Wereld staat als een blok achter Turkije op Istanbul Fashion Connection

Toen de deuren van de derde Istanbul Fashion Connection (IFCO) op woensdag 8 februari 2023 opengingen, waren de hoofden van bezoekers en exposanten niet bij textiel en kleding, maar waren ze in gedachten bij de slachtoffers en overlevenden van de verschrikkelijke aardbevingen die Turkije en Syrië slechts twee dagen eerder, in de vroege uren van maandag 6 februari, hebben getroffen. Velen vroegen zich af of de IFCO überhaupt wel had moeten plaatsvinden.

Er waren twee belangrijke redenen waarom de organisatoren besloten door te gaan zoals gepland: Ten eerste waren er al meer dan 2.000 kopers in Istanbul aangekomen en ten tweede heeft Turkije na zo'n schok een sterke economie nodig om zich te herstellen, en evenementen als IFCO kunnen daarbij helpen.

De beurs vond echter plaats in een wat afgeslankte versie: Uit respect voor de getroffenen en de door de Turkse president Erdoğan afgekondigde rouwweek was er geen openingsceremonie, geen galadiner, geen modeshows. Wel waren er trendseminars van WGSN en de Academia della Moda Milan en goed bezochte beurshallen - zowel met bezoekers als exposanten.

“The Core” designer area at IFCO. Image: FashionUnited

Volgens de officiële cijfers waren er 588 exposanten en 22.543 bezoekers uit 134 landen, waarmee de derde editie van IFCO de grootste tot nu toe was. Terwijl de meerderheid van de bezoekers uit Turkije kwam (55 procent), kwam van de overige 45 procent internationale bezoekers een derde (33 procent) uit Azië, nog eens een derde (33 procent) uit het Midden-Oosten, bijna een vijfde (19 procent) uit Europa en de rest (13 procent) uit Afrika.

Onder de inkoopdelegaties uit het buitenland bevonden zich About You uit Duitsland, Adrenalease en Aritzia uit Canada, Spring Near East Manufacturing uit het Verenigd Koninkrijk, Desserto, Grupo Carolina, Koos, Nobus, Sportek en anderen uit Mexico, en Derek Lam, Eighty One Int'l en RKMB uit de Verenigde Staten naast vertegenwoordigers uit Brazilië, Chili, Colombia, Maleisië, Nigeria, Panama, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten. De Russian Association of Fashion Industry (RAFI) was aanwezig met een eigen stand en had een delegatie van 350 Russische inkopers georganiseerd die niet alleen aanwezig waren om Turkse zakenpartners te ontmoeten, maar ook die uit andere Russisch sprekende landen.

De negen hallen met dameskleding, herenkleding, kinderkleding, denim, sportkleding, avond- en trouwkleding, lingerie, kousen, leer en bont waren echter nooit overvol en op de derde dag waren de bezoekers aanzienlijk uitgedund. Maar met 100.000 vierkante meter was het tentoonstellingsterrein enorm groot en de bezoekersaantallen leken misschien wat dunner dan ze in werkelijkheid waren.

A display at IFCO. Image: FashionUnited

Aan de merkenkant waren marktleiders als İpekyol, DS Damat, Kiğılı, Altınyıldız, B&G Store, Lufian, Jakamen, Batik, NaraMaxx, Giovane Gentile, Lee Cooper en Tudors aanwezig en gebruikten de IFCO om hun internationale netwerk verder uit te breiden.

"We exposeerden voor het eerst als İpekyol op de IFCO. De beurs was zeer goed vanuit ons perspectief, we hebben zeer positieve resultaten behaald. We ontvingen veel bezoekers en kopers en namen deel aan de matchmaking. We hebben gesprekken gevoerd met kopers uit de Oost-Europese landen en de landen van de Europese Unie. Vooral de eerste twee dagen van de beurs waren erg druk. In de dagen daarna hebben we diverse gesprekken opgevolgd. We kregen zeer positieve feedback van kopers die onze stand bezochten. Het was zeer nuttig dat buitenlandse kopers belangrijke kledingmerken van Türkiye allemaal samen konden zien in een speciale hal", aldus Ertuğrul Yalçınkaya, specialist in het bijhouden van monsters bij İpekyol.

Entrance to LinExpo for lingerie and hosiery in Halls 9 & 10. Image: FashionUnited

In twee aparte hallen gaf LinExpo als onderdeel van IFCO een overzicht van segmenten als lingerie, beenmode, nachtkleding en kinderkleding met 145 deelnemende fabrikanten, waaronder lingeriemakers Eiline en Vanilya Secret, nachtkleding- en lingeriemerk Doremi, beenmodefabrikant Daymod en biologische babykledingproducent Zeynep. De volgorde van de stands leek vrij willekeurig, zodat het niet ongebruikelijk was dat een lingeriemaker vlak naast kousen of kinderkleding stond. Voor de volgende editie zou een duidelijkere segmentatie de bezoekers helpen sneller te vinden wat ze zoeken.

The Core

“The Core” designer area at IFCO. Image: FashionUnited

Een hoogtepunt van de editie van dit jaar was de nieuw toegevoegde ruimte voor gevestigde en opkomende Turkse ontwerpers, met de toepasselijke naam "The Core". Meer dan 20 ontwerpers zoals Arzul Kaprol, Gül Agis, Mehmet Emiroglu, Asli Filinta, Merve Ulu, Naz Bileydi Yenigün, Yasemin Ögün en Yacup Bicer stelden hier hun collecties tentoon en stonden klaar om eventuele vragen van bezoekers te beantwoorden. Onder hun merken waren Lug von Siga, Guaj London, Asli Filinta, Kuela, By the Oak, Muse for All en Y Plus.

"Het gemeenschappelijke thema van dit gebied, met al deze high-end Turkse ontwerpers, is dat ze veel waarde hechten aan lokale stoffen. By the Oak gebruikt bijvoorbeeld lokale stoffen voor voeringen, wat heel geschikt is voor hedendaagse herenkleding. Bij Asli [Filinta] is het printontwerp een soort collage met allemaal houten tegels en prints, verschillende mozaïeken. Ze heeft ook upcycling met lokale stoffen toegevoegd, wat het thema van het seizoen is," verklaarde modeconsultant en veteraan Günes Güner.

Arzul Kaprol, een van Turkije's topontwerpers, presenteerde haar nieuwe lijn "K by Kaprol" van voornamelijk kaftans, strandkleding en vrijetijdskleding. Zoals Kaprol uitlegde, zijn alle stukken "100 procent geproduceerd en geïnspireerd in Anatolië" en gemaakt van 100 procent katoen, zijde of veganistische zijde door lokale vrouwengroepen. Sommige prints worden met de hand gemaakt met behulp van houten mallen, waardoor elk stuk uniek is.

Trendgebieden

IFCO Trend Forum. Image: FashionUnited

Een ander hoogtepunt was de Trend Area samengesteld door IMA, Istanbul Moda Akademisi, met als thema voor FW24-25 "Veerkracht". Het was verdeeld in vier gebieden die gewijd waren aan de trends en thema's van het komende seizoen: "Euphoric Recall" omvatte een kleurrijke, speelse 70's vibes, terwijl "Metasphere" de terugkeer van glitter en metallic beschreef met een futuristisch tintje, "Bio-Nat" ging over de perceptie van het milieu met een focus op herleven en weerstand bieden, terwijl "Sane Mind" zich richtte op het intelligente huis met posttraumatisch stressontwerp, waarbij mentale rijkdom en mindful zuiverheid centraal stonden.

Het gedeelte "New Gen" toonde stukken van opkomende ontwerpers van de volgende generatie en een aparte display was gewijd aan de KOZA Young Fashion Designers Competition, die sinds 1992 jaarlijks wordt gehouden. In de loop der jaren heeft KOZA ontwerpers opgericht als Bahar Korcan, Hakan Yildirim, Özgür Masur, Hatice Gökçe, Elif Cigizoglu, Giray Sepin, Niyazi Edogan, Zeynep Tasun, Özlem Kaya, Zeynep Erdogan, Ayse Deniz Yegin, Kadir Kiliç en anderen.

KOZA area dedicated to young designers. Image: FashionUnited

Turks design en ontwerpers in het buitenland

Hoewel Turkije een lange traditie heeft op het gebied van design en merken van eigen bodem, zijn deze meer in trek in markten als Rusland, Noord-Afrika en het Midden-Oosten en meer een goed bewaard geheim in markten als Europa en Noord-Amerika, waar Turkse modebedrijven voorheen meer actief waren op het gebied van branding van andere labels. Dit gaat nu veranderen, met IFCO als een van die initiatieven om de boodschap over te brengen.

Ontwerper Arzul Kaprol noemt organisaties als de Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations (ITKIB), de Istanbulse modeschool IMA (Istanbul Moda Akademisi), die in 2007 is opgericht om beginnende merken te ondersteunen, en evenementen als IFCO de promotie en ondersteuning van Turkse ontwerpers op internationale markten. "Mijn eerste modeshow was met de steun van ITKIB en sindsdien maak ik deel uit van de officiële kalender van de Paris Fashion Week. Ik heb mijn bedrijf en mijn ontwerpaanpak laten groeien en om vandaag bij IFCO te zijn met de steun van ITKIB en al mijn vrienden te zien is zo hartverwarmend, alle internationale bezoekers te zien is waardevol," zegt ze.

Designer Arzu Kaprol among her collection “K for Kaprol”. Image: FashionUnited

Modeconsultant Güner is het ermee eens dat de Turkse textiel- en kledingindustrie sterke organisaties, beurzen en pers nodig heeft om Turkse merken en ontwerpers internationaal bekend te maken. De Covid-19 pandemie heeft nearshoring en daarmee Turkije aantrekkelijker gemaakt voor internationale kopers die volgens Güner "altijd op zoek zijn naar iets unieks, verdraaid, met een andere cultuur" en die de "culturele rijkdom in Turkije" waarderen.

Maar omdat Turkije vooral bekend staat als inkoopland, moeten ontwerpers vaak harder werken om zich te vestigen. "We zijn heel adaptief, maar dat kan ook betekenen dat je authenticiteit verliest. Dat proberen we te veranderen", zegt ze. Voor haar is het belangrijkste obstakel het gebrek aan kennis over Turkse merken en ontwerpers in het buitenland. "Het is een sterke muur die we moeten aanpakken," voegt ze eraan toe.

Duurzaamheid

Display at the Trend Forum. Image: FashionUnited.

Op de IFCO stond menig merk in het teken van duurzaamheid en hoewel er geen uitwisseling van meningen plaatsvond in de vorm van talks en paneldiscussies, wilden exposanten en bezoekers maar al te graag over het onderwerp praten.

De Turkse fabrikant Sik Makas is gespecialiseerd in denimproducten en verkoopt die aan grote merken en retailers in Duitsland, Polen en Rusland. Maar dat is slechts 20 procent van zijn activiteiten - zijn huismerk Cross Jeans is goed voor de overige 80 procent. Het is momenteel verkrijgbaar bij meer dan 3.200 verkooppunten, in 30 monobrand stores en bij online retailers zoals Zalando, Otto en Amazon. Met een hoofdkantoor in Istanbul en 7.000 werknemers in twee fabrieken in Turkije (waarvan één LEED-gecertificeerd) en één in Egypte, produceert Sikmakas ongeveer 20 miljoen stuks per jaar.

Cross Jeans at IFCO. Image: FashionUnited

Duurzaamheid is een must, zoals teamleider Rifat Orak uitlegt aan FashionUnited: "Waterbesparing is erg belangrijk en efficiënt koolstofbeheer ook." Het bedrijf biedt ook levenscyclusanalyses (LCA's) aan als onderdeel van zijn diensten aan klanten die daarom vragen. "Dit maakt een product twee tot drie euro duurder, maar eindconsumenten vragen steeds vaker naar de milieu-impact van wat ze kopen", zegt Orak.

Duurzaamheid is ook een must voor ontwerper Kaprol, die bescherming van de planeet, duurzaamheid en een lange levensduur als belangrijkste redenen noemt: "Als textielindustrie moeten we dingen duurzaam maken. We hebben geen ruimte meer om slecht textiel te bewaren." Voor haar is duurzaamheid een manier van denken: "Alle relaties die we in ons leven onderhouden - met onszelf, met onze vrienden, met onze gedachten, met onze mode-items, met onze garderobes - moeten langer meegaan. Dit is het belangrijkste persoonlijke doel in het leven."

Organic clothing at IFCO. Image: FashionUnited

Als sourcing- en textielproducerend land zoeken Turkse ontwerpers eerst naar lokale stoffen. Volgens modeconsultant Güner is het zelfs bijna vanzelfsprekend om eerst voor deadstock bij stoffenfabrieken te gaan. "Turkse ontwerpers upcyclen goed, bijvoorbeeld een lokale stof, en dan doen ze het opnieuw met deadstock", zegt ze. Voor haar is duurzaamheid onderdeel van de Anatolische cultuur, "we zijn gewend om met zero waste te leven, niets is afval", legt ze uit. Daarnaast is vintage in en voor haar is het zinvol om te investeren in kwalitatief goede stukken.

Fabrikant Demezoglu produceert katoen, breiwerk, jersey en fleece van hoge kwaliteit voor Italiaanse luxemerken als Versace en Moschino. Met kwaliteit en eenvoud op de voorgrond is "de fabriek een belangrijk punt voor materiaalkennis", zegt Yavuz Ozturk van Demezoglu in gesprek met FashionUnited. Met slechts 100 werknemers voor het snijden, naaien en afwerken wordt ieder van hen een waardevolle bron. "Je moet een standpunt innemen", zegt hij als het erom gaat iets 'biologisch' te noemen en een eerlijke prijs te vragen. "Je begrijpt wanneer klanten een echte behoefte hebben en wanneer er sprake is van hebzucht," voegt hij eraan toe.

Manufacturer Demezoglu Tekstil at IFCO. Image: FashionUnited

Nasleep aardbeving

De aardbevingen van 6 februari 2023 troffen het zuidoosten van Turkije, een gebied dat bekend staat om de productie van kortstapelige katoen (het Egeïsche gebied staat bekend om langstapelige katoen). Terwijl de kledingfabrieken zich in het noorden en midden van Turkije bevinden, zijn de open-end katoengarenspinnerijen en denimtextielfabrieken in het getroffen gebied, met name de steden rond de plaats van de eerste inslag - Malatya, Kahramanmaras, Adana en Adiyama - getroffen. Hoewel het nog te vroeg is om de gevolgen voor de fabrieken, waarvan vele de bevingen hebben doorstaan, in te schatten, omvat het getroffen gebied tien steden en bijna 14 miljoen mensen - van wie velen zijn ontheemd, gewond of gedood.

"Op korte termijn halen fabrieken cruciale materialen uit de getroffen gebieden en verplaatsen deze naar gebieden die niet door de aardbeving zijn getroffen om de productie zo goed mogelijk voort te zetten. Momenteel helpen alle logistieke bedrijven bij het vervoer van donaties en hulp voor de getroffen gebieden, dus typische leveringen van stoffen en producten liggen stil. Wij verwachten dat de gevolgen op middellange en lange termijn minimaal zullen zijn naarmate de productie weer bijna normaal wordt. Op de lange termijn zal de wederopbouw van de getroffen fabrieken beter bestand zijn tegen toekomstige aardbevingen als gevolg van strengere wetgeving", verklaart Bülent Alkanli, executive vice president van supply chain-experts 28One, in een e-mail aan FashionUnited.

"De helft van onze stoffen wordt geproduceerd in Hatay, Antakya, dat de grootste slachtoffers heeft gemaakt. We staan voortdurend in contact met onze lokale producenten. Godzijdank zijn ze allemaal veilig, maar de hele stad is ingestort," meldt ontwerper Kaprol. "Vandaag moeten we als industrie een grotere rol spelen: Ik kan zeggen dat alle ontwerpers hier, terwijl ze naar buiten toe met hun mooiste collecties voor de dag komen, binnen onze groep nu allemaal beschermende kleding naaien. We kunnen als één kracht staan om onze mensen te beschermen en dat is onze plicht," voegt ze eraan toe.

At IFCO - Istanbul Fashion Connection. Image: FashionUnited

Een van de officiële inspanningen om werknemers en bedrijven te helpen is een door de regering aangekondigde pauze in de inning van kredieten voor de getroffenen, terwijl bedrijven de komende maanden zijn vrijgesteld van het betalen van belasting. Getroffen gezinnen krijgen financiële hulp en in heel Turkije accepteren scholen gratis overplaatsingen van leerlingen, aldus Alkanli.

"Türkiye Exporters Assembly (TIM) en verenigingen van exporteurs zijn in coördinatie met het officiële Disaster and Emergency Management Presidency van Türkiye een onmiddellijke hulpactie gestart om de slachtoffers te helpen. Meer dan 150 vrachtwagens vol voedsel, water, winterkleren, sokken, ondergoed, winterschoenen en -laarzen, dekens, slaapzakken, babyluiers, elektrische kachels en gedroogd voedsel zijn reeds verzonden. In Türkiye zijn echter meer dan 6.500 gebouwen ingestort, waardoor honderdduizenden dakloos zijn geworden. Schuilplaatsen en evacuaties zijn nog niet voldoende en de situatie is nijpend voor degenen die nog op straat staan. In dit verband zijn de TIM en de verenigingen van exporteurs een nieuwe campagne gestart met geprefabriceerde onderdelen naast georganiseerde industriële zones om tijdelijke opvangcentra op te richten en faciliteiten te bieden om de productie voort te zetten," legt IHKIB-vicevoorzitter Mustafa Paşahan uit.

Gevraagd naar wat de internationale textiel- en kledingindustrie en vooral de internationale kopers kunnen doen om te helpen, zei Alkanli: "Blijf bestellen en kopen bij Turkse fabrikanten. Heb geduld voor de komende leveringen. Annuleer geen toeristische of inkoopreizen vanwege de aardbeving, want het getroffen gebied ligt buiten de meeste toeristische plekken en inkoopgebieden. Nu is het tijd om echt partnerschap te tonen en samen te bouwen."

Vooruitzichten

De Turkse textiel- en kledingsector was in 2022 goed voor een exportvolume van 31,2 miljard dollar (29,5 miljard euro), 12,4 procent van de totale Turkse export en 6,7 procent van het totale bbp. Beide sectoren bieden werk aan meer dan 1,2 miljoen mensen. Met een exportvolume (van alleen kleding) van meer dan 21 miljard dollar is Turkije de zesde kledingexporteur ter wereld. Op middellange termijn mikt het land op een exportvolume van 40 miljard dollar (37,8 miljard euro). Turkije is reeds de derde grootste leverancier aan de kledingmarkt in de Europese Unie. Ook andere markten zoals Noord- en Zuid-Amerika worden steeds belangrijker. De uitvoer naar de VS is de afgelopen vijf jaar met meer dan 60 procent gestegen.

In het algemeen is IFCO bezig zich te vestigen als centraal ontmoetingspunt tussen Europa en Azië, maar ook voor Amerika en Afrika, waarbij gebruik wordt gemaakt van de unieke positie van Turkije, dat niet alleen grondstoffen (katoen) en technische knowhow op het gebied van kleding en textiel levert, maar ook een betrouwbare inkooplocatie is en een stevige basis heeft op het gebied van design.

"Vooral door de matchmaking die we ter plaatse hebben uitgevoerd, waren we over het algemeen zeer tevreden over de beurs. We zijn van plan om ook op de volgende editie van IFCO, die twee keer per jaar wordt georganiseerd, te exposeren. Ons land had behoefte aan een modeshow. IFCO was in die zin zeer nuttig", vatte Nihat Onuk, directeur internationale bedrijfsontwikkeling, zijn indrukken van de beurs samen.

Er zijn een paar dingen die van IFCO een echte internationale (af)beurs zouden maken: Seminars en paneldiscussies door industrie-experts uit Turkije en het buitenland om informatie te delen en de koers uit te zetten, informatie en personeel dat klaarstaat met details in het Engels, en een veel meer gesegmenteerde halindeling per product waardoor de beurs makkelijker te navigeren zou zijn voor bezoekers.

De vierde editie van IFCO vindt plaats van 9 tot en met 11 augustus 2023.

De organisatoren van de IFCO hebben FashionUnited uitgenodigd voor de beurs.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.