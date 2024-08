Who’s Next, Impact, Neonyt, Bijorhca, Curve, Exposed & Interfilière - 8-10 september 2024, Parijs

Bouncy Thirties viert 30 jaar emoties op Who's Next, samen met IMPACT en NEONYT Paris, Bijorhca, Curve Paris, Exposed en Interfilière Paris.

Om deze drie decennia van verandering in het mode-ecosysteem te vieren, werpt Who's Next de dobbelstenen voor een spannend spel waarin bedrijfsstrategie heerst, creatieve vrijheid hoogtij viert en waarin onafhankelijke ontwerpers, merken en retailers de hoofdrol spelen. Ontwerpers, inkopers, partners, stylisten, de media, experts, influencers, trendsetters - ze zullen er allemaal zijn.

In de beginjaren van Who's Next speurde Loïc Prigent al de gangpaden af voor de krant Libération. 30 jaar later vertelt hij ons wat Who's Next was en nog steeds is, met de scherpe blik op mode waar we zo van houden.

Who's Next gezien door Loïc Prigent

Who’s next? Het mooie aan de chaos van Who's Next is dat het zo lang stand heeft gehouden. Ik was bij de eerste edities! Ik herinner me de noodzakelijke opkomst van deze beurs, die een symbool werd. Er kwam een nieuwe generatie aan die het gevecht aanging. De andere merken, die jonge mensen moesten aanspreken, leken plotseling op versteende monolieten. Het was een gevecht in elke zin van het woord! De chaos ontstond toen de rigide muren van prêt-à-porter eenmaal waren neergehaald, waardoor dit soort dingen met vreugde en plezier konden worden gedaan. De improvisatie van het vanzelfsprekende. Ik herinner me een zaal vol met tientallen stands, elk als een verjaardagsfeestje, een housewarming party, een wild cabaret. Een vrolijke sfeer. Iedereen leek wel een DJ. Iedereen draaide op hetzelfde moment. De kakofonie was echt. Alles was hybride, gefragmenteerd. Clubwear, skatewear, bmxwear, cyberwear, snowwear, workwear, technowear - dit waren slechts enkele van de categorieën die ik in mijn spiraalvormige notitieboekje had genoteerd (ja, we hadden toen spiraalvormige notitieboekjes). De "-wear"-woorden waren allemaal trends en maakten duidelijk dat dit allemaal over de generatie ging, over levendige, energieke levensstijlen die nog geen vijf jaar oud waren.

De jongens op de stands hadden hun nagels al blauw gelakt. Ik noteerde de ontmoeting tussen “twee Italiaanse inkopers van de nabijgelegen prêt-à-porter-beurs voor vrouwen, verbijsterd door deze iconoclastische outfits” en “een ultra-modieus model gekleed in een hindoeïstisch kosmonautenkostuum”. Deze laatste was geamuseerd door de botsing van culturen: “Wow, deze oma's zijn echt aan het trippen! Aaaaah! Waar zijn we?!” De kledingideologie veranderde. Who's Next was ontworpen om plezier te bieden, maar ook om lang mee te gaan. Vanaf de allereerste editie creëerden merken al iets nieuws uit upcycling. Destijds noemden we het recyclen. Merken maakten goud van T-shirts met brutale slogans. Nieuwe materialen die je weliswaar laten zweten, maar waarvan het iriserende effect de moeite waard is. Outfits die te strak en te panterig waren (nooit te strak, nooit te panterig).

Als een scherpzinnige curator van een modemuseum het beste en het vreemdste van deze eerste Who's Next-shows had verzameld en een tijdcapsule had ontworpen die de geest van de jaren '90 zou onthullen, dan zou het de verschillende esthetieken weerspiegelen die er doorheen liepen, het ongelooflijke lijkenhuis en de zorgen. We spraken al over de “baronnen van de mode”, en vandaag de dag is deze broedplaats van prachtige vlinders uitgegroeid tot de toonaangevende mode- en lifestylebeurs, een driedaagse stad die aan de Porte de Versailles verrijst met alle buitenbeentjes en nieuwe merken, de visionairs die hun eigen ruimte uitvinden en de stille krachten, de juweliers, de denim, het vrolijke en het grappige, altijd de avant-garde van de eco-verantwoordelijkheid, altijd de gedetailleerde en daardoor getrouwe weerspiegeling van de huidige tijd. De naam

Who's Next was een belofte die duidelijk is nagekomen.

Feestavonden

De 30e verjaardag van Who's Next kon niet onopgemerkt voorbijgaan, of in een rustige en discrete sfeer. Deze jeugdige dertiger, die door de rangen is opgeklommen tot marktleider in Europa, heeft nog genoeg in zijn mars om zijn liefhebbers te verblijden met een avond die zijn begindagen waardig is. Sixtion neemt de leiding over dit feestelijke, bruisende en knotsgekke evenement met een uitzonderlijke line-up van live acts, dj-sets, optredens en shows die nog jaren herinnerd zullen worden.

Loud

Naast de jubileumfeesten onthult Who's Next, trouw aan zijn baanbrekende DNA, de nieuwe LOUD-ruimte, die ongetwijfeld voor veel reuring zal zorgen. In het hart van Hal 7.3 zal Nylon magazine - een toonaangevende naam in popcultuur - haar actuele creatieve visie tonen door middel van een meeslepende tentoonstelling van foto's en video's van eerdere edities. Nylon nodigt zijn crew en lezers uit om Who's Next te ontdekken en deel te nemen aan ontmoetingen met influencers en live shopsessies. Het onafhankelijke magazine Naïfs, dat de relatie tussen mode, cultuur en kunst onderzoekt, zal ook aanwezig zijn met een fototentoonstelling en een rondetafelgesprek over opkomende merken en het belang van persaandacht.

De unieke netwerklocatie verwelkomt ook Bonjour Jacob, de Parijse boekhandel-koffieshop, met een vooruitstrevende selectie modetijdschriften en boeken voor liefhebbers van mooie publicaties. Ondertussen zal de Fédération Française de Prêt-à-Porter Féminin, een ware mentor voor ondernemers in de sector, zijn expertise delen met innovatieve lezingen en workshops gewijd aan digitale marketing in de mode.

Conferenties

Who's Next is een ontmoetingsplaats waar ideeën worden uitgewisseld en waar instellingen, ontwerpers, detail- en groothandelsdeskundigen en de media hun visie op mode en het bijbehorende ecosysteem kunnen presenteren. Bezoekers en exposanten kunnen hun ervaringen delen en/of meer te weten komen over de volgende thema's:

Verantwoorde mode

De relatie tussen mode en kunst

Wettelijke informatie (certificeringen, labels)

Textiel- en technische innovaties

Trends, mode & sociale netwerken

Zakelijke quick wins voor ondernemers

Een vernieuwde showroute

Van 8 tot 10 september zullen de bezoekers van Who's Next een nieuw, pragmatisch, samenhangend en sectorgericht klantentraject ervaren. Op de 7.2 verdieping komt het sourcingaanbod uit verschillende sectoren samen met Elements, leveranciers van parels en stenen aan Bijorhca, Interfilière, grondstoffen voor lingerie, en FROM, Indiase fabrikanten voor Who's Next. Vervolgens komen de kopers terecht in de wereld van accessoires, een combinatie van juwelen, lederwaren, schoeisel en textielaccessoires. In hal 7.3 wordt de volledige prêt-à-porter van Who's Next, waaronder Trendy, Private en Fame, gekoppeld aan Exposed, evenals de resortwear met Curve Paris, die dit seizoen zijn intrede doet. Om de ervaring van de kopers te vergemakkelijken, hebben de mode- en stijlteams van WSN themaroutes samengesteld, waaronder prêt-à-porter, lingerie en accessoires, die een compleet, kant-en-klaar pakket bieden voor bezoekers die haast hebben.

DENIM door ESMOD

Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van Who's Next bieden de bachelorstudenten Fashion Design 2024 van ESMOD (Lyon, Roubaix en Parijs) hun eigen interpretatie en visie op Japanse denim uit Okayama. De tentoonstelling van 30 ontwerpen biedt een volledige onderdompeling in het vakmanschap, de cultuur en de innovatie van deze beroemde Japanse indigostof.

5 jaar Impact(s)

Al vijf jaar lang verandert IMPACT, een nomadisch project dat eco-verantwoorde merken en oplossingen in de modebranche promoot, de dynamiek van de creatieve industrieën. We zijn trots op onze samenwerking met NEONYT in de ruimte “IMPACT en NEONYT Parijs”, die dezelfde doelstellingen samenbrengt, ondersteunt en onder de aandacht brengt. Elk evenement is een unieke menselijke ontmoeting, een plek waar elke interactie nieuwe perspectieven opent. Jaar na jaar herbevestigen we onze toewijding aan het transformeren van mode voor een duurzame toekomst. We versnellen de beweging van toegewijde trends en blijven onbegrensde creativiteit promoten die werkt voor de toekomst van onze planeet en onze industrieën.

De IMPACT en NEONYT Paris ruimte in hal 7.2 biedt een forum van merken, eco-verantwoorde oplossingen, workshops en lezingen, elk thema ondersteund door onze toegewijde partners:

Activism "I made your clothes" met Fashion Revolution



"I made your clothes" met Fashion Revolution Circularity met de Fédération de la Mode Circulaire en haar materiaalbibliotheek



met de Fédération de la Mode Circulaire en haar materiaalbibliotheek Natural print met IFA en workshops plantaardig printen



met IFA en workshops plantaardig printen Humanitarian met La Mode Européenne, haar donatiebox en een upcycling workshop



met La Mode Européenne, haar donatiebox en een upcycling workshop Eco-labelling met Fashion Green Hub, samen met ADEME en EVEA, om een tool te presenteren voor het meten van de impact van een kledingstuk.



met Fashion Green Hub, samen met ADEME en EVEA, om een tool te presenteren voor het meten van de impact van een kledingstuk. GOTS certification om alles te leren over het verkrijgen van het katoencertificeringslabel



om alles te leren over het verkrijgen van het katoencertificeringslabel Animal Welfare met de vereniging 4 Pattes



met de vereniging 4 Pattes Repair met Une Autre Mode Est Possible en haar “reparatie”-expertise



met Une Autre Mode Est Possible en haar “reparatie”-expertise Ethical expertise met Conscious Fashion, haar “climate fresco” workshop en de presentatie van haar Fashion and Impacts Workshops.

IMPACT en NEONYT Paris verwelkomen groepen zoals de vereniging Jean-Luc François en de merken Akvo, Grandiose, N'go Shoes en Panafrica. Een route van IMPACT en NEONYT Paris leidt bezoekers door alle universums van Who's Next, zodat ze de merken in elke sector kunnen identificeren.

KEIA - Vereniging voor milieu-industrie van Korea

Na het succes in 2023 keert de KEIA-vereniging terug naar IMPACT om 13 creatieve en geëngageerde merken uit Zuid-Korea te presenteren: ANARCHIA, BARAMGYEOL, CRADLERE, DLS BY DSLS, DOBB, HARLIEK, HORONG, KKONTHAT, LOVE CHARM, MONTSENU, TEMPS, TOUCH4GOOD, UPMOST.

Bijorhca

BIJORHCA, een uniek evenement voor de sieradenindustrie sinds 1930, keert terug in september en belooft een nieuwe uitbarsting van inspiratie voor de sieradenwereld. Dit seizoen wordt gekenmerkt door een nieuwe creatieve dynamiek in sieraadontwerp. Met dit in gedachten presenteert onze beurs de derde editie van zijn zone die gewijd is aan het tentoonstellen van exclusieve juwelen: BRILLIANT. BRILLIANT, gelegen in het hart van BIJORHCA, biedt juweliershuizen de kans om hun creaties te tonen en voorziet hen van een uniek presentatiemedium op maat van hun behoeften. CHIARA COSTACURTA, GEMME JOAILLERIE, KANAKO JEWEL, POLITAINS en STUDIO C zullen er te zien zijn, een prestigieus platform voor uitzonderlijke juwelen.

Elke nieuwe editie van BIJORHCA is een gelegenheid voor BOCI om de medewerkers van de IAMA-groep (Industries Appliquées aux Métiers d'Art) te belichten, die onderaannemers in de juwelenindustrie samenbrengt. Het is een unieke kans om de nieuwe dynamiek en innovaties te ontdekken die het werk van oprichters, stempelaars, grondverwerkers en andere vakmensen achter de schermen van de juwelenindustrie aansturen. Het IAMA Paviljoen en haar overvloed aan expertise, passie en uitzonderlijke knowhow zullen te zien zijn op BIJORHCA naast WHO'S NEXT met ARTMETAL FRAMEX, G-SILVER, LAVAL en MICRONOR. Niet te missen op Bijorhca is de terugkeer van CALVIN KLEIN, HUGO BOSS, LACOSTE en TOMMY HILFIGER, bekend om hun horloges, die voor het eerst hun sieradencollecties presenteren. Elk jaar presenteert Bijorhca Elements, een ruimte voor de inkoop van edelstenen, diamanten en white-label sieraden met ARIANA LAPIS, CHQ, INDO GEMS, MIRA MIRA, SCHMUCKBASAR en vele anderen.

Fashion China keert terug naar Who's Next

De China International Fashion Fair (CHIC), opgericht in 1993 en medegeorganiseerd door de China National Garment Association (CNGA), China World Trade Center Co., Ltd, en de Sub-Council of Textile Industry van CCPIT, is China's toonaangevende modebeurs. Het dient als centraal platform voor het promoten van de Chinese mode-industrie en het vergemakkelijken van de toegang van buitenlandse bedrijven tot de Chinese markt. Als onderdeel van haar internationale expansie zal CHIC Paris in september deelnemen aan Who's Next, waarbij de nadruk ligt op Chinese culturele communicatie en duurzame ontwikkeling onder het thema “Fashion China”. Het evenement is gericht op het verbeteren van het wereldwijde imago van de Chinese mode door middel van een selectie van prêt-à-porter en makers van accessoires, evenals een fototentoonstelling die de internationale expansie-inspanningen belicht. Daarnaast wordt op 8 september om 12.00 uur een openingsevenement gehouden met een “Fashion China Cocktail”, waar internationale mode-inkopers, mediavertegenwoordigers en andere KOL's bijeenkomen om de internationale samenwerking in de mode-industrie verder te bevorderen.

Ankorstore x Who's Next

In maart 2024 ondertekenden WSN, Comexposium en Ankorstore een belangrijke samenwerking om het beste van de fysieke en digitale wereld te combineren en concrete oplossingen te bieden aan Franse en Europese merken en retailers. Op de komende vakbeurs Who's Next verwelkomen Ankorstore en zijn teams merken en kopers in een speciale ruimte van meer dan 400 m², waar meer dan 15 food- en lifestylemerken en al zijn digitale oplossingen worden gepresenteerd. De ruimte is ontworpen als een ontmoetingsplaats en biedt een meeslepende ervaring, de kans om de partner van de beurs, Europa's toonaangevende B2B-marktplaats, te ontdekken en de kans om deel te nemen aan verrijkende discussies tussen merken, retailers en andere professionals uit de sector.

Who's Next