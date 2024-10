Work in Fashion 2025: jouw kans om talent te werven op De Nationale Carrièrebeurs

Na een succesvolle eerste editie van ‘Work in Fashion’, onderdeel van De Retail Carrièrebeurs 2024, zijn wij mega trots om te vermelden dat de volgende editie alweer gepland staat op 28&29 maart 2025 in de RAI Amsterdam!

Net zoals vorig jaar wordt ‘Work in Fashion’ in samenwerking met FashionUnited georganiseerd. Dat belooft – net zoals bij de vorige editie – héél veel goeds. Met ruim 13.000 beursbezoekers op de Carrièrebeurs 2024 is dit dé plek om de Fashion branche te vertegenwoordigen en potentieel nieuw personeel te werven. ‘Work in Fashion’ is als onderdeel van het grootste carrière-evenement van Nederland tevens de plek waar on- en offlinetalent acquistion en employer branding feilloos op elkaar aansluiten.

De Retail Carrièrebeurs

Het voordeel voor een fashion-organisatie is dat wij een ‘Work in Fashion Plaza’ creëren waar de mode-industrie zichzelf kan presenteren. Hierdoor profiteer je niet alleen van het succes van De Nationale Carrièrebeurs, maar vooral – door gebruik te maken van de aantrekkingskracht van andere deelnemenede partijen – om gezamenlijk de doelgroep naar de beurs toe te trekken.

Wij kunnen niet wachten om jullie te mogen verwelkomen en daarom nodigen wij je graag uit om één van de volgende digitale Teams informatiesessies over ‘Work in Fashion’ bij te wonen, waarin alle ins en outs worden toegelicht:

11 OKT. - 11:00 uur

14 OKT. - 15:00 uur

18 OKT. - 10:00 uur

22 OKT. - 15:00 uur (Engels)

Je kun je aanmelden door te mailen naar romy@memory.nl. Klik hier voor meer info en mis het niet! Ps. Wanneer jullie organisatie deelneemt krijg je er ook een gratis advertentie op FashionUnited bij!

Credits: De Nationale Carrièrebeurs