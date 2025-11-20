Waarom Modefabriek terugkeert naar Vijfhuizen: Internationaal sterker, ideaal voor wintereditie

Modebeurs Modefabriek keert terug naar Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen. Beursdirecteur Caroline Krouwels vertelt over het besluit, waarom de locatie zo goed past bij de beurs en wat men nog meer kan verwachten van de wintereditie op 18 en 19 januari 2026.

Modefabriek debuteerde in Expo Greater Amsterdam op 26 en 27 januari 2025. Het was voor het eerst in jaren dat Modefabriek niet in de RAI in Amsterdam plaatsvond. De open en lichte locatie kon rekenen op positieve feedback. De reden waarom het zo mooi licht was, de opzet als een kas, is ook meteen de reden waarom de beurs er in de zomer niet te vinden was. “In de zomer is het een no-go plek vanwege de warmte”, zo vertelt Krouwels.

Maar na een uitstap naar het Taets-terrein in Zaandam tijdens de zomereditie keert de beurs weer terug naar Vijfhuizen. De locatie is goed te bereiken dankzij de nabijheid van Amsterdam en Schiphol, wat betekent dat zowel nationale als internationale bezoekers hun weg beter kunnen vinden. Daarnaast zijn er diverse andere positieve elementen die essentieel zijn voor een goed beursbezoek, zoals goede parkeergelegenheid. Krouwels vertelt dat bij een tweede editie de kinderziektes eruit zijn. Desgevraagd vertelt ze dat het vooral gaat over de temperatuur op de locatie, of het parkeren goed verloopt en of er niet te lange rijen staan bij bijvoorbeeld eetgelegenheden. “Je moet in een korte tijd veel mensen verplaatsen en faciliteren, dat zijn op een nieuwe locatie ook allemaal weer andere flows.” Zo zal tijdens de komende editie een groter aantal restaurants te vinden zijn op de beursvloer.

De internationalisering van de beurs speelt een duidelijke rol in de keuze voor een locatie vlak bij Schiphol. Krouwels vertelt dat er naast Belgen en Duitsers ook steeds meer Fransen en Scandinaviers komen. “Het beurslandschap wordt steeds kleiner. Waar je eerst kon kiezen uit misschien 20 beurzen, zijn het er nu nog maar tien.”

Terugkeer naar Vijfhuizen: Modefabriek kiest thuisbasis voor de winter

Modefabriek erkent dat de winterbeurs voor velen in de industrie een belangrijke vaste waarde is. Het wordt ook wel gezien als dé beurs van het jaar. Door deze op een vaste locatie te houden, wordt er houvast gegeven aan de bezoekers.

De oplettende planner heeft al gezien dat Modefabriek wat vroeger in januari valt dan de afgelopen jaren. Niet het laatste weekend van januari zoals de wintereditie van 2025, maar juist midden in de maand. Die late planning in 2025 had te maken met de beschikbaarheid van Expo Greater Amsterdam. “Dat heeft te maken met de beurskalender in Europa, maar we vinden dit een hele prettige planning. Dat merken we ook in onze aanmeldingen.” Zo hebben al veel bekende merken en agentschappen zich aangemeld om op de beurs te staan. Denk bijvoorbeeld aan Fabienne Chapot, Alix the Label, Neo Noir, Pom Amsterdam, Harper & Yve, Zhrill, Another Label, Guess, Sofie Schnoor, Bruuns Bazaar en Club L’Avenir en Kaffe.

Daarnaast zijn er weer diverse community tables en talks op het programma. Krouwels is op het moment van het interview nog in gesprek met diverse partijen, maar namen die al wel vast liggen zijn Lidewij Edelkoort en Jan Agelink die beiden een trendseminar zullen presenteren.

Krouwels is van mening dat de behoefte voor beurzen er altijd zal zijn. “Met online en AI kunnen we niet alles oplossen. Er blijft een behoefte om elkaar te ontmoeten, collecties te zien en te voelen, weer nieuwe dingen te ontdekken en geïnspireerd te raken. “Blijf nieuwsgierig en blijf niet in je stoel zitten. Er is altijd iets waardoor je blij verrast bent.” De mode-industrie is in transitie en bevindt zich op het punt dat men niet weet of het naar links of naar rechts zal gaan. “De enige manier om dingen voor elkaar te krijgen is door actie te ondernemen.”