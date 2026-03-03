White Milano: Duurzaam design, vakmanschap, historische merken en internationale, innovatieve labels

Oplossingen voor de crisis, een focus op internationalisering en kansen voor alle bedrijven in de sector, ook de kleine. Tijdens de opening van modebeurs White Milano afgelopen donderdag, lichtte ICE-voorzitter Matteo Zoppas de inspanningen toe van het agentschap voor de promotie en internationalisering van Italiaanse bedrijven. De focus ligt op het stimuleren van de deelname van veel inkopers aan het Milanese evenement White, dat zaterdag in de wijk Tortona eindigde, en het faciliteren van de internationale weg voor grote, middelgrote en kleine bedrijven.

White Milano bevestigt ook deze editie zijn rol als platform voor nieuwe, vooruitstrevende merken en vakmanschap. Daarnaast biedt het zichtbaarheid aan projecten met duurzaamheid als kernwaarde en aan historische labels zoals Gattinoni. Dit merk, dat dit jaar zijn tachtigjarig bestaan viert, kiest het door Massimiliano Bizzi opgerichte evenement voor de herlancering van zijn ready-to-wear.

Meer dan 300 merken aanwezig

“De editie van februari staat in het teken van innovatie en bevestigt het vermogen van de beurs om te evolueren en met visie in te spelen op de behoeften van internationale inkopers, die dankzij de steun van ICE in aantal verdubbelen. In deze context bewijst het format zijn kracht en toekomstgerichtheid, waarbij de roeping voor een dialoog tussen onderzoek, design en kwaliteit volledig tot uiting komt”, aldus Bizzi.

La kermesse White Milano si è conclusa sabato 28 febbraio Credits: FashionUnited

Een voorbeeld van de combinatie van design, onderzoek en kwaliteit is het merk Lucille Thievre. Dit Parijse merk, opgericht in 2021, onderscheidt zich door de verwerking van jersey. Het creëert draperieën die de lichaamslijnen volgen in plaats van ze te beperken, wat resulteert in een silhouet gekenmerkt door natuurlijkheid. Zoals ontwerpster Lucille Thievre aan FashionUnited uitlegt: “Jersey is niet alleen een ideale stof om de vrouwelijke figuur te accentueren, maar wordt ook gekenmerkt door een comfort en pasvorm die het geschikt maken voor verschillende seizoenen.”

De ontwerpster studeerde aan het modeschool IFM in Parijs, waar ze haar inzicht in techniek en silhouet verfijnde. Haar eerste professionele ervaringen omvatten periodes bij Hermès en vervolgens bij Givenchy, waar ze haar vakmanschap perfectioneerde voordat ze in 2021 haar eigen modehuis oprichtte.

Lucille Thievre Credits: FashionUnited

Haar werk ontving erkenning via verschillende prijzen: in 2019 op het Hyères Fashion Festival en in 2024 als winnares van de Grand Prix de la Création de la Ville de Paris. De aanpak van de ontwerpster is intuïtief, gericht op het materiaal en geworteld in generatielang vakmanschap. Dit vormt het centrale element van haar gelijknamige modehuis.

Het project Boucharouite is daarentegen volledig gericht op duurzaamheid, waaruit kleurrijke en zeer chique babouches ontstaan. Het project is het resultaat van een reeks samenwerkingen tussen ontwerpster Calla Haynes en diverse ambachtslieden. De focus ligt op drie doelstellingen voor duurzaam design: afvalvermindering door het recyclen van textielresten, ondersteuning van vakmanschap en het creëren van mooie, tijdloze objecten die de traditie voortzetten om het voortbestaan ervan te garanderen.

La scarpe Calla Credits: FashionUnited

Calla Haynes wordt gedreven door een passie voor het vinden van oplossingen om de mode- en textielindustrie circulairder te maken. Dit doet ze door consumenten voor te lichten over productiepraktijken, consumptie en het belang van het ondersteunen van onafhankelijke ambachtslieden. De duurzame lijn Babouche-slippers belichaamt bewust design en is een eerbetoon aan Marokkaans vakmanschap. Elk paar is handgemaakt en uniek, verkregen door het upcyclen van vintage berbertapijten. Als uiting van kleurrijke creativiteit en oog voor detail, is het schoeisel verkrijgbaar in een veelheid aan kleuren en texturen.

Van Marokko naar Lombardije: Ella Lago di Como is een Italiaans merk dat op White de nieuwe herfst-wintercollectie 26/27 presenteerde. Het project ontstond aan de oevers van het Comomeer en heeft Cariaggi-kasjmier als middelpunt. Dit kasjmier, geselecteerd uit de beste kwaliteiten op de internationale markt en verwerkt in Italië, wordt versterkt door combinaties met hoogwaardig leer en bontinzetten, gekozen om hun structuur, zachtheid en visuele aantrekkingskracht.

Ella Lago di Como era presente White Milano Credits: Ella Lago di Como

De kleuren roepen de diepten van het Comomeer in de koudere seizoenen op: diepblauw, mineraalgrijs, steentinten, bosgroen en metaalachtige reflecties die het licht op het water oproepen.

Een ander onderscheidend element van de collectie is de zijde van het Comomeer, een uiting van een wereldwijd unieke textieltraditie.

Naast breigoed en bovenkleding van kasjmier en leer, is er ruimte voor unieke, handgeschilderde jeans. Elke schildering is onherhaalbaar, waardoor de denim verandert in een exclusief artistiek canvas. “We richten ons op personalisatie, zodat de klant het gewenste motief kan kiezen en bestellen”, vertelt Laura Zancanella, oprichtster, CEO en creatief directeur van het merk, aan FashionUnited.

Van kasjmier tot het bont van Olivia V. Het bontlabel richt zich op jonge, draagbare snitten en kleuren.

De kledingstukken, ontworpen voor het stadsleven, combineren bont met technische materialen en geavanceerde streetwear-vormen. Het kleurenpalet combineert natuurlijke tinten met stedelijke accenten: melkwit, krijtbeige en vulkaangrijs vormen een neutrale en elegante basis, perfect voor omkeerbare kledingstukken en laagjes. Sterkere accenten zoals synthetisch mos en gesatineerd koper introduceren een technische en eigentijdse sfeer. Diepe tinten zoals glanzend inkt, aubergine en cacao zorgen voor intensiteit.

Susan Fang, een ander internationaal merk geselecteerd door het White Milano-team voor de Secret Rooms, maakt daarentegen gebruik van experimentele stoffen.

Het merk, opgericht in 2017 door de gelijknamige ontwerpster, kenmerkt zich door een etherische esthetiek en een samensmelting van vakmanschap en technologie.

Susan Fang, afgestudeerd aan Central Saint Martins, creëert collecties die gekenmerkt worden door experimentele stoffen, sculpturale technieken en emotionele verhalen.

Ook voor het merk Mii was er een Secret Room. Dit merk combineert Indiaas vakmanschap met Franse elegantie, viert handwerk en levendige kleuren, en transformeert oude ambachtelijke technieken zoals borduren, weven en blokdruk met behulp van natuurlijke materialen als katoen, zijde, wol en kasjmier.

Lo stand Mii Credits: FashionUnited

Onder de andere aanwezige merken op het evenement in de wijk Tortona was ook Ballantyne, dat terugkeerde naar White met de Kate-tas, dit keer in een klein formaat.

La borsa Kate Credits: Ballantyne

Voor het eerst op White was daarentegen La Stramberia, het Toscaanse merk opgericht door Simona Maggi in 2007. Het merk, ontstaan in Pietrasanta, presenteerde de herfst-wintercollectie 26/27 van zijn kenmerkende hoeden.

La Stramberia è un marchio toscano Credits: La Stramberia

Nieuw zijn de mutsjes die het hoofd omhullen in een fijne wolk van merinowol en angora, nog kostbaarder gemaakt door een kinband van Boheems kristal. “Ze kunnen onder meer gestructureerde hoeden worden gedragen, zoals een Fedora of een vilten Hilton, voor betere bescherming tegen de kou, of ze kunnen afzonderlijk worden gedragen”, legt Maggi uit.

Un capo della collezione Mii Credits: FashionUnited