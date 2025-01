WHAT’S NEXT bij WHO'S NEXT?

Van 18 tot 20 januari 2025, Parijs, Porte de Versailles - Hal 1

2025 markeert het begin van een nieuw tijdperk: ontmoet ons van 18 tot 20 januari in Parijs, Porte de Versailles, en leg samen de basis voor een betekenisvolle toekomst. Het doel is om zelfstandigen in de creatieve industrie te ondersteunen met een heldere, bedrijfsgerichte visie die gedeelde waarden respecteert. Als een bruisend centrum van collectieve intelligentie belooft What's Next (WSN) een meeslepende ervaring die inspireert en verbindt.

Na een uitzonderlijke editie in september, die indruk maakte met een toename van 45% in internationale bezoekers, keert Who's Next terug. Verwacht een uniek evenement waar industrieën en inspiraties samensmelten om een gedurfde en samenhangende visie op de creatieve toekomst te presenteren. De modewerelden van Who's Next, IMPACT en Neonyt Paris, evenals BIJORHCA, zullen zich in Hal 1 bevinden, terwijl de Salon International de la Lingerie samen met Interfilière Paris in Hal 3 zal plaatsvinden.

Terug in Hal 1: Efficiënte route voor inkopers met duidelijke productcategorisering

"In deze editie brengen we het volledige assortiment - van confectiekleding tot accessoires - onder één dak. Who's Next is de plek waar spelers in de industrie zakelijke oplossingen kunnen vinden en een uitgebreid assortiment kunnen samenstellen om aan de behoeften van inkopers te voldoen en creatieve synergieën te bevorderen", legt Sabine Bertolino, Sales Manager van de WSN Group, uit.

Innovatieve, gevestigde merken en nieuw ontdekte ontwerpers: In deze editie presenteert Who's Next collecties voor herfst/winter 2025/26 die kleur en elegantie combineren.

Als een manifest tegen saaiheid brengt Who's Next nieuwe trendmerken in de gangpaden: CT Plage voor fijne cashmere confectiekleding, Oats and Rice in accessoires; Rose Carmine met gedurfde breisels; Augusta, de allround schoenen voor stadsbewoners; Oilily, bekend om coole, kleurrijke kindermode; de comeback van Juicy Couture met gezellige 'girly' looks; Degré 7, die technisch skiën viert in een popversie; en Be Soap My Friend met minimalistische huidverzorgingsproducten.

Nieuw bij Who's Next: Brut Icon

Brut Icon is de redactionele selectie van Who's Next. Deze open ruimte in het hart van Hal 1 nodigt u uit om ongeveer 20 zeer creatieve merken te ontdekken. Met uniek vakmanschap en kleurrijke collecties is Brut Icon de nieuwe bestemming van uw Who's Next bezoek.

Denim verovert Who's Next in januari

Na een succesvolle comeback in januari 2024 sluiten denimiconen zoals Guess Jeans, Lee en Wrangler zich aan bij Kaporal, Salsa, Sac & Co en andere merken om hun groothandelsangebot verder te ontwikkelen.

Het BIJORHCA-aanbod van 18 tot 20 januari 2025

Twee hoofdgebieden: ELEMENTS en BIJORHCA

ELEMENTS brengt de belangrijkste spelers in de juwelenindustrie samen, zoals CHQ, een gerenommeerde diamantfabrikant, of Gori Gems, een nieuwe exposant uit Jaipur, India, gespecialiseerd in halfedelstenen.

De sieradencollecties van BIJORHCA omvatten exposanten zoals Philippe Ferrandis, Canyon, Satellite, Ayala Bar, Olivier Lafond, Franck Herval, maar ook nieuwkomers zoals Françoise Montague.

Marion Stern, Managing Director van het merk Françoise Montague, gebruikt BIJORHCA om de overdracht van het management aan haar dochter aan te kondigen. Tijdens de beurs zal ze de nieuwe benoeming aan haar klanten voorstellen.

Een spannende ervaring

In deze editie zullen de vitrines van fijne sieraden in de diamantafdeling worden gedomineerd door de creatieve visie van Gabrielle Huguenot. De Zwitserse ontwerpster, afgestudeerd aan de Haute École d'Art et de Design de Genève (HEAD) 2022 en winnaar van de Grand Prix Accessoires op het International Festival of Fashion, Photography and Accessories in Hyères 2023, zal een tentoonstelling van 15 werken presenteren op BIJORHCA. Deze zullen haar werk illustreren en zullen worden aangevuld met exclusieve performances en conferenties.

BIJORHCA inspireert en stimuleert uitwisseling door middel van een conferentieprogramma dat experts, creatieven en scholen uit de industrie samenbrengt. Noteer de datum en mis deze driedaagse reeks lezingen niet, met hoogtepunten zoals "Redefining the Femme Fatale: When sustainable jewelry questions social dynamics and power games" door Gabrielle Huguenot op zaterdag 18 januari om 14.00 uur, of "The future of the jewelry industry thanks to AI" met Stéphane Boghossian op zondag 19 januari om 14.00 uur.

Het ontmoetingspunt van de beurs, de 'BOCI', zal zijn ondersteuning en training presenteren in samenwerking met instellingen zoals de Greta de la Création, du Design et des Métiers d'Art of het Lycée Public Diderot. Er zal een business lounge, conferenties en andere multidisciplinaire activiteiten zijn.

Brug tussen Milaan en Parijs

De twee beurzen, die vaak als concurrenten werden gezien, hebben besloten de krachten te bundelen: Bijorhca en Milano Fashion Jewels willen hun complementaire aard aantonen door elkaar uit te nodigen voor hun respectievelijke evenementen.

In januari 2025 zal de beurs van Milaan vertegenwoordigd zijn op Bijorhca en in februari 2025 zal de beurs van Parijs vertegenwoordigd zijn op Milano Fashion Jewels - een eerste stap naar een intensievere samenwerking in de toekomst.

IMPACT EN NEONYT PARIS

Al meer dan vijf jaar staan IMPACT en Neonyt Paris voor een uniek mode-evenement dat menselijke ontmoetingen bevordert en nieuwe perspectieven opent.

Voor de nieuwe editie werken IMPACT en Neonyt Paris samen met het gerenommeerde modemedium The Good Goods. Een forum voor duurzame mode van de Who's Next merken, samengesteld door The Good Goods, en een boeiend conferentieprogramma vormen deze inspirerende bestemming. Bevestigde deelnemers zijn onder meer Ramata Diallo, professor en consultant, Catherine Dauriac, President van Fashion Revolution France, en Charlotte Daudré-Vignier, oprichter van het merk Carbone4.

WAT NOG MEER bij WHO'S NEXT?

Who's Next is veel meer dan een beurs. Het richt zich op een uitgebreide bezoekerservaring om van elke editie een onvergetelijk evenement te maken. Het evenement wil de markt inspireren, gemeenschappen samenbrengen en synergieën creëren tussen alle spelers in de industrie.

In 2025 gaat Who's Next een nieuw tijdperk in, gebaseerd op twee pijlers: expertise in de groothandel en de sociale en culturele dimensie van mode.

De oplossing deskundigheid van de WSN Academy viert zijn première

Als onderdeel van zijn strategie voor bedrijfsontwikkeling en oplossingen brengt WSN experts uit verschillende vakgebieden samen onder de paraplu van de WSN Academy om merken en retailers te helpen uitdagingen te overwinnen. In de aanloop naar het evenement konden exposerende merken profiteren van webinars die praktische antwoorden gaven op vragen over beursvoorbereiding.

In januari zal de WSN Academy strategisch naast de Buyers' Lounge worden geplaatst om vragen van retailers te beantwoorden. Bezoekers kunnen worden geïnspireerd, geïnformeerd en opgeleid. Gesprekken, masterclasses, workshops en één-op-één sessies zullen worden geleid door een panel van experts en organisaties zoals FFPAPF, FNH, DHL en ADC.

Na de driedaagse Who's Next zal de WSN Academy zijn op maat gemaakte ondersteuning zowel online als op locatie voortzetten met verdere evenementen, online conferenties en individuele coaching om bedrijfsontwikkeling met concrete benaderingen te stimuleren.

Het culturele toneel van LOUD trekt de aandacht

Loud, een gebied dat afgelopen september werd gelanceerd, vertegenwoordigt de culturele ervaring van Who's Next en verkent mode in een lifestylecontext. Tussen live shopping, signeersessies en podcasts van Rinse kunnen bezoekers uitkijken naar een conferentieprogramma georganiseerd door mediapartner S-quive.

Nieuwsgierige bezoekers die op zoek zijn naar nieuwe perspectieven op de modewereld kunnen uitkijken naar lezingen over drie hoofdthema's:

Inspirerende verhalen: 'Carrière van een hedendaagse ontwerper' met Mickaël Carpin en 'Carrière van een gewilde ondernemer' met Clarisse Castan

'Carrière van een hedendaagse ontwerper' met Mickaël Carpin en 'Carrière van een gewilde ondernemer' met Clarisse Castan Sociale trends en hun invloed op de markt: “Welke toekomst voor ontwerpers in het licht van AI?” met Tony Pinville en “Invloed, literatuur en schoonheid” met Camille Yolaine

“Welke toekomst voor ontwerpers in het licht van AI?” met Tony Pinville en “Invloed, literatuur en schoonheid” met Camille Yolaine Cultuur ten dienste van het imago: “Straatfotografie in het hart van de mode” met Meyabe en “Grillz en hiphopcultuur!” met Warren van Youth Grillz

Op zaterdag 18 en zondag 19 januari wordt de Loud sector omgetoverd tot een feestzone om de beurs te vieren met een programma samengesteld door Rinse.

Van zaterdag 18 januari tot maandag 20 januari 2025, in Porte de Versailles, Parijs 15.

Openingstijden:

Zaterdag - zondag: 9.00 tot 19.00 uur

Maandag: 9.00 tot 18.00 uur