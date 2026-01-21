Who’s Next januari 2026: Navigeren door een verzwakte modemarkt

Who’s Next januari 2026, de vakbeurs voor de prêt-à-portercollecties herfst-winter 2026/2027, bevestigt één ding: in een kwetsbare markt weten merken als Blundstone, Leon & Harper en True Religion precies wie ze zijn. Zij gebruiken de beurs als een instrument voor relatiebeheer en commerciële ontwikkeling, ten dienste van garderobes die ontworpen zijn voor dagelijks gebruik.

Met een stijging van 5 procent in bezoekersaantallen ten opzichte van september 2025, waarvan 60 procent internationaal, blijft Who’s Next (WSN) een fysieke en relationele bijeenkomst waar inkopers waarde aan hechten.

Hoewel de beurs een creatief en breed aanbod ontwikkelt (mode, accessoires, beauty en decoratie), brengt het ook de grote namen uit de prêt-à-porter en accessoires samen. Deze merken zijn in staat om te voldoen aan de eisen van kwaliteit, prijs en stijl, en zijn aantrekkelijk genoeg om Franse en internationale retailers aan te trekken.

Merken die aansluiten bij de marktverwachtingen

“Steeds meer modeconsumenten willen een duurzame garderobe opbouwen”, vertelt Sabine Bertolino, commercieel directrice van WSN, aan FashionUnited. “Ze zoeken kwaliteitsstukken, pijlers waarop ze kunnen vertrouwen, de basics: een goede, goed gesneden jeans, een paar simpele en functionele laarzen voor elke dag, een mooie trui, en tijdloze, goed gemaakte basics die gecombineerd kunnen worden met creatievere items”.

“Deze behoefte aan kwaliteit verklaart waarom gevestigde merken een centrale rol spelen: zij bieden productexpertise en geven vertrouwen aan zowel consumenten als retailers”, voegt de commercieel directrice toe.

Of het nu gaat om Australische workwear – Blundstone –, een hybride Parijse garderobe – Leon & Harper – of denim geassocieerd met de rapcultuur – True Religion –, deze merken vallen onder streetwear in de brede zin van het woord: kleding ontworpen voor het dagelijks leven.

Blundstone: 2,3 miljoen paar schoenen verkocht in 2025

Hugues Segal, directeur van Héritage Diffusion, importeur en distributeur van Blundstone in Frankrijk Credits: F. Julienne

Als trouwe exposant op Who’s Next illustreert Blundstone een model dat de beurs ziet als een vaste professionele afspraak en niet als een eenmalig evenement. “Blundstone neemt al vele jaren onafgebroken deel aan Who’s Next, zowel aan de zomer- als de winteredities, voornamelijk om zijn Franse klanten te ontmoeten”, legt Hugues Segal, directeur van Héritage Diffusion, importeur en distributeur van Blundstone in Frankrijk, uit. “Ook al lijkt alles in 2026 ingewikkeld en moet iedereen de broekriem aanhalen, de retailers zijn aanwezig.”

Blundstone is een Australisch particulier familiebedrijf, opgericht in 1870 in Hobart, Tasmanië. Het werd opgericht door een familie van Britse kolonisten en wordt nog steeds geleid door de familie Cuthbertson.

Historisch gezien wordt het merk geassocieerd met workwear en landbouw (oorspronkelijk een merk van functionele schoenen voor landbouwwerk en stedelijk gebruik). Sinds de jaren 2000 is het geleidelijk vrouwelijker geworden. Vandaag de dag staat het bekend als een lifestylemerk in Amerika, Europa en Azië, met prijzen die variëren van 190 tot 250 euro per paar. Het grootste deel van de productie vindt plaats in Vietnam. De gebruikte materialen zijn: rundleer voor het bovenwerk, elastaan voor de elastische inzetstukken en polyurethaan voor de zolen. De zolen zijn grotendeels geïnjecteerd (aan het leer gelast), wat de waterdichtheid, duurzaamheid en productiesnelheid verbetert. Ze bevatten een dempingstechnologie genaamd XRD, die ook door Harley-Davidson wordt gebruikt, en die vermoeidheid tijdens het lopen aanzienlijk vermindert.

In 2025 verkocht Blundstone bijna 2,3 miljoen paar. Frankrijk vertegenwoordigt een marginaal aandeel (ongeveer 50.000 paar per jaar) in vergelijking met bijvoorbeeld Canada (een belangrijke markt met ongeveer 700.000 paar per jaar).

De distributie is gebaseerd op een netwerk van lokale importeurs/distributeurs per geografische zone. In Frankrijk vindt de verkoop voornamelijk plaats via multibrandwinkels en partner-retailers. Het merk overweegt echter de opening van flagshipstores in bepaalde gebieden, zoals de onlangs geopende winkel in Milaan.

Leon & Harper: trouw aan de basisprincipes van wholesale

Leon & Harper x-collectie fw26 Credits: F.Julienne

“Als je agenten in Frankrijk hebt, zou je kunnen denken: we doen al meer dan dertig jaar beurzen, we hoeven eigenlijk niet meer te komen. Maar dat is niet zo”, merkt Philippe Corbin, oprichter van het merk Léon & Harper, op. “Voor ons zijn de Who’s Next-beurzen belangrijk om de relatie met onze Franse klanten te onderhouden.”

Léon & Harper, vijftien jaar geleden opgericht, claimt een stilistische stabiliteit gebaseerd op een concept: een mannelijke garderobe met een vrouwelijke twist, een mix van sportswear, tailoring en meer uitgesproken vrouwelijke stukken. Ongeveer 80 procent van de producten bevat materialen zoals biologisch katoen, gerecyclede wol en viscose van FSC-gecertificeerd hout. Het merk maakt beperkt gebruik van polyester voor imitatieleer en imitatiebont. Het heeft ook een intern label ontwikkeld, Born Again, om de herkomst van materialen en productieprocessen te verduidelijken.

In Frankrijk verloopt de distributie via een netwerk van multibrand-agenten (meer dan 100 verkooppunten), vijf eigen winkels, allemaal in Parijs, en een e-commercesite die ‘in volle groei’ is. In Europa (België, Nederland, Duitsland, Italië en Spanje) wordt de distributie ook verzorgd door commerciële agenten (ongeveer 400 verkooppunten wereldwijd).

True Religion: het merk dat Aya Nakamura en Booba kleedt

True Religion FW 26 Credits: F. Julienne

True Religion heeft in het verleden al op Who’s Next gestaan, maar het is een primeur voor Christophe Nguyen, agent voor Talk Studio, het bedrijf dat True Religion op de Franse markt begeleidt. De uitdaging is om de aanwezigheid in het land te versterken en te organiseren.

True Religion is een Amerikaans denimmerk, opgericht in 2002 in Los Angeles. Het merk is opgebouwd rond een specifieke benadering van premium denim en claimt de standaard naaimachine te hebben heruitgevonden om eigen stiktechnieken (Big T, Super T) te ontwikkelen, die visuele kenmerken van het merk zijn geworden. Het hoefijzerlogo en de kenmerkende achterzakken zijn identiteitsbepalende elementen.

Het merk past binnen de Y2K-trend (de periode 1998-2005), in lijn met merken als Evisu, Juicy Couture en Von Dutch. Wereldwijd (Verenigde Staten, Azië en Europa) realiseert het een omzet van meer dan een miljard euro. In Frankrijk heeft het merk een twintigtal verkooppunten.

Het feit dat True Religion door veel artiesten in de Verenigde Staten wordt gedragen (Central Cee, Timothée Chalamet, samenwerkingen met Bella Hadid, Dreezy, Supreme) creëert een sneeuwbaleffect. “In Frankrijk sluiten we aan bij de rapscene. We hebben Aya Nakamura, Booba, Gazo, Kalash en vele anderen gekleed”, erkent de agent. “Het product is op het eerste gezicht herkenbaar dankzij de stiksels, het logo en de zakken.”

Deze voorbeelden roepen een vraag op: die van de daadwerkelijke draagbaarheid van kleding, de prijspositionering en de gepercipieerde productkwaliteit. Zonder expliciet zo geformuleerd te zijn, lijkt deze vergelijking vandaag de dag een rode draad te zijn voor merken die erin slagen om op de lange termijn succesvol te zijn.