy Hilfiger en Calvin Klein, komt vertellen over fashion in de virtuele wereld. Wat zijn PVH’s ervaringen met digitale showrooms, de metaverse en Web3. En waar gaat het naartoe?

Ook in de andere zalen spreken fashion(gerelateerde) bedrijven over digitale kansen, praktische uitdagingen en oplossingen. Om er een aantal te noemen: BRONX Shoes, Decathlon, N Brands, Omoda, Shoeby, Suitsupply, Undiemeister, WEAR en Zeeman. Wat hebben zij geleerd? Wat zouden ze morgen zo weer doen, en wat nooit meer? Wat zijn hun takeaways, do’s en don’ts?

De Webwinkel Vakdagen 2023, op woensdag 29 en donderdag 30 maart in Utrecht, staan bol van de fashion en ze bieden volop mogelijkheden om kennis en inspiratie op te doen. En dat geheel kosteloos.