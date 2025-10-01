White versterkt wereldwijd leiderschap: nieuwe luxe, internationalisering en de eerste Rlc Fashion Summit met 200 stakeholders

White Milano, dat van vijfentwintig tot achtentwintig september plaatsvond in Zona Tortona en de lente-zomercollecties presenteerde, sloot zondag af met veel waardering van inkopers. Zij prezen het hoge niveau van kwaliteit en innovatie van de getoonde collecties. “Deze editie bevestigt het evenement als een onmisbaar moment voor de modewereld, waar traditie en avant-garde samenkomen. White Milano is niet alleen een podium voor gevestigde merken, maar vooral een dynamisch en visionair platform. Het ondersteunt echt talent en anticipeert op toekomstige trends dankzij zijn gerenommeerde scouting en scherpe blik op de huidige markt”, aldus Massimiliano Bizzi, oprichter en voorzitter van White.

Het evenement noteerde een stijging van zeven procent in buitenlandse inkopers, een belangrijke vooruitgang ten opzichte van september vorig jaar, vooral vanuit het Midden-Oosten. De M Seventy Group is hier al geruime tijd actief, met name in Saoedi-Arabië. Ook Spanje en Japan lieten een sterke aanwezigheid zien, waarbij Japan opvallende cijfers bereikte. Daarnaast waren Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland goed vertegenwoordigd.

“De groei van zeven procent op de buitenlandse markt en de toename uit de Golfstaten onderstrepen de effectiviteit van een langetermijnstrategie: het verkennen van nieuwe markten voor onze bedrijven. We blijven dit pad volgen en richten ons ook op markten waar de vraag nog altijd substantieel is“, vult Massimiliano Bizzi aan.

Het evenement werd gesponsord door de regio Lombardije en de gemeente Milaan, met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking (MAECI) en ICE, het agentschap voor de promotie en internationalisering van Italiaanse bedrijven, in samenwerking met Confartigianato Imprese. In het hart van het Tortona Fashion District presenteerde White een mix van 364 kleding- en accessoiremerken uit de hele wereld. Daarvan kwam 55 procent uit het buitenland en 45 procent uit Italië. Ten opzichte van de laatste twee edities groeide het aantal exposanten met 22 procent.

Het eerste Rlc Global Forum

De beurs trad op als partner van het Rlc Global Forum, een platform voor wereldwijde modestrategie met een focus op retail. In het Mudec, het Museum van Culturen, vond voor het eerst in Milaan de Rlc Fashion Summit plaats. Hier kwamen 200 prominente vertegenwoordigers uit de mode-, luxe-, retail-, technologie- en investeringssector samen rond het thema “Forces of Tomorrow”. De bijeenkomst bood leiders een belangrijk podium om de diepgaande veranderingen in de sector te bespreken, waaronder nieuwe groeimarkten, technologische transformaties en veranderende consumentverwachtingen.

De eerste editie van de Fashion Summit benadrukte hoe de onderlinge verbondenheid van markten de toekomst van de wereldwijde industrie vormgeeft. Zowel gevestigde modehoofdsteden als opkomende regio’s bieden nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.

“De Rlc Fashion Summit brengt twee buitengewone krachten samen: de creativiteit van de Milan Fashion Week en de strategische expertise die nodig is om te navigeren in het huidige complexe en voortdurend veranderende landschap”, aldus Panos Linardos, voorzitter van het Rlc Global Forum. “Door diverse stemmen samen te brengen, creëren we ruimte voor samenwerking en innovatief denken die de toekomst van onze industrie zullen bepalen.”

Credits: White Milano

M Seventy, het bedrijf achter de beurs, ondersteunt de Saoedische ontwerpster Tala Abukhaled

M Seventy, de organisator van de beurs, ondersteunt naast de summit ook de Saoedische ontwerpster Tala Abukhaled met haar merk Rebirth. Massimiliano Bizzi selecteerde haar als opkomend talent binnen het Saudi 100 Brands-programma, een initiatief van de Saudi Fashion Commission. Na presentaties op White in september 2022 en 2023 nam Rebirth in juni 2025 deel aan White Resort. Dit trok de aandacht van invloedrijke inkopers uit de sector. Dankzij dit succes maakte de ontwerpster haar entree in het nieuwe luxe prêt-à-porter segment. Haar collectie wordt volledig in Italië geproduceerd in samenwerking met Jato 1991, onderdeel van de Minerva spa groep, een van de belangrijkste Italiaanse spelers in high-end kleding en accessoires.

Daarnaast is M Seventy geselecteerd als strategische partner voor de derde editie van de Riyadh Fashion Week, die plaatsvindt van zestien tot eenentwintig oktober. Het bedrijf beheert daar de Designer Wholesale Showroom, een initiatief van de Fashion Commission van het Saoedische Ministerie van Cultuur. De showroom biedt ruimte aan zo’n 50 Saoedische merken, die volledige ondersteuning krijgen bij de voorbereiding en presentatie van hun collecties. Dit stimuleert de komst van internationale en lokale inkopers, investeerders en opinieleiders. De rol van M Seventy omvat de coördinatie en begeleiding van ontwerpers bij de ontwikkeling van het wholesale-segment, evenals het scouten van inkopers en de organisatie van rondleidingen, B2B-bijeenkomsten en gepersonaliseerde presentaties.

Internationale inkopers aanwezig op White

Onder de internationale inkopers bevonden zich onder meer Bongenie (Frankrijk), Simons (Canada), Harvey Nichols (Qatar), Le Bon Marché (Frankrijk), Joyce (Hongkong), Baycrew’s (Japan), Elle Shop (Japan), Hankyu (Japan), Isetan (Japan), Harvey Nichols (Koeweit), Vitkac (Polen), Bosco di Ciliegi (Rusland), Harvey Nichols (Turkije) en Stockmann (Rusland).

Italiaanse inkopers

Uit Italië waren onder meer aanwezig: Sugar, Mantovani Shop, Tessabit, Spinnaker, Penelope, Bernardelli, Franz Kraler, Helmè, Susi Hub, PozziLei, Dantone, La Rinascente, Chapters, Gibot en Gaudenzi. Wat de Italiaanse markt betreft, meldde het evenement, net als andere grote vakbeurzen, een daling van elf procent.

Groot succes voor de Resort-area

De Resort-area was een groot succes en trok inkopers aan zoals Eden Rock Resort (St. Barthélemy), Sandy Lane Resort (Barbados), Roccoforte Hotels (Italië), Cheval Blanc (St. Barth) en Thaiti Boutique (Frankrijk).

Het netwerk van ambassadeurs speelt een sleutelrol in de internationale groei van White. Het is stevig verankerd in de belangrijkste buitenlandse markten. Dankzij hun strategische werk en grondige kennis van de lokale markten versterkt White de relaties met inkopers, retailers, opinieleiders, stakeholders en pers. Dit draagt in hoge mate bij aan de uitbreiding van het internationale netwerk van het evenement. Dit dynamische netwerk vormt een essentiële troef voor de toekomstige ontwikkeling van het project.

Credits: White Milano

Het in 2022 gelanceerde ExpoWhite-project wordt bijzonder gewaardeerd. Het biedt zichtbaarheid en ondersteuning aan gevestigde merken uit landen buiten de traditionele circuits. Merken uit Armenië, Brazilië, Spanje en Roemenië bevestigden opnieuw hun aanwezigheid. De Spaanse deelname werd ondersteund door Icex España Exportación e Inversiones. Het commerciële team van White selecteerde samen met de Fashion Design Council of India negen Indiase ontwerpers, wier creativiteit veel lof kreeg van internationale inkopers.

Door de samenwerking met de mode- en cultuurincubator M7 vonden ook ontwerpen uit Qatar via White hun weg naar nieuwe markten.

De ontwerpers van de Secret Rooms

Vijf ontwerpers stonden dit jaar centraal in de Secret Rooms, speciale ruimtes waar bezoekers opkomende talenten kunnen ontdekken. Uit het Verenigd Koninkrijk kwam Clara Pinto, uit Estland Carolxott, uit Saoedi-Arabië Rebirth en uit Denemarken Renè. Tot slot presenteerde de Colombiaanse ontwerpster Manuela Alvarez haar collectie, naast een capsulecollectie in samenwerking met Adidas Colombia. Het is de eerste keer dat haar gelijknamige merk, Maz Manuela Alvarez, buiten Colombia wordt getoond. In haar ruimte organiseerde White bovendien een Instagram Live-sessie met Tom Vinkenvleugel, Sr Director Brand Activation van Adidas Colombia, en Simona Severini, general manager van White.

De Basement-area, een speciale ruimte voor experimentele collecties, bood plaats aan het Londense merk Dreaming Eli. Na een show op de London Fashion Week koos het merk White als eerste platform om zijn creaties aan internationale inkopers te presenteren.

Credits: White Milano

Het project met Istituto Marangoni, de I’m Talent Showroom, bleef van groot belang. Het is gewijd aan alumni-ontwerpers met een sterke academische en creatieve achtergrond. Onder hen: Fiallo, Cascinelli, Maison Rags, Lukas Christ en Wonderkid.

Tot de speciale projecten van deze editie behoorde Ballantyne, hoofdrolspeler van het “Showroom Connection”-initiatief. Dit bood geselecteerde merken de mogelijkheid om een deel van hun collectie op de beurs te tonen, terwijl de rest in hun eigen showroom werd gepresenteerd. Daarnaast was er een “Secret Project” waarin een internationaal topmerk exclusief werd onthuld aan professionals.