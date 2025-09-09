Who's Next september 2025: Van modebeurs naar conceptstore voor de hele branche

In een tijd waarin traceerbaarheid een commercieel argument is geworden om de vragen van nieuwe consumenten te beantwoorden, vindt Who’s Next september 2025 zichzelf opnieuw uit. De beurs, eigendom van de WSN-groep, wil de hele modebranche bedienen – van confectiekleding, lingerie en modeaccessoires, van downstream tot upstream.

Sinds zijn aantreden als algemeen directeur van WSN zeven jaar geleden, wordt Frédéric Maus gedreven door één visie: van Who’s Next de grootste conceptstore ter wereld maken. Het is dan ook geen verrassing dat deze nieuwe editie, die tot en met maandag 8 september 2025 plaatsvond in Hal 1 van het beursterrein Porte de Versailles, nieuwe ruimtes introduceert naast het oorspronkelijke aanbod van merken.

Van speciaalzaak tot de noodzaak om te vernieuwen

‘Als we denken aan Bijorhca voordat het door Who’s Next werd beheerd, was de sfeer veel traditioneler’, zegt Sabine Bertolino, commercieel directeur van WSN. ‘Tegenwoordig moet iedereen zijn aanbod diversifiëren om een breder en jonger publiek te bereiken.’

Voortbouwend op deze ontwikkeling richten de organisatoren zich op juweliers en andere retailers die in staat zijn om kostbare sieraden te verkopen, met een presentatie van negen nichemerken in luxe- en fantasiesieraden. Deze ruimte, ‘Brillant’ genaamd en gelegen bij de ingang van Bijorhca, wordt voor het eerst financieel ondersteund door FranceEclat, een professioneel comité voor de economische ontwikkeling van de horloge-, juweliers-, goudsmeden- en zilversmedenbranche.

Brillant, Who's Next september 2025 Credits: F. Julienne

Aurore Jeunot, ontwerpster van Valois Varden, een merk gespecialiseerd in sentimentele sieraden, zag haar eerste deelname voor 50 procent gesubsidieerd door FranceEclat. Ze legt aan FashionUnited de originaliteit van haar concept uit: ‘In het Victoriaanse tijdperk droeg men veel sieraden om de liefde voor iemand te uiten. Ik heb dat idee behouden met een flaconjuweel in goud, vermeil of zilver. Je kunt er alles in doen wat je wilt (gelijk aan zes rijstkorrels).’

Valois Varden, Who's Next september 2025 Credits: F. Julienne

Maar de vernieuwing beperkt zich niet tot sieraden. The Who’s Next Lab brengt zes merken samen rond het concept van innovatie, met name 3D-printen. Laura Deweilde heeft bijvoorbeeld Incxnnue gecreëerd, een lijn leren tassen die ze met deze technologie verfraait. Hetzelfde geldt voor Gauthier Combes met Cosmos, ontwerper van verlichting.

Gauthier Combes (Cosmos) en Laura Deweilde (Incxnnue) Who's Next september 2025 Credits: F. Julienne

Worden modeboetieks woonwinkels?

Een ander voorbeeld van deze stap naar nieuw terrein is Who’s Next Home. Deze nieuwe sector, aangekondigd tijdens de vorige editie, brengt zo’n vijftig veelzijdige designermerken samen rondom het thema ‘huis’.

Onder leiding van Matthieu Pinet, algemeen directeur van Who’s Next Home, biedt het Intramuros, een Frans tijdschrift gespecialiseerd in hedendaags design, interieurarchitectuur, meubilair, objecten en lifestyle, een plek om hedendaagse creaties te tonen.

Who's Next Home Credits: F. Julienne

Met zijn in Andalusië geproduceerde kaarsen en porseleinen tafelaccessoires belichaamt Kult Collection deze uitbreiding van mode naar lifestyle. Na een presentatie door Ankorstore* afgelopen januari, is het merk nu exposant. Tot nu toe had Kult Collection zich nog niet gewaagd aan het traditionele traject van de mode- en lifestyle-ecosystemen (aanwezigheid op beurzen, showrooms, enzovoort). Toch had het al 400 internationale retailers veroverd.

Kult Collection, Who's Next Home Credits: F. Julienne

Deze diversificatie roept een fundamentele vraag op: hoever kan mode zich uitstrekken naar lifestyle? Met andere woorden: worden modeboetieks woonwinkels? En andersom?

‘Modeboetieks evolueren naar conceptstores en verbreden zich naar lifestyle’, bevestigt Sylvie Pourrat, directeur aanbod bij Who’s Next en Premiere Classe, tegen FashionUnited. ‘Het omgekeerde is niet waar: woonwinkels beginnen geen textiel of accessoires te verkopen. Mode voedt zich met design, maar design voedt zich niet met mode.’

Met Sourcing & Solutions positioneert Who’s Next zich als dé beurs voor de modebranche

Sourcing & Solutions is opgebouwd rond drie belangrijke sectoren: lingerie met Interfilière, sieraden met Elements en sourcing van materialen voor confectiekleding met Who’s Next, en een nieuwe ruimte genaamd The Creative Hub.

Verschillende concrete gevallen illustreren deze wens om de fabrikanten achter de merken zichtbaar te maken: Bosabo exposeerde zijn producten op Who’s Next en Premiere Classe, maar was nooit betrokken geweest bij het productieproces; Arhas International, een Frans MKB-bedrijf aan het hoofd van Kamalia, een merk van raffia manden geproduceerd in Madagaskar, had nooit gecommuniceerd over het feit dat het, als white label, hoeden produceert.

Bosabo, Sourcing & Solutions, Who's Next september 2025 Credits: F. Julienne

Sourcing & Solutions, Arhas Credits: F. Julienne

Het hoogtepunt? Een jersey-weefgetouw meegebracht door Bugis, een Franse ontwerper en fabrikant van gebreide stoffen, een bedrijf opgericht in 1956 in de buurt van Troyes.

Bugis Sourcing & Solutions, Who's Next september 2025 Credits: F. Julienne

De wens om mode transparanter te maken

Deze aandacht stelt merken in staat te communiceren met een mode-publiek dat hen door en door kent, maar hen niet noodzakelijkerwijs als fabrikant identificeert. Concreet: een kledingmerk dat schoenen wil produceren of een sieradenlijn wil lanceren, kan zijn partners ter plaatse vinden.

Het is gemakkelijk voor te stellen dat retailers ook directere toegang zullen hebben tot de oorsprong van materialen, componenten en arbeidsomstandigheden van de fabrieken. Met betere informatie kunnen zij deze informatie op hun beurt doorgeven aan een clientèle die zich steeds meer bekommert om traceerbaarheid.

‘Qua duurzaamheid is het absolute transparantie. En op dit moment is dat nodig’, bevestigt Sylvie Pourrat.

Het valt nog te bezien of deze nieuwe weg de geheimhouding die vaak de relaties tussen fabrikanten en merken omgeeft, kan omzeilen. Een gevoelig onderwerp dat Frédéric Maus met tact benadert: ‘Ook dat is de evolutie van Who’s Next. Als beursorganisator zijn we een centrale pijler van de industrie. Het is aan ons om professionals samen te brengen, om ervoor te zorgen dat ze met elkaar in gesprek gaan. En het is ook onze rol om veerkrachtig te zijn, om veranderingen te begeleiden, om niet stil te staan. Who’s Next is een organische structuur die evolueert met zijn tijd en altijd probeert een stap voor te blijven.’

Ankorstore: een online B2B-platform dat merken en retailers met elkaar in contact brengt, waarmee WSN een hybride omnichannel-oplossing heeft gecreëerd.