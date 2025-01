Werk jij in de mode of droom je van een carrière in de fashion? Mis dit niet!

Na een succesvolle eerste editie zijn we super enthousiast om aan te kondigen dat Work in Fashion – onderdeel van De Retail Carrièrebeurs – terugkomt op 28 & 29 maart 2025 in de RAI Amsterdam!

Dit evenement is dé kans om jouw modecarrière een boost te geven:

Ben jij op zoek naar jouw droombaan in de fashionwereld? Of wil je ontdekken wat er allemaal mogelijk is binnen de mode-industrie? Dan mag je ‘Work in Fashion’ niet missen! In samenwerking met FashionUnited brengen we je rechtstreeks in contact met de tofste fashionbedrijven en bieden we je dé kans om jezelf te laten zien.

Waarom je erbij moet zijn:

Ontmoet de grootste fashionbedrijven en iconen.

Ontdek unieke carrièremogelijkheden en bouw je netwerk uit.

Laat je inspireren door presentaties en leer van praktische workshops.

Zet een concrete stap richting jouw droombaan in de mode.

Praktische info:

Vrijdag 28 & zaterdag 29 maart 2025

RAI Amsterdam

Plan jouw bezoek, ontdek, leer, en wie weet… ga jij naar huis met jouw volgende fashion job!

Scoor snel je ticket via deze link.

We kunnen niet wachten om jou te zien stralen bij Work in Fashion!