White Milano markeert de terugkeer van grote retailers naar de modehoofdstad

White Milano eindigde op zondag 22 september na een opkomst van kopers uit meer dan 100 landen. Veel vertegenwoordigers van de belangrijkste Italiaanse boetieks en conceptstores, zoals Antonia, Sugar, Tiziana Fausti, Dantone, Rinascente, Franz Kraler, Spinnaker, Penelope, Bernardelli, Tessabit, Jazz Band en Antonioli, waren aanwezig.

Daarnaast waren er talloze internationale bedrijven, om er maar een paar te noemen: Le Bon Marché, Printemps, Galeries Lafayette en 24s.com (uit Frankrijk), La Bottega (uit België), Vakko (uit Turkije), The Webster (uit de VS), Conceptica (uit Oekraïne en Portugal), Boutique Roma en Antonioli (uit Zwitserland), Autograph (uit het Verenigd Koninkrijk), Sheet-1 (uit Portugal), Another (uit Libanon) en Aquerreta (uit Spanje). Inkoopkantoren en grote inkoopgroepen, zoals het Koreaanse Shinsegae en het Japanse Takashimaya, Isetan Mitsukoshi, Itochu Corporation, Marubeni Fashion Link, Sanki Shoji, Baycrew's Group en Hankyu, erkenden White ook als een belangrijk referentie-evenement.

Credits: White Milano. Yangkehan

“De terugkeer naar onderzoek is de onmiddellijke oplossing om de consumptie nieuw leven in te blazen in een wereldwijde markt die de massificatie van trends op alle niveaus ziet. Kopers hebben in het algemeen aandacht besteed aan collecties met nieuwigheid, persoonlijkheid en duurzaamheid, ook in de prijsklasse. Een zeer positief kenmerk van deze editie was de terugkeer van de grote Italiaanse retailers, wier etalages een baken zijn op internationaal niveau. We zijn al enige tijd bezig met een transformatie en vandaag beginnen we de eerste concrete vruchten daarvan te plukken, wat ook duidelijk zichtbaar is in de herhaalde aanwezigheid van kopers tijdens de dagen van het evenement,” benadrukte Massimiliano Bizzi, oprichter en creatief directeur van White.

De kracht van White, vertegenwoordigd door de zorgvuldig geselecteerde merkenmix, wekte de interesse van insiders uit de industrie, te beginnen met de creativiteit van de Secret Rooms, waar de oosterse esthetiek van Yangkehan, de genderloze mode van Miaoran, de gedurfde bovenkleding van Prototype: Am, Tibetaanse folklore zoals verteld door de creaties van Yid'Phrogma, en mode-upcycling door Cavia, te zien waren.

Credits: White Milano. Cavia

De kermesse vond plaats in het Tortona-gebied gedurende vier intense dagen vol nieuwe projecten en samenwerkingen, afgewisseld met de previewpresentatie van de lente/zomer 2025-collecties van meer dan 300 merken. Het evenement, dat samenviel met de Milan Fashion Week, werd georganiseerd met de steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking (Maeci), ICE, het agentschap voor de promotie in het buitenland en de internationalisering van Italiaanse bedrijven, met het beschermheerschap van de regio Lombardije en de gemeente Milaan, en met het partnerschap van Confartigianato Imprese.

Sinds enkele seizoenen wordt White's steun voor creativiteit geflankeerd door scouting om de markt te stimuleren en weer te laten durven. De bedoeling is de aandacht te trekken van hedendaagse kopers, die nieuwe aankooplogica's moeten volgen, door onderzoeksrealiteiten en frissere, innovatievere creatieve codes voor te stellen. De selectie wordt uitgevoerd door middel van speciale activiteiten en reizen naar verschillende landen over de hele wereld en beloont de originaliteit van de collecties, het vastleggen van de identiteit van individuele merken en het verbeteren van hun productieproces, dat nu meer dan ooit afziet van serialiteit ten gunste van vakmanschap. Het doel is om voorstellen te presenteren die, ondanks hun hoge creatieve waarde, voldoen aan de behoeften van de eindkoper en tegemoetkomen aan de koopkracht van de doelmarkt. White's merkenmix brengt internationale realiteiten die niet gemakkelijk verkrijgbaar zijn, waardoor het evenement een unieke gelegenheid is om nieuwe ontwerpers te ontdekken.