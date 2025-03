White Milano promoot merken in het buitenland en concretiseert inclusie en circulariteit in de mode

Modebeurzen passen zich aan, aan de crisis in consumptie, mode en luxe, evenals aan de complexe geopolitieke situatie. Ze transformeren van louter containers voor merken en hun collecties tot grote, proactieve showrooms die zich inzetten voor de promotie van labels in Italië en het buitenland. Dit is het geval bij White Milano, de beurs die gisteren eindigde in de Milanese wijk Torona en waarvan de inspanningen ook gericht waren op het concretiseren van woorden als inclusie en duurzaamheid. Een tastbaar voorbeeld van deze dimensie is de aanwezigheid van diverse Canadese inheemse ontwerpers, gecoördineerd door Indigenous Fashion Arts (IFA) uit Toronto – een non-profitorganisatie die de inheemse volkeren en gemeenschappen ondersteunt die werkzaam zijn in de mode, ambacht en textiel.

Onder de aanwezige ontwerpers bevindt zich Justin Jacob Louis voor Justin Jacob Louis, wiens merk verleden en heden combineert in een elegante, urban stijl. De ontwerper, die al twee jaar op de New York Fashion Week loopt, haalt inspiratie uit de folklore van de volkeren die langs de rivier de Batter in de staat Alberta wonen en uit het gebruik van de Nehiyaw-taal (Plains Cree) van de Samson Cree Nation. De creativiteit van Scott Wabano, met zijn merk 2Spirit Cree uit de Mushkegowuk en Eeyou Istchee gebieden, combineert traditionele verhalen met modern design, waarmee hij aantoont dat mode een "krachtig instrument is voor representatie, veerkracht en verandering", zo legde hij zelf uit tijdens de presentatie op White afgelopen vrijdag. Wabano moedigt via zijn volledig genderneutrale en inclusieve merk individuen aan om hun eigen uniekheid te vieren, terwijl hij tegelijkertijd hulde brengt aan het culturele erfgoed van de inheemse gemeenschappen.

"Voor Canada, net als voor Italië, versterkt de uitbreiding van handel en investeringen de lokale economieën, bevordert het kunst en cultuur en ondersteunt het kleine en middelgrote bedrijven – de motor van innovatie en werkgelegenheid in de mode," vertelde de Canadese ambassadeur in Italië, Elissa Golberg, aan FashionUnited. "Inheemse vrouwen, jongeren, kleine ondernemers, leden van gemarginaliseerde gemeenschappen zijn vaak ondervertegenwoordigd op internationaal niveau. Met White is het onze inzet om hen een stem en ruimte te geven," voegde de ambassadeur eraan toe en benadrukte dat dit project met White deel uitmaakt van een uitgebreid programma waarmee de Canadese regering de verzoening met de inheemse bevolking nastreeft.

Van jonge en ambachtelijke nichemerken tot internationale genderneutrale en duurzame merken

Op de beurs, waar meer dan driehonderd merken, waarvan 45 procent buitenlands, de collecties voor de herfst/winter 2025-2026 presenteerden, waren ook ‘made in Italy’-nichemerken, zoals Oh Carla, te vinden. "Ons merk is volledig handgemaakt in het atelier in Milaan en promoot een couture- en duurzame aanpak die het mogelijk maakt om zonder impact te produceren," vertelde Claudia Nesi, die samen met Carlotta Boldracchi in 2020 het merk oprichtte dat gebruik maakt van gerecyclede stoffen, restanten en stockstoffen, aan FashionUnited. Het label richt zich voornamelijk op de productie van unieke en op maat gemaakte stukken, die altijd reproduceerbaar zijn qua model, met stoffen afhankelijk van beschikbaarheid. "De belangrijkste constructietechniek van de kleding van Oh Carla stelt ons in staat om te produceren met een impact van nul op afval en om op maat gemaakte kleding te creëren, waarbij we altijd experimenteren met nieuwe stoffen en vormen," voegde Nesi eraan toe.

Een kledingstuk van Oh Carla Credits: Met dank aan White Milano

Carolxott, opgericht door Cärol Ott, komt uit Estland, van een heel klein eiland met slechts 69 inwoners. "Onze creaties vertellen unieke verhalen over het leven op de kleine Estse eilanden. Mijn ouders zijn tien jaar geleden naar het eiland verhuisd en sindsdien heb ik de mensen, de tradities, de levensomstandigheden voortdurend geobserveerd en de geschiedenis geleerd. Deze kleine eilanden verbergen kostbare verhalen die ik wil vertellen met kleding, door ze te vertalen in patronen, kleuren en texturen," vertelt Ott. De collectie omvat ook wollen mutsen, hoeden en cols in pastelkleuren, gebreid door de lokale gemeenschap. "In de winter is het erg koud, dan blijf je binnen en brei je, terwijl in de zomer, met de komst van de toeristen, het scenario verandert," voegde Ott eraan toe.

Cärol Ott, oprichter van Carolxott Credits: FashionUnited

Jens Skov Østergaard, creatief directeur van Renè. Credits: Renè

René, een Deens merk dat aanwezig was op het evenement in Tortona, toont oversized en genderneutrale pakken, jassen gemaakt van meubelstoffen, maar ook van ‘made in Italy’-stoffen of Japans katoen. "Ons merk onderzoekt hoe kleding interageert met beweging en houding. Het past zich aan, aan diverse lichamen, leeftijden en geslachten”, vertelde de oprichter, Jens Skov Østergaard, aan FashionUnited.

Het merk, opgericht in 2021, is gevestigd in Kopenhagen. "Onze benadering van design daagt de normen uit, door oversized proporties en architecturale silhouetten te combineren met inspiratie uit de Aziatische en Scandinavische esthetiek. We gebruiken alleen materialen van topkwaliteit, waaronder Italiaanse wol uit stock, Japanse stoffen en stoffen van het Deense bedrijf Kvadrat. Ons doel is kwaliteit en vakmanschap, waarbij we traditioneel maatwerk combineren met een eigentijds en genderneutraal perspectief," aldus de ontwerper. "We dromen ervan om een genderneutraal modemerk te creëren dat duurzame productiepraktijken en vakmanschap van over de hele wereld combineert met innovatieve presentaties en een gemeenschap die de vrije expressie van zichzelf bevordert en de menselijke diversiteit viert." De prijzen variëren van 269 euro voor een broek tot 239 euro voor een oversized overhemd en 379 euro voor een jurk.

Renè Credits: Met dank aan Renè

Buiten de "Secret Rooms", de ruimte van White Milano die deze jonge en internationale merken huisvestte, is er het Italiaanse Skills Milano, dat een tijdloze elegantie viert, met kledingstukken die het lichaam omhullen met elegante lijnen. De collectie biedt harmonieuze volumes, veelzijdige blazers, broeken met variabele pasvormen en rokken die spelen tussen klassieke en asymmetrische modellen. Traditie en innovatie zijn verweven om kledingstukken te creëren die spreken van individualiteit, samen met Front Street, met de tweede lijn Opus Florentium by Front Street. Dit laatste is een onafhankelijk Italiaans merk, ontstaan uit passie voor vintage kleding. Alle kledingstukken zijn handgemaakt en afgewerkt in Italië, wat de kwaliteit van ‘made in Italy’ garandeert.

De editie van februari verwelkomde ook Teclor, een Japans merk van op maat gemaakte kleding; de essentie van kleermakerij vermengt zich met geavanceerde technologieën, waardoor producten worden ontwikkeld die nauwlettend aandacht besteden aan details.

Onder de ontwerpers uit Spanje, met de steun van Icex España Exportación e Inversiones, was ook Custo Barcelona, dat Milaan koos om de nieuwe collectie te presenteren. De collectie is geïnspireerd door de fantastische landschappen van hun creatief directeur, Custo Dalmau. De kledingstukken worden gekenmerkt door een esthetiek die de klassieke architectuur oproept en tegelijkertijd materialen combineert zoals wol, zijde en technologische stoffen uit recycling. Het merk Our Shift, gevestigd in Kopenhagen, gebruikt daarentegen stoffen van tenten. De missie van het merk, onder de creatieve leiding van Milan Flíček, is om hoogwaardige kleding en accessoires te creëren van afgedankte stoffen, zoals banners van evenementen, merchandising, promotiemateriaal, tenten en dode voorraden. Het resultaat is een leuke maar rigoureuze collectie hoodies en broeken met zakken in contrasterende kleuren.

Our Shift. Credits: FashionUnited

White Milano "exporteert" de merken van de beurs naar het buitenland

De beurs, opgericht door Massimiliano Bizzi, is gekozen door de AlMalki Group om een pop-upstore te openen in het warenhuis Westerly, in Riyad (Saoedi-Arabië). Deze pop-up blijft open tot mei 2025 en huisvest de creaties van enkele van de bedrijven die op de beurs aanwezig zijn, waaronder Faliero Sarti, La Milanesa, Flabelus, NiLuu, Pahiesa Formentera, Naira Khachatryan, Bokja en Tanoura. Ook in Riyad is een overeenkomst gesloten met Panos Linardos, voorzitter van het RLC Global Forum.

Deze samenwerking is gericht op het bevorderen van de wereldwijde groei en de expansie van de merken geselecteerd door White, in het kader van het Circle-project, bedacht door Brenda Bellei en Monica Sarti, creatief directeur van Faliero Sarti. "Met het Circle-project willen we een groep kleine en middelgrote bedrijven die klant zijn van White selecteren en hen ondersteunen bij het benaderen van de distributiekanalen in de Golfstaten, waar het strategische partnerschap dat zojuist is gesloten, ons een voorkeurskanaal biedt," legde Brenda Bellei, ceo van White, uit.

De samenwerking heeft als doel om zakelijke kansen te creëren voor bedrijven, niet alleen in Saoedi-Arabië, maar ook in de omliggende markten, tot aan Singapore, Vietnam en Indonesië.

Carolxott FW25. Credits: Carolxott