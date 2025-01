Who's Next breidt beurs uit met sourcing en design

De sfeer op de Who's Next vakbeurs in Porte de Versailles, Parijs, die plaatsvond van 18 tot 20 januari 2025, was er een van solidariteit tussen alle generaties van de Franse mode-industrie. Deze eenheid stelt de organisator, WSN Développement, in staat om de reikwijdte uit te breiden naar materiaal sourcing en design.

Voor de editie van januari 2025, gewijd aan de herfst/winter 2025/2026 collecties en lente/zomer 2025 voor sieraden, is de vraag die WSN Développement stelt niet langer wie is de volgende, maar wat is het volgende? Dit werd weerspiegeld in de titel van het evenement van dit seizoen: 'What's next for Who's Next?'

Om de impact van deze puls te meten, is het de moeite waard om te onthouden dat de gecombineerde Who's Next en International Lingerie Show, beide gerund door WSN Développement, ruim 1.200 merken, waarvan 45 procent Frans, en naar verwachting 60.000 internationale bezoekers trekt (de bezoekersaantallen voor januari 2025 zijn op het moment van publicatie nog niet beschikbaar).

In tegenstelling tot de mannenmode en Couture Fashion Weeks, die direct volgen in Frankrijk en waar media-impact de boventoon voert, zou het motto van Who's Next kunnen zijn dat "aanwezigheid op de beurs blootstelling biedt aan multi-brand retailers en stijl combineert met business volume". Hoewel de financiële waarde van dit evenement nooit wordt bekendgemaakt, toont de lange levensduur van de beurs (31 jaar en nog steeds groeiend) duidelijk de relevantie ervan aan. Dit geldt met name in een tijd waarin de Franse mode-industrie solidariteit lijkt te omarmen.

Opkomende merken in gesprek met gevestigde namen in de Franse prêt-à-porter

De mix van genres op Who's Next bevordert contact en uitwisseling tussen spelers van verschillende generaties. In Porte de Versailles staan toonaangevende merken die de markt kunnen sturen, zij aan zij met digital natives die de voordelen van traditionele prêt-à-porter begrijpen.

Dit is het geval voor Trama, een merk van baby alpaca truien, handgebreid en geborsteld in Cuzco, Peru. De twee oprichters van dit Digital Native Vertical Brand (DNVB), Cinthya Guerrero en Adriana Seminario, begrepen meteen dat een exclusief digitaal, op bestelling gemaakt verkoopbeleid niet voldoende zou zijn om hun cashflow te ondersteunen (bestellingen van inkopers financieren de productie van een collectie).

Vandaar hun aanwezigheid in de Brut Icon ruimte, de redactionele selectie van de beurs, met truien en vesten die tussen de 200 en 500 pond verkopen. In slechts één seizoen heeft Trama al twee multi-brand retailers in Frankrijk, in Rennes en Caen, en acht andere boetieks in het buitenland (Tokio, Osaka, etc.) weten te bemachtigen.

Adriana Seminario en Cinthya Guerrero, Trama, Who's Next januari 2025 Credits: F. Julienne

Ondertussen keerde het Franse lifestylemerk Bensimon na 12 jaar afwezigheid terug naar de beurs. De reden voor deze lange pauze? "De nabijheid van merken uit het buitenland, die de ontwerpen kopiëren en ze het volgende seizoen goedkoper aanbieden," legde Nathalie Verot, sales director, uit aan FashionUnited. De organisatoren ontkennen dit te hebben aangemoedigd en uiten hun verbazing. Desalniettemin is Bensimon terug, bescheiden maar zeker.

Het merk presenteert een collectie tassen (heuptassen, shoppers, schoudertassen, etuis, etc.) en hun iconische sneakers, tennisschoenen die synoniem zijn geworden met Bensimon. Ironisch genoeg hebben ze hun tegenhanger in de SS25 collectie van luxe merk Valentino.

Bensimon, Who's Next januari 2025 Credits: F. Julienne

Een ander voorbeeld van een slapende schoonheid die terugkeert naar het Franse scene is Cacharel, aangewakkerd door de energie van de 93-jarige oprichter, Jean Bousquet. Dit prêt-à-porter merk, volledig onafhankelijk sinds de oprichting in 1958 (de parfumlicentie is in handen van L'Oréal), beleefde zijn hoogtijdagen met crêpe en Liberty print (bloemen) blouses. Vanwege de Covid-crisis had Cacharel de Franse markt de rug toegekeerd. Nu, zonder eigen winkels of een multi-brand netwerk in Frankrijk, herlanceert het merk zich met een grote stand bij de ingang van Who’s Next.

De iconische typografie van de naam is niet veranderd met de komst van de nieuwe artistiek directeur, Thomas Derrien. De stijl is echter resoluut modern, in lijn met die van een preppy Parisienne: velvet items (crushed velvet, jersey en panne velvet), gebreide boxy jasjes en geprinte blouses (geïnspireerd door Liberty).

Cacharel, Who's Next januari 2025 Credits: F. Julienne

Solidariteit binnen de mode-industrie stelt Who's Next in staat zijn expertise uit te breiden

Deze merken, die kunnen worden omschreven als institutioneel gezien hun bijdrage aan het Franse erfgoed, moeten zich ook aanpassen aan de nieuwe marktrealiteit. Het verkopen van een collectie vanuit een privé showroom of via retail, zoals het geval is voor merken die bekendheid hebben verworven en onafhankelijk zijn van retailers, riskeert hen te beroven van een stimulerende tijdgeest.

Muziek in de oren van Frédéric Maus, CEO van WSN Développement, die dit ziet als een bewijs van de versterkte legitimiteit van zijn vakbeurs. Voortbouwend op deze observatie en gedreven door zijn missie om "het aanbod in de winkel te conceptualiseren", kondigde hij aan FashionUnited aan dat Who's Next zich zal uitbreiden naar design, in een meer commerciële iteratie dan de Parijse designsalon Matter & Shape, en naar materiaal sourcing.

Deze aankondiging zal zeker een reactie uitlokken van de concurrentie, maar is al succesvol gebleken met Elements, het sourcing gedeelte voor sieraden binnen Bijorhca, dat seizoen na seizoen altijd druk bezocht is.

Elements, Who's Next januari 2025 Credits: F. Julienne

Zonder multi-brand retailers is er echter geen vakbeurs. En dit is ongetwijfeld de reden voor de gastvrije stand van de Fédération Nationale de l’Habillement (FNH - Franse Federatie van Kleding). Sommigen zouden kunnen zeggen dat het leek op een love hotel, wat toepasselijk is aangezien het juist gaat om het (her)aanwakkeren van de relatie tussen Franse multi-brand retailers en hedendaagse mode, al dan niet op de markt gebracht. Laten we eerlijk zijn, het beroep vergrijst, bedrijven hebben moeite met het vinden van opvolgers en we moeten het vuur weer aanwakkeren bij de volgende generatie.

Pierre Talamon, Voorzitter van de FNH Credits: F. Julienne

Om dit te bereiken, vecht Pierre Talamon, voorzitter van de FNH, op verschillende fronten, zoals hij aan FashionUnited uitlegde na zijn welkomstcocktail. Zijn strijdpunten? De data van de uitverkoop: "Collecties moeten een verkoopritme terugkrijgen dat in lijn ligt met het seizoen." Hij is voorstander van een verbod op Black Friday, steunt de Franse wet tegen ultra fast fashion en heeft beroep aangetekend bij de administratieve rechtbank tegen de milieuzone in het stadscentrum die door de stad Parijs is ingevoerd. "Winkelstraten trekken low-end winkels aan omdat voorbijgangers niet flaneren met de bedoeling om weloverwogen aankopen te doen," wijst hij erop.

Zich bewust van het feit dat bedrijfsopvolging moeilijk blijkt, bekritiseert hij het feit dat de overheidssteun voor leerlingen is gedaald van 6.000 naar 5.000 euro per jaar, verwelkomt hij de maandelijkse betaling van huren (vergeleken met drie maanden vooruitbetaling voorheen) en hoopt hij dat de index die gebruikt wordt om huurverhogingen te berekenen, opnieuw onderhandeld zal worden.

Kortom, zoals u zult hebben begrepen, zijn dit technische maar fundamentele kwesties die de relatief nieuwe solidariteit die de Franse mode-industrie aan de dag legt, duidelijk versterken. Van modeopleidingen tot retailers, er is één (bijna) verplichte passage om de krachten te bundelen: de Who's Next vakbeurs.

Lisaa Mode, Who's Next januari 2025 Credits: Thomas Bucaille

Samengevat Verhoogde samenwerking tussen jonge merken en gevestigde spelers in de Franse prêt-à-porter op de Who's Next vakbeurs.

Who's Next breidt zijn aanbod uit naar design en materiaal sourcing, waarmee wordt voldaan aan de behoeften van een verenigde mode-industrie.

De solidariteit van de industrie is essentieel voor het voortbestaan van multi-brand retailers en het aanhoudende succes van de vakbeurs.